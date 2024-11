Fichaje estelar de Alianza Lima reveló motivo por el que decidió jugar la LNSV y rechazar a Boca Juniors: “Me convenció”

La argentina se mostró feliz por llegar a la liga peruana y prometió entrega para lograr el bicampeonato. (Video: Movistar Dpeortes)

Alianza Lima está dando la hora en el mercado de pases del voleibol peruano. El club ‘íntimo’ hizo un notable esfuerzo para contratar a una de las exfiguras de la selección argentina de cara al inicio de la temporada 2024/25 de la Liga Nacional Superior de vóley (LNSV): Julieta Lazcano. Sin embargo, convencerla de jugar en el Perú no fue tan difícil como se podría imaginar.

En la ‘Noche Blanquiazul’ celebrada en el Coliseo Eduardo Dibós, el vigente campeón nacional presentó a la histórica jugadora de las ‘panteras’, sorprendiendo a todos sus hinchas presentes. No es para menos, fue un fichaje tan grande como inesperado. Pero la directiva del club, con Cenaida Uribe como jefa de equipo, lo hizo posible.

Tras ser recibida con una gran ovación, Lazcano quedó bastante contenta y asombrada a la vez. “Era una sorpresa mi presentación, para mí también lo fue. Llegué a Lima, pero estuve encerrada en el hotel porque no podía enterarse nadie. A las chicas (sus compañeras) les contamos antes de entrar al vestuario, me recibieron super bien, pero las vi solo dos segundos. Ya estoy con muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo”, declaró a Movistar Deportes.

La central argentina, de 35 años, tenía propuestas interesantes para jugar en su país natal. De hecho, confirmó que Boca Juniors -rival de la ‘Noche Blanquiazul’- estuvo negociando con ella antes que Alianza Lima. Sin embargo, rechazó las otras ofertas que tenía sobre la mesa y eligó al cuadro ‘blanquiazul’ como el nuevo destino en su exitosa carrera por un particular motivo: el júbilo que experimentaron las ‘íntimas’ en el éxito de la temporada pasada de la LNSV.

Julieta Lazcano fue presentada en la 'Noche Blanquiazul' como el fichaje estelar de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“Me siento con muchas ganas. Ver los videos de lo que fue el campeonato, cómo lo vivieron y cómo lo disfrutaron fue lo que me llevó a decidir a ir al Perú sin dudarlo. Fue de un día para el otro. Comencé a hablar con Alianza el martes. Lo que dijo el entrenador de Boca es verdad, yo estaba hablando con ellos, pero vi los videos del título y me convenció. Vi que quieren defender el título y me motivó lo suficiente como para armar la balija rápido y venir a la presentación”, señaló.

La especial promesa a la hinchada de Alianza Lima

Julieta Lazcano insistió que fue a través de un material audiovisual que le llevó a decidir jugar en el Perú y continuar su carrera en el extranjero, tras su última experiencia en el Gresik Petrokimia de Indonesia en el 2022/23. Asimismo, agradeció al público que le aclamó en el Coliseo Eduardo Dibós y les dejó un especial mensaje.

“Sentí que debía jugar en Alianza Lima en el momento que vi el video en el que estaban festejando felices. Considero que puedo aportar desde mi experiencia y energía. La última temporada yo no jugué, así que tengo mucho dentro para aportar a este equipo. Estoy muy sorprendida con la hinchada. Sabía lo que me esperaba, pero no es lo mismo ver que vivirlo en carne propia. Me encanta jugar con público, me siento en casa”, indicó.

Julieta Lazcano ha sido olímpica con la selección argentina. Crédito: Instagram

Por último, hizo una importante promesa de cara a los duros desafíos que se aproximan en la Liga Nacional de vóley y el Sudamericano de Clubes. “Voy a dejar todo dentro y fuera de la cancha. Daré lo mejor, para mí el objetivo es claro, vamos a defender ese título que se ganó con tanto esfuerzo la temporada pasada. Voy a aportar mi experiencia para que eso suceda”, sentenció.

Cabe mencionar que Julieta Lazcano no participó del amistoso entre Alianza Lima y Boca Juniors en la ‘Noche Blanquiazul’, que terminó en triunfo de las argentinas por un marcador de 3-1. La central de 35 años se sumó a las prácticas desde esta semana y se prepara arduamente para adaptarse lo más rápido posible a la LNSV.