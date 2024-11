Giulliana Loza, abogada del detenido Agustín Lozano, calificó de “espantosa y absurda” la decisión de la Fiscalía

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, rechazó detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido el jueves 7 de noviembre durante un operativo de allanamiento y descerraje de su vivienda, además de otros inmuebles relacionados con la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.

A raíz de ello, su abogada, Giulliana Loza, dejó en claro que la detención efectuada en contra de su representado ha sido completamente “desproporcionada e injusta”, ya que no hay ningún argumento válido para llevarla a cabo.

En conversación con RPP, la letrada señaló que desde que inició la investigación, todo el proceso se ha desarrollado sin impedimento alguno e incluso el propio Lozano tuvo la iniciativa de facilitarle a la Fiscalía toda la información que requerían.

“Han habido tres allanamientos anteriores en la Videna, en la cual también se han brindado todas las facilidades respectivas, así que no entendemos la razón por la que ahora se solicita el allanamiento de su domicilio”, sostuvo en primera instancia Loza.

La especialista legal también reveló que así como Lozano, su familia también ha estado colaborando con las autoridades pertinentes. Al no estar de acuerdo con la decisión tomada, Loza adelantó que se encargará de apelar.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ingresa a al Prefectura de Lima

El principal argumento de la Fiscalía

Por otro lado, criticó la decisión tomada por la Fiscalía, ya que el presidente de la FPF en todo momento les dejó en claro que no existía ninguna intención de fuga ni tampoco la idea de obstruir a la justicia.

“¿Cuál es el argumento que emplea la Fiscalía y que ha sido aceptado lamentablemente por el juzgado? Es que el señor Lozano tiene arraigo familiar, arraigo personal, arraigo laboral, arraigo domiciliario, pero puede que se fugue. Así de espantoso como pudiera sonarse”, expresó.

Para Loza, no hay un sustento alguno que pueda demostrar el peligro de fuga de Lozano con el objetivo de no contribuir en el proceso en mención, dando a conocer que en su expediente, el juez señala que “puede pensarse” que podría obstruir la investigación.

“Están especulando totalmente ante una posibilidad sin ningún elemento objetivo, real, cierto y concreto, de que hubiera un acto de perturbación a la investigación. Se le ha detenido a pesar de que tiene los arraigos, de que no hay peligro de fuga y a pesar de que la propia Fiscalía no ha sido capaz de presentar un elemento que diga que hay un riesgo de obstrucción a la justicia”, finalizó.

Niega denuncia por extorsión

Además, aprovechó en aclarar que la Fiscalía que no tiene fundamento para señalar que hubo extorsión por parte de Agustín Lozano contra algunos clubes de la Liga 1. “La Fiscalía inició una investigación por la existencia de una supuesta organización criminal dentro de la FPF y alegó en su momento que habían supuesto actos de coacción o extorsión, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos, pero el único argumento que tiene es la propia estructura de la Federación, que no es un ente público y que además, tiene una regulación específica”.

“Todas las actas de cada una de las sesiones se han entregado a la Físcalía, ellos tienen toda la documentación, donde se ha podido determinar que no existe sustento alguno”, agregó.