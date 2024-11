Paul Cominges con Infobae Perú: el ascenso y proyecto con Alianza Universidad, la polémica de Juan Pablo II y su deseo de trabajar con su hermano Juan

Paul Cominges a Infobae Perú: el ascenso y su proyecto con Alianza Universidad, la polémica de Juan Pablo II y su deseo de trabajar con su hermano Juan

Paul Cominges es uno de los DT peruanos con mejor actualidad. Llevó a cabo un ambicioso proyecto de tres temporadas en Alianza Universidad, el cual coronó con el ascenso a primera división, y ahora tendrá la oportunidad, por primera vez en cerca de 15 años de carrera, de dirigir en la máxima categoría del fútbol peruano.

Infobae Perú conversó con el estratega nacional, quien contó detalles respecto al trabajo que viene realizando en el elenco de Huánuco. Además, dio su opinión sobre la polémica con Juan Pablo II, la evolución de la Liga 2 y se animó a manifestar su deseo de trabajar con su hermano Juan Cominges, quien actualmente se desempeña como coach deportivo en Universitario de Deportes.

- ¿Cómo se siente tras por fin ascender a primera división con Alianza Universidad luego de tres temporadas?

Me siento contento por la forma, porque las cosas se deben obtener por propio mérito, es mi filosofía de vida. El cómo las consigues es importante, puedes cumplir la meta de acabar tu carrera, pero puedes hacerlo de dos formas; haciendo trampa en los exámenes o estudiando. Hay caminos para los planes. Tengo que agradecer el respaldo del club, la calidad de jugadores y la confianza que han tenido en la propuesta que hemos intentado, que ha sido la misma de estos tres años, a mi cuerpo técnico y toda la gente que me ha ayudado. Ahora empieza otro ciclo, ya renové contrato y viene un reto más que es primera división.

El equipo de Huánuco se quedó con el título de ascenso gracias a un gol de Edhú Oliva. | VIDEO: Nativa

- ¿De qué manera definiría ese ‘cómo’ que menciona?

Yo lo definiría como persistir en lo que crees. Hay jugadores que están conmigo desde Unión Huaral, y otros desde mi primer año en Alianza Universidad. Juntos hemos tenido partidos malos y hasta perdimos una final. Hubo muchas situaciones complicadas, y en esos momentos no ha habido dudas. Me han seguido de la misma forma, hemos insistido, corrigiendo cosas, porque he cometido errores en todo ese camino. Yo lo resumiría en persistir e insistir en lo que es lo que creo.

- ¿Qué tan duro fue perder la final del año pasado, luego de hacer una gran campaña?

Creo que este año hemos ganado el campeonato con bastante autoridad y quizá eso tiene que ver con lo que nos pasó el año pasado. Siento que los momentos duros son los que hay que aprovechar y sacar conclusiones. Siempre y cuando te dejen, por eso agradezco que el club haya seguido confiando en mí.

- Lleva 3 años en el equipo, algo atípico en el fútbol peruano y sobre todo en segunda división. ¿Cuál es el secreto para mantener un proyecto serio?

El gestor principal de que ese proceso se haya sostenido es el club, los directivos, los dueños. Coincido totalmente que no es muy común que un solo técnico dirija casi 100 partidos en el mismo club. Pasa eso si eres bicampeón, tricampeón, pero que se haya sostenido y que se haya apostado a que año a año a que las campañas vayan mejorando, eso no es común. Tiene un logro la parte directiva que me respaldó.

Junior Viza campeón con Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2.

- ¿De qué forma sintió ese respaldo? Generalmente cuando no se cumple el objetivo de ascender, los clubes de segunda suelen cambiar todo

Todos queremos ganar, eso está claro, todos competimos para ganar, pero no siempre se puede, y el objetivo no solamente tiene que ser salir campeón. Acá hay objetivos que se han ido cumpliendo, que me parece asombroso cómo nadie los menciona. Hoy tenemos un chico Sub 20 en la selección de Perú, huanuqueño. Han ido debutando jugadores huanuqueños, en la plantilla no tenemos ningún jugador con gran recorrido y de un costo elevado, no hicimos grandes contrataciones. No solamente se debe de resumir en ‘si no saliste campeón, no sirve de nada’. Yo no creo que sea así, la vida no es así, nadie gana siempre. Felizmente esa opinión mía, me la creen los directivos. Si bien el año pasado no se ganó el campeonato, y es doloroso, hubieron un montón de otras cosas que se hicieron bien. A veces tú haces las cosas bien y no termina resultando en el campeonato, pero a la larga, eso termina siendo un éxito. Hay que mirar un poquito más allá, no hay que ser tan inmediatistas. Hay partidos que ganas, y al final estás perdiendo, si no te das cuenta cómo lo ganaste. O al revés, hay partidos que pierdes y te enseñan. Yo conozco equipos que campeonan un año y al otro desaparecen. No se trata solo de campeonar un año, se trata de dejar los cimientos para que un club siga creciendo. No puede ser un fracaso no campeonar un año, no puede ser la medida el resultado solamente. No es que me dé igual ganar o perder, yo quiero ganar, pero solo el resultado no me importa. Es muy fácil analizar en televisión y opinar de acuerdo al resultado. Entonces mejor no veamos los partidos. Es opinar de acuerdo al resultado lo que muchas veces nos hace equivocar.

- Como comenta, este año se dio muchas oportunidades a futbolistas de la región de Huánuco. ¿Cómo se dio ese trabajo? ¿Usted también está implicado en las divisiones menores?

Alianza Universidad no tiene divisiones menores. Por eso digo que hay un mérito del equipo, ojalá se animen y creen divisiones menores y se den cuenta de lo que se puede hacer. Son apariciones de chicos con talento, el fútbol es de los jugadores, con buenos jugadores tú puedes ser mucho, el que no es buen jugador, por más que quieras hacer, no se puede. Primero es mérito de ellos que aparecen, después la paciencia que han tenido y después el contexto que se organiza para que esos jugadores rindan bien.

- Si no hay divisiones menores, ¿de qué forma se captan los talentos?

Aparecieron, se les ve entrenando, se les invita a entrenar y bueno, otra de las virtudes de los directivos fue dejarme a mí decidir sobre quién se puede quedar y quién no, y escucharme en el momento que les digo: ‘Este chico es bueno, pero tenemos que tener paciencia’. Nilton Ramírez está con nosotros desde el año pasado entrenando todos los días, hay que organizar el contexto para que el chico, cuando juegue, esté bien. Igual Braulio (Quiñónez), Raúl (Tapia), (Alexis Fernández) Chía, Diego Nieto, bastantes chicos que han ido apareciendo.

Paul Cominges llegó a Alianza Universidad a finales de 2021 y consiguió el tan ansiado ascenso después de tres años.

- ¿En estos años, cómo lo acogió la ciudad de Huánuco y su gente?

Como todo proceso, duro al comienzo. Antes la gente, como en todos lados, al minuto 10 quiere que el partido esté terminado, quiere que vayas para adelante, silban si no hay un pase para adelante, pifian, critican, eso es normal, eso también ha sido un proceso. Hemos recibido muchas pifas, muchos insultos, muchas críticas, pero la gente poco a poco, creo yo, no todos, pero gran parte de la gente que va al estadio, se ha ido acostumbrado a nuestra forma de jugar, la ha ido entendiendo, y siempre han sido súper respetuosos conmigo, por lo menos por la calle. Yo estoy contento, orgulloso, y mucho más adecuado a Huánuco.

- En el último tiempo, varios jugadores y entrenadores que pasaron por Liga 2 contaron que quedaron mortificados por experiencias negativas como amaño de partidos y demás. ¿Tuvo que lidiar con algún tema así en Alianza Universidad?

Lamento mucho lo que escucho de la segunda división con el tema de las apuestas, es lamentable. Como decía, en este proceso de tres años, de conocernos, de formar un equipo, de errores, de aciertos, algo que considero que es importante es conocerse con tus jugadores. Yo conozco bien a mis jugadores, tengo la facilidad para escogerlos yo, eso me permite tomar una decisión lo más certera posible y estoy orgulloso de mis jugadores porque en ese sentido nunca hemos tenido ninguna duda, ni siquiera hemos tenido que conversar de ese tema.

- Tiene muchos años dirigiendo en el ascenso, ¿cuánto siente que se ha mejorado en todos estos años y qué falta por corregir?

Creo que la Liga 2 puede ser mejor sin ninguna duda. Tenemos a Luis Ramos que el año pasado jugó Segunda División y ahora lo he visto en la selección jugando Eliminatorias. Es decir, hay buenos jugadores, creo que es una liga que tiene que estar mejor cuidada, tener mejores condiciones para viajar, mejores canchas, mejores camerinos. Que tenga una transmisión, para que los chicos sientan que pasan los partidos, para que se motiven, para que se sientan jugadores de fútbol profesionales. Ojalá se pueda hacer ese esfuerzo. Si lo comparamos con años anteriores, creo que poco a poco se va en ese camino. Ojalá que pueda ser un mejor campeonato en los próximos años.

- Renovó y tendrá su segunda chance de dirigir Liga 1 luego de una breve experiencia en Cienciano en 2015. ¿Es una revancha?

No es justo evaluar, por lo menos yo no lo hago, esa etapa en Cienciano. Inicialmente llegué para dirigir la Segunda, el equipo estaba descendido, faltaban pocas fechas y tenía el objetivo de evaluar el plantel y ver cómo lo armábamos. Vuelvo al tema de resultados, asumen mi paso en Cienciano como malo por eso. Lamentablemente esa es la medida, nadie ve cuántos días entrenaste al equipo, cómo hiciste, cuántos puntos menos tenías. Así está hecho el sistema y no es una revancha para nada. Yo empecé a dirigir en el 2011 en divisiones inferiores. Hace 14 años que me retiré de jugador y desde ahí vengo dirigiendo. Estoy contento de los pasos que he dado, ahora quiero es disfrutar de la Primera División, me ha costado, ha valido mi esfuerzo y ojalá podamos lograr dar una buena propuesta futbolística.

- ¿Cree que los equipos los infravaloran por el hecho de ser un DT peruano?

Eso no lo puedo decir yo. No te voy a negar que hace unos años mi respuesta hubiera sido otra, por tema de edad y todo, uno va tomando las cosas distintas. A mí me preocupa lo que pueda hacer yo y repito que me siento contento con los pasos que he dado en mi carrera. No puedo responder por cosas que no dependen de mí. Eso es cuestión de los equipos que deciden si me hacen un contrato o no.

- ¿Qué opina del tema de Juan Pablo II?

La verdad, me sorprendió que sea Juan Pablo el que llegue a la final. Este campeonato ha sido medio raro, siempre nos dividieron, entonces yo he estado casi siempre pendiente del grupo que nos tocaba a nosotros. El otro lo miraba solo de reojo, y la mayor parte del año era Comerciantes FC el que venía puntuando, pero después tuvo una racha de malos partidos, luego parecía que era Cantolao. Varió mucho, pero no sé lo que ha pasado exactamente. Está claro que hubo un error garrafal en la semifinal, pero no sé si los otros partidos también han sido así. Me parece que por eso no se puede juzgar y decir que Juan Pablo ganó todos sus partidos con errores arbitrales. No me consta, de repente sí, yo me preocupo más por mi equipo. Los otros equipos fueron irregulares. Yo no conozco a Lozano, ni lo quiero defender, no me interesa quedar bien con él, pero me parece injusto decir que el que eliminó a Comerciantes FC fue Lozano, cuando ellos no hubieran clasificado si la FPF no le quitaba puntos a San Marcos. Me parece injusto que Comerciantes se queje de esa situación, porque gracias a Lozano ellos llegaron a esta distancia, porque por puntos no hubieran llegado. Después se tendría que revisar todos los partidos. Por ejemplo, en la final, el penal fue bien cobrado, el arbitraje lo sentí bien, no vi indicios de algún problema. Coincido que el gol a Comerciantes fue un off side tremendo, pero a nosotros también nos han hecho goles así en otros partidos y no nos hemos quejado.

- Universitario cumple 100 años. ¿Qué le genera? ¿Le gustaría volver a trabajar en el club?

En la U he podido dirigir la reserva un tiempo corto, lamentablemente por pandemia. También estuve en divisiones menores, he sido asistente de Chemo del Solar, he ido y regresado varias veces. Me faltaría ser DT del primer equipo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar, si se da, buenísimo. Hoy tengo a mi hermano (Juan Cominges) que trabaja con el plantel, así que estoy cerca del equipo. Lo miro ahorita como hincha.

- ¿Te gustaría trabajar en un comando técnico con tu hermano?

Hemos sido compañeros como jugadores, en la ‘U’ y en José Gálvez. Lo he dirigido en Sport Boys y sí me gustaría trabajar con él, sin duda. En algún momento eso se dará también, cuando correspondan las cosas.

- ¿Alguna reflexión final que le gustaría dar?

Ninguna en especial. En todo caso, a la gente de Huánuco, que disfrute el momento y esperamos tener un buen desempeño en Primera División.