Edwin Cardona se rindió ante Paolo Guerrero y recordó curiosa anécdota en Racing Club: “Llegó con unos zapatos de 800 dólares”

El volante colombiano se pronunció sobre el 'Depredador' y reveló suceso en el cuadro argentino que provocó las risas de Jefferson Farfán. (Video: Enfocados)

El programa de YouTube, ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con la calidad de sus invitados. Entre nacionales e internacionales, el dúo de moda en las plataformas digitales sigue dando de qué hablar. Para esta ocasión, el entrevistado fue Edwin Cardona, futbolista colombiano que se rindió ante Paolo Guerrero y recordó curiosa anécdota en Racing Club.

Todo comenzó cuando ‘Cucurucho’ le mencionó su parecer sobre los jugadores peruanos. El primero en salir a la luz fue Luis Advíncula, con quien el volante coincidió en Boca Juniors.

“La ‘facha’ Advíncula. Pero yo creo que ni Beckham (risas). Con su pantalón pitillo, la bota y la gorrita. Es un tipazo”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, el mediocampista de Atlético Nacional valoró la amistad que tiene con varios futbolistas nacionales. “La verdad que grandes amigos. Uno llega a Perú, manda un mensaje y que le contesten, eso es lo que el fútbol te deja. La humildad y poder saber que el dinero o la fama va y viene. Nunca pensé que iba a tener la posibilidad de viajar tanto y tener un amigo peruano. A uno lo llena porque uno va y dice ‘necesito esto y colabórame con esto’. Cuando tuve la oportunidad del torneo de ir con Atlético Nacional, Zambrano, Advíncula, Cueva, Paolo, con quienes tengo una gran relación, se pusieron en una buena disposición. Me llena de orgullo porque ahí no vale si tienes o no, sino la amistad, son grandes seres humano”, comentó.

“Con Zambrano compartí un poco más porque ya estaba (en Boca Juniors) y después llegó Advíncula, los dos son 10 puntos. Con Paolo tuve la oportunidad de conocerlo en Racing”, añadió.

Edwin Cardona y la legión de colombianos en Boca Juniors junto con Luis Advíncula y Carlos Zambrano. - créditos: Instagram

Edwin Cardona y la anécdota con Paolo Guerrero en Racing Club

Ahí fue cuando Edwin Cardona se pronunció sobre Paolo Guerrero. Los dos coincidieron en Racing Club el primer semestre del 2023, aunque también se enfrentaron en partidos amistosos, Eliminatorias Sudamericanas y Copas Américas.

“Cuando lo enfrentaba... era uno de los ‘9′ más bravos que he enfrentado. Cuando jugábamos con la selección decíamos ‘está Carrillo, Farfán, Cueva y él (Paolo)’ y los mirábamos... Pero Paolo impone algo, no sé”, expresó.

Jefferson Farfán intervino y, a modo de broma, recalcó que el ‘Depredador’ “es un líder, capitán. Está concentrado, es medio loco, hasta hoy día es igual. No sabemos cómo hace. Él habla solo y se contesta solo, medio coj... es (risas)”.

De pronto, el exseleccionado colombiano reveló que el actual delantero de Alianza Lima arribó a las prácticas del conjunto de Avellaneda con unas zapatillas costosas y que encima lo troleó cuando se rió.

“En Racing llegó al entrenamiento con unos zapatos de plástico, por los que gastó como 800 dólares, y con una sudadera... A mí me decía ‘¿usted ya fue a Alemania?’ y yo le decía ‘no he ido, pero ya iré’, y me respondió ‘cuando vaya, hablamos’ (risas). Pero 10 puntos era él”, sostuvo.

Paolo Guerrero y Edwin Cardona en un entrenamiento con Racing Club de Argentina. - créditos: Racing Club

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Racing Club?

Paolo Guerrero no tuvo un paso positivo en Racing Club, al que llegó a inicios del 2023 tras haber descendido con Avaí FC de Brasil.

Sin embargo, el histórico artillero peruano no pudo mostrar su mejor versión. Para el técnico Fernando Gago, no era un titular indiscutible y lo puso detrás de Maximiliano Romero, Nicolás Reniero y Gabriel Hauche, quienes alternaban con mayor regularidad.

Ante la poca continuidad, dejó la ‘academia’ tras haber disputado 22 partidos (3 goles y 2 asistencias) para poner rumbo a LDU de Quito. Justamente, con el equipo ‘albo’ ganó la Copa Sudamericana ese año y se recuerda la vez que Edwin Cardona le escribió un mensaje alusivo a Gago durante una transmisión en vivo por Instagram. “Hermano, felicidades y el que sabes que no te ponía jajaja ahí tiene”, colocó.

El comentario de Edwin Cardona a Paolo Guerrero alusivo a Fernando Gago en Racing Club tras salir campeón de la Copa Sudamericana con LDU de Quito. - captura: Instagram Paolo Guerrero