Rodrigo Ureña y su sentido mensaje en redes sociales luego de dura derrota de Universitario ante Sporting Cristal en recta final de Liga 1

Rodrigo Ureña, clave en el título del 2023 con Universitario de Deportes.

Sporting Cristal venció 2-1 a Universitario de Deportes en el duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Una gran razón para explicar esta victoria fue la superioridad de los ‘celestes’ en la mitad de la cancha. El trabajo de Pretell, Cazonatti y Christofer Gonzáles fue mejor que el de Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Rodrigo Ureña. Es este último el que no pudo dar su mejor rendimiento y terminó ganándose la tarjeta amarilla en el primer tiempo. A raíz de ello y su desempeño, fue cambiado por Jorge Murrugarra.

“Esto continúa. A no bajar los brazos y levantar la cabeza. Nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos. ¡Siempre hacia adelante!”, escribió Ureña en sus redes sociales un día después de la dura derrota de los dirigidos por Fabián Bustos ante el Sporting Cristal de Guillermo Farré. Sin dudas, uno de los señalados por su bajo rendimiento es el mediocampista sureño, quien tuvo un 2024 complicado debido a la suspensión que recibió en el Torneo Apertura y a una lesión que lo alejó de las canchas durante casi todo el Clausura. Calcaterra fue quien tomó su lugar.

Rodrigo Ureña y su mensaje en redes sociales tras la derrota ante Sporting Cristal.

Si bien la ‘U’ cayó derrotado ante el equipo del Rímac, todavía tienen la primera opción para ser bicampeón del fútbol peruano. Suman 33 puntos en la tabla de posiciones y si bien ya aseguraron su pase a la final nacional por el acumulado, quieren ser campeones sin tener que jugar un encuentro definitorio. En las dos últimas fechas se verán las caras con Cienciano en el Monumental y con Los Chankas en Andahuaylas. Dos partidos durísimos que definirán la suerte para la institución que vive el año de sus 100 años de vida. Solo cinco goles de distancia los separan con su eterno rival, Alianza Lima.

Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco: los verdugos de Universitario

El volante brasileño jugó uno de sus mejores partidos desde que llegó a Sporting Cristal, mientras que Fernando Pacheco fue clave porque ingresó a la cancha y supo poner las cosas 2-0. El primer gol llegó tras un gran centro, el cual Cazonatti aprovechó para ganarle la posición a Williams Riveros y aparecer de cabeza. Por su parte, Pacheco no tuvo un remate potente, pero el error garrafal de Sebastián Britos fue clave para logar anotar el segundo. Después, José Rivera fue quien descontó.

El mediocampista brasileño abrió el marcador de cabeza. (Video: L1MAX)

Palabras sentidas de Sebastián Britos

Parte del triunfo de Sporting Cristal se entiende en el fallo de Sebastián Britos tras el remate de Fernando Pacheco. Sobre ello declaró el arquero uruguayo en zona mixta: “No caben dudas que era un partido que salimos a buscar y a ganarlo, pero por otro lado está la desazón de haber fallado justo en un momento donde el equipo más me necesitaba. Yo soy consciente cuando erro, no necesito que nadie me lo recalce. Estoy con mucha bronca, porque nosotros entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en más de 20 partidos que he jugado y haberlo hecho justo ahora, me molesta”.

El portero 'crema' se mostró afectado luego de la derrota ante Sporting Cristal.

Fabián Bustos confía en lograr el bicampeonato

“Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”, expresó Fabián Bustos en conferencia de prensa tras perder ante el Sporting Cristal de Guillermo Farré por la fecha 15 del Torneo Clausura.