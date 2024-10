Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal tv online de la final del Torneo de Reservas 2024

Conoce dónde ver el Universitario vs FBC Melgar por la final del Torneo de Reservas.

Hoy, viernes 25 de octubre, Universitario de Deportes se medirá ante Melgar en un duelo válido por la final del Torneo de Reservas 2024. El estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador será el escenario de un encuentro que estuvo en duda de disputarse, pero que finalmente se llevará a cabo y definirá al campeón del último torneo de menores.

¿Dónde ver final del Torneo de Reservas 2024? Como a lo largo de la temporada, Nativa TV se encargará de la transmisión de este decisivo encuentro. Se podrá ver por televisión, así como también, por su canal de Youtube. Por otro lado, Infobae Perú hará el minuto a minuto en su web.

Información previa

El cuadro ‘crema’ llega con la moral a tope luego de superar a su clásico rival, Alianza Lima, en las semifinales, por un marcador global de 4-1. En Matute ganaron 2-1, mientras que en la vuelta en Campo Mar se impusieron por 2-0 con las anotaciones de Alex Pullchz y Yamil Mejía.

“Fue mérito del equipo, la concentración, estar bien metidos, los chicos están con una confianza bastante bárbara. Han crecido conforme pasaron los días de campeonato, eso es muy bueno y eso es producto del trabajo, trabajo y trabajo”, comentó el técnico Jorge Araujo tras el resultado positivo.

Universitario derrotó a Alianza Lima, en semifinales del Torneo de Reservas 2024, con un marcador global de 4-1. | VIDEO: Nativa

Y previamente, los ‘merengues’ habían dejado fuera de competencia a Sport Huancayo en los cuartos de final. Pero para alcanzar esta etapa, acabó en el primer puesto en la zona norte con 38 puntos, teniendo también la chance de disputar la Liga 3 el próximo año.

Por otro lado, Melgar fue el líder del otro grupo (zona sur) al sumar 35 unidades. En los cuartos de final, eliminó a Sport Boys, mientras que en semifinales derrotó a ADT.

Sin embargo, el cuadro arequipeño realizó un reclamo con respecto a la sede de la final del Torneo de Reservas. Esto debido a que la organización había decidido que, en un principio, se juegue en Lima, aunque los ‘rojinegros’ no consideraron justa esta medida aduciendo que Universitario sería el local al ser un equipo de la capital.

Marco Valencia, técnico del primer equipo, alzó la voz en diversas oportunidades. En eso, la FPF determinó que la final se juegue en el recinto deportivo de Villa El Salvador y sin público.

Además, hace un par de días, el mismo entrenador del plantel principal del ‘león del sur’ manifestó su aprobación de estar presentes en el decisivo encuentro luego de haber tenido una conversación con los mismos futbolistas. Justamente, Jefferson Cáceres será uno de los que refuerce al conjunto juvenil.

“Hoy día (el martes 22 de octubre) en la mañana fui al entrenamiento y estuve con los chicos de reserva. Les mencioné que no iba a cortar la ilusión que tienen ellos. Les pregunté a cada uno cuál era su decisión, el club me dijo que ellos iban a decir si iban a jugar o no. El 100% me dijo ‘no es justo, pero vamos a jugar’. Hemos estado dos años en semifinales, tenemos esta oportunidad y uno no puede quitarle esa ilusión a los chicos. Ojalá nos regalen un título para toda Arequipa”, precisó en conferencia de prensa.

El DT del primer equipo 'rojinegro' declaró que se presentarán al duelo decisivo con Universitario pese a no cambiar la sede. (Rudy Estremadoyro)

Dónde ver Universitario vs Melgar

El cotejo entre Universitario y Melgar se transmitirá en la señal de Nativa TV, que posee los derechos exclusivos para del Torneo de Reservas con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de sus plataformas digitales, Facebook, YouTube y por los operadores Movistar TV, Claro TV, entre otros. De la misma manera, la plataforma de streaming, FPF Play, se encargará de la difusión.

Otra manera de seguir la contienda es por la página web de Infobae Perú, que te dará a conocer toda la previa, declaraciones de los protagonistas, minuto a minuto y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

Horarios del Universitario vs Melgar

El Universitario vs Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024 se desarrollará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador a las 14:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En cambio, en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay iniciará a las 16:00 horas, mientras que en México empezará a las 13:00 horas.

Anuncio del Universitario vs Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024.

Universitario vs Melgar: posibles alineaciones

Universitario: Rodríguez; Astudillo, Flores, Unzueta, Arévalo; Paiva, Rojas, Cruz; Medina, Dioses y Pullchz. DT: Araujo

Melgar: Ramos, Rodríguez, Meneses, Morales, Ayoque, Aguinaga, Doy, García, Obando, Ríos, Zúñiga. DT: Díaz