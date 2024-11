“Es un coqueteo”: ‘Puma’ Carranza lanzó irónica frase sobre Carlos Zambrano y su intención de jugar en Universitario

El 'Puma' Carranza habló sobre las declaraciones de Carlos Zambrano acerca de llegar a Universitario.

El ‘Puma’ José Luis Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, se refirió a las palabras de Carlos Zambrano acerca de un posible fichaje por la ‘U’. En los últimos días, el defensor de Alianza Lima ha sido tendencia en redes sociales por sus declaraciones refiriéndose al amor de su familia hacia el club que viste de crema. Si bien el propio ‘León’ dijo que es difícil que suceda, la polémica está instalada y el periodismo e hinchas empiezan a interpretar lo que busca con sus palabras.

Carlos Zambrano fue consultado sobre la posibilidad de fichar y ponerse la camiseta de Universitario: “Es la mejor pregunta que has hecho. Es complicado. No lo sé. Es muy duro, pero mi familia es de Universitario. Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”, dijo en declaraciones a ‘La Interna’ (Trivu) .

El defensa central le cumpliría el sueño a sus padres. Créditos: Fiorella Retiz

El defensa ‘blanquiazul’ siempre dijo que sus padres son hinchas de Universitario. Si bien eso podría pesar en una eventual decisión, es poco probable que el club de La Victoria refuerce a su eterno rival, por lo que muy pronto podría confirmar la extensión de su contrato con los ‘íntimos’ .El propio Zambrano ya había hablado sobre su renovación: “Yo ya cumplí mi trabajo. Yo quiero quedarme. Eso no depende de mí, depende de la dirigencia y yo no quiero esperar mucho. Honestamente, todo va lento. Yo soy hincha aliancista y quiero quedarme en el club, pero uno quiere tener algo seguro. De eso ya se encarga mi empresario, quien está en conversaciones con Alianza Lima. Todo está en su cancha, ellos ya saben lo que quiero”, aseguró al programa en ‘Fútbol Champán’.

Es ese contexto, el ‘Puma’ Carranza opinó sobre la posible llegada de Carlos Zambrano a Universitario: “El que decide es Jean (Ferrari). Para mí, es un coqueteo. Aparte, Zambrano seguramente dirá ‘yo quiero campeonar con un equipo grande’. Él siempre ha dicho que quería jugar en Alianza Lima, pero también está diciendo que le cumpliría el sueño a sus padres”. Fiel a su estilo, el ídolo de la ‘U’ evitó decir que no le gustaría ver al zaguero de la selección peruana en el equipo de sus amores. Al contrario, dejó en claro que el administrador del club es el que toma la decisión. Mientras no hayan noticias en tienda ‘blanquiazul’, continuará la incertidumbre sobre el futuro del ‘Káiser’, en pleno mercado de fichajes.

¿Alianza Lima contacto a Nelson Cabanillas?

En los últimos días se mencionó que Nelson Cabanillas dejaría la ‘U’ para unirse al eterno rival. Sin embargo, el mismo ‘Caba’ aclaró el tema: “Es falso que estuve a punto de cerrar con Alianza Lima. Obviamente sabiendo que mi contrato acaba este año, va a haber interés de otros equipos, pero yo ahorita estoy enfocado en la ‘U’, esperando ver qué pasa en estos días y definir mi futuro. Soy hincha de Universitario y es primera opción quedarme”.

El defensor de Universitario, Nelson Cabanillas, negó acercamiento con Alianza Lima