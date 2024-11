Alejandro ‘Jarrita’ Ramírez arremetió contra ‘Chicho’ Salas en redes sociales después del descenso de la Universidad César Vallejo en Liga 1 2024

Alejandro 'Jarrita' Ramírez arremetió contra Guillermo Salas en redes sociales.

Tras la derrota por 3-1 ante Atlético Grau, se confirmó el descenso de la Universidad César Vallejo a la Liga 2 del año 2025. Algo totalmente impensado después de lo que fue el inicio de temporada del equipo trujillano al fichar a nombres del calibre de Paolo Guerrero, Cristian Benavente, José Carvallo y otros más.

Sin dudas, los poetas tenían un plantel para dar pelea en los primeros puestos, pero no siempre tener buenos nombres te asegura el éxito. Durante el año, fueron más de uno los entrenadores que dirigieron al equipo estudiantil, pero ninguno pudo sacarlo a flote. Uno de ellos fue Guillermo ‘Chicho’ Salas.

El paso del entrenador peruano por la Universidad César Vallejo no fue bueno y tuvo que irse por malos resultados, aunque otros dicen que renunció. Nunca se supo con exactitud qué pasó con Guillermo Salas para que deje de ser el DT del club trujillano.

Sin embargo, tras darse a conocer su pérdida de categoría, algunos jugadores se manifestaron en redes sociales. Alejandro ‘Jarrita’ Ramírez, uno de ellos. El actual futbolista de Cienciano disparó en redes sociales contra el exentrenador del club que preside Richard Acuña. Utilizando insultos y reclamos, mostró su dolor por el adiós de la UCV de la Primera División del fútbol peruano.

“No puedo creer lo que estoy viendo y lo que está pasando. Parece una pesadilla. Todo lo que me costó volver a primera y más aún a Vallejo, un grandísimo equipo, el equipo que me vio crecer como futbolista. El equipo donde debuté en el fútbol profesional. Mi equipo. Es cierto que los dirigentes han tomado malas decisiones, pero tengo que decir que ese hijo de pu** del ‘Chicho’ Salas me quitó la posibilidad de seguir defendiendo mis colores. No me quiso desde el día en el que llegó y sin razón alguna. Que ‘son gustos del entrenador’. Ja”, inició.

“Esa frase es una mie*** en el fútbol. Siempre alegó que todos los extremos o volantes ofensivos eran mejores que yo. ¿Lo han demostrado en este Torneo Clausura? El único indiscutible es Jairo (Vélez). Quisiera saber qué pensará ahora ese maldito hijo de p***, ya que él es uno de los grandes responsables de esta debacle. Es una pena todo esto. Habrá que voltear la página y seguir adelante. Estoy seguro que el fútbol aún me tiene unas cuantas alegrías más”, culminó Alejandro Ramírez en sus redes sociales.

El durísimo insulto de 'Jarrita' Ramírez contra Guillermo Salas.

La derrota de la Universidad César Vallejo ante Atlético Grau en Piura

Si bien se esperaba que la Universidad César Vallejo se reponga y logre imponerse en Piura ante Atlético Grau, los de Ángel Comizzo demostraron ser un mucho mejor equipo y se impusieron con contundencia. A pesar del descuento de Yorleys Mena en los minutos finales, fue 3-1 para el club norteño y fue la última estocada para que los actualmente dirigidos por Luis Hernández terminen consumando su llegada a la segunda división del fútbol peruano el próximo año. Un golpe fuerte para el equipo que armó Richard Acuña.

Una definición del descenso de infarto

Este sábado 2 de noviembre se definió el descenso de la Liga 1 2024. Con la salida confirmada de Unión Comercio, faltaba decidir cuáles eran los otros dos clubes que dejarían el fútbol peruano. Esos, lamentablemente para la gente trujillana, fueron Carlos A. Mannucci y la Universidad César Vallejo. Si bien la superioridad de Atlético Grau encima de la UCV fue notoria, el equipo ‘Carlista’ por otro lado iba derrotando 2-0 a Alianza Atlético en el Mansiche. Increíblemente, los piuranos empataron el encuentro 2-2 y UTC logró igualar las cosas ante Sport Huancayo, generando así que haya fútbol en Cajamarca por un año más. Los tres descendidos son Unión Comercio, Carlos A. Mannucci y la Universidad César Vallejo.