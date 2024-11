Carlos Zambrano se perderá el Perú vs Chile: el insólito motivo de su baja para el importante duelo de Eliminatorias 2026

Carlos Zambrano se perderá el Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026. Crédito: Instagram

La selección peruana ha sumado una nueva baja para el enfrentamiento contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A pocos días para el desarrollo de la contienda, la ‘bicolor’ conoció que otro de sus principales hombres fue inhabilitado para ser parte de este trascendental juego en Lima. Se trata de nada menos que Carlos Zambrano, figura en la zaga nacional.

El ‘Kaiser’ es titular indiscutible en el esquema de Jorge Fossati y por eso volvió a ser convocado para el desafío que se aproxima no solo contra la ‘roja’, sino también contra Argentina. No obstante, el entrenador argentino no podrá contar con la jerarquía del defensor en el ‘clásico del Pacífico’ por un insólito motivo.

¿Qué sucedió? Zambrano no fue expulsado en la fecha anterior y tampoco estaba comprometido con las tarjetas amarillas; sin embargo, durante el enfrentamiento ante Brasil el mes pasado insultó a un oficial Conmebol. El ente rector del fútbol sudamericano tomó cartas en el asunto y decidió darle una fecha de suspensión al experimentado zaguero por su accionar.

De esta manera, el ‘Kaiser’ tendrá que ver desde las tribunas el choque frente a Chile, el cual será determinante en las ambiciones de ambas escuadras en la competencia. Marcos López también fue sancionado por una jornada tras derribar el monitor del VAR en el entretiempo del duelo desarrollado en Brasilia, aunque -a diferencia del central de Alianza Lima- no fue incluido en la lista de Fossati.

Carlos Zambrano será una baja importante de Perú contra Chile por Eliminatorias 2026. Crédito: FPF

Carlos Zambrano regresará a la acción en el partido contra Argentina en Buenos Aires días después, esperando ser titular una vez más en el esquema de la ‘bicolor’. Pero no cabe duda de que será una baja significativa para el equipo patrio en el ‘clásico del Pacífico’ previo. El DT uruguayo tendrá que encontrarle su reemplazo entre las diversas opciones que tiene en la zaga.

Pedro Gallese, otra baja sensible

Además de Zambrano, la selección peruana tendrá que lidiar con la ausencia de Pedro Gallese bajo los tres palos. El guardameta nacional no podrá jugar el encuentro contra Chile en Lima, tras haber sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El ‘Pulpo’, como se le conoce por sus destrezas en la portería, disputó el duelo pasado ante Brasil, estando en capilla, y no pudo evitar la amonestación. El golero le reclamó airadamente al árbitro Esteban Ostojich por cortar una jugada de contragolpe iniciada en sus manos y el réferi no dudó en mostrarle la cartulina amarilla, dejándole fuera del próximo choque ante la ‘roja’.

“Le dije que estaba cobrando muchas faltitas para Brasil y de repente me saca la amarilla. Le digo ‘¿En qué momento te he faltado el respeto? ¿Te he hablado mal?’ Me sacó la amarilla, me condiciona para el próximo partido, porque sabía que ya tenía una amarilla”, expresó molesto Gallese en su momento.

El arquero de la selección peruana no podrá estar para el choque con la 'roja' en noviembre de este año. (Video: Movistar Deportes)

De esta manera, Jorge Fossati tendrá que encomendar la responsabilidad de salvaguardar el arco nacional a un nuevo portero. Como opciones, el técnico uruguayo tiene a Diego Romero y Carlos Cáceda. El golero de Melgar es el que mejores chances tiene para ser titular en el ‘clásico del Pacífico’, tras ya haber asumido desafíos complicados con la selección en el pasado.

Cabe mencionar que el choque entre Perú y Chile está programado para disputarse el viernes 15 de noviembre en la capital. El escenario esperado para el desarrollo de esta contienda es el Estadio Nacional, la casa de la ‘bicolor’; no obstante, finalmente podría jugarse en el estadio Monumental, debido a que en el otro recinto hubo un concierto que maltrató el césped.