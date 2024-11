Aldo Corzo renovó su contrato con Universitario tras el bicampeonato: jugador buscará su décima temporada con los ‘cremas’

Aldo Corzo renovó con Universitario de Deportes hasta el 2026.

Universitario de Deportes se consagró como bicampeón del fútbol peruano en el año de su centenario. Para lograrlo, logró dos hitos claves: derrotar a su clásico rival en la final del 2023 y ganar los dos torneos del año (Apertura y Clausura) en el 2024. Sin dudas, hablamos de un proceso histórico para el club que viste de crema. Durante esa etapa, se consolidó la figura de Aldo Corzo, quien para muchos es un referente total de la ‘U’. Siendo capitán en ambas temporadas, ya son dos veces seguidas que levanta el trofeo de campeón nacional. Según información de César Luis Merlo, el zaguero de 35 años renovó hasta el año 2026.

“Aldo Corzo renueva contrato y seguirá ligado a Universitario. El defensor de la selección peruana prolonga su vínculo que vencía a fin de año, hasta diciembre de 2026. Solo resta que sea oficial”, fue lo que escribió el periodista argentino en sus redes sociales. De confirmarse esta noticia, el defensa que llegó al club en el año 2017 logaría jugar 10 temporadas consecutivas en el club de sus amores, algo que muy pocos han podido lograr en la historia del fútbol peruano. Con ‘garra’, liderazgo y un rendimiento muy importante, se puede decir que el jugador que porta la camiseta 29 se ganó la extensión de su vínculo.

En la celebración de la estrella 28 de Universitario de Deportes, estas fueron sus emotivas palabras entre lágrimas: “Estoy muy agradecido con Dios y con la Virgen. Lloro de emoción porque lo que estoy viviendo es un sueño. Hasta ahora no aterrizo. Ha pasado casi una semana y es algo que no lo asimilo, no lo comprendo. Lo que sí puedo decir es que me desborda la felicidad. Es algo indescriptible y no lo creo por cómo se dio todo. Tuve muchos años en el club y la verdad es que la sufrí un montón, pero como siempre digo, el que se esfuerza, el que lucha y el que tiene fe, logra las cosas. Así vivo mi vida, siempre. Justo hablaba con mi madre antes de entrar a la cancha. Me preguntó si alguna vez me imaginaba algo así y le dije que no, ella me dijo que tampoco lo imaginaba. Soy el hincha más feliz de todos”.

El defensor de la 'U' contó sus emociones durante la celebración del bicampeonato del club en el Monumental. Créditos: GOLPERU

Otro emotivo momento protagonizado por Aldo Corzo fue el de la arenga previa al partido ante Chankas, duelo en el que se metió en la historia absoluta del club. Recordemos sus palabras: “Hoy creo que las palabras sobran, muchachos. Somos un grupo de la con... Hay motivos. Tenemos familia acá, en Lima, en Paraguay, Uruguay, Argentina... En todos lados. Yo quiero que mañana cada uno de ustedes vayan a su casa y digan ‘hijo, padre, hermano, soy campeón’. Yo quiero que hoy día se acuerden de que somos una familia. Las familias no solo están en las buenas, sino también en las malas. Hemos sufrido juntos. Hemos llorado juntos. Yo solo pido que la gloria sea nuestra, para ‘Zapato’ (César Vega) y la virgen María. Somos un grupo de mucha fe. Estoy convencido de que hoy vamos a llorar de alegría. Estamos en el más grande del país. Es nuestro, se los aseguro”.

Esto pasó en el vestuario de los 'cremas' antes de salir al campo para decisivo partido por la última fecha del Torneo Clausura 2024. (Video: Club Universitario)

Aldo Corzo: clave en la era Ricardo Gareca

Sin dudas, Aldo Corzo es parte de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018. En el equipo comandado por Ricardo Gareca, el jugador de Universitario era lateral derecho y titular. En conversación con ‘Enfocados’, programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, recordó nostálgica anécdota con el entrenador argentino. “Hasta el día que se fue, que hicimos una parrilla donde Giacomo (Scerpella, expsicólogo de la selección peruana), y le dije lo que sentía, que lo quería, ‘gracias por todo’. El hombre también casi hasta lágrimas suelta”, recordó.

El defensa nacional contó cómo sintió la partida del 'Tigre' de la 'bicolor' y de su exigencia en entrenamientos y partidos: (Video: Enfocados)