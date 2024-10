Christian Cueva piensa en su futuro: plan de renovación en marcha con Cienciano para la temporada 2025

Operación Christian Cueva, en marcha. - Crédito: Cienciano

Con la cabeza en un futuro fijo. En eso solo piensa Christian Cueva. Y su único horizonte, mientras no aparezca otro, es Cienciano. Su sola presencia en el club imperial hace que todos se tomen en serio la posibilidad de renovar su contrato y el ‘10′ no ve con malos ojos mantenerse un tiempo más allá.

La evaluación pasa tanto por el cuerpo técnico de Cristian Díaz como por la Dirección Deportiva. Si bien su dinámica aún no se acerca a la esperada, Cueva cuenta con una amplia aprobación en la interna por su pasado con la selección peruana. Consciente de que Cienciano es la única opción segura, el mediocampista analiza con seriedad prolongar su estancia en Cusco.

Christian Cueva llegó a mediados de temporada para sumarse a Cienciano.

Es más, la potencial permanencia de Christian en el club ya se está trabajando en las oficinas. Según ha dado cuenta L1MAX (el canal oficial del campeonato de Perú), los altos mandos están perfilando las nuevas directrices de su próximo contrato. Presumiblemente, se añadirán algunas cláusulas especiales, en beneficio de las partes involucradas, como la posibilidad de ofertas puntuales del extranjero que permitan un movimiento inmediato. En cualquier caso, el tema deberá resolverse muy pronto pensando en la formación del plantel 2025.

El paso que dé Cueva debe entenderse como un propósito de enmienda. Porque si bien está ganándose una nueva oportunidad en el Papá, lo cierto es que sus méritos están al debe. Está sin goles ni asistencias ni tampoco se ha postulado como un puntual diferencial. Por lo que está obligado a demostrarle a todos que aún conserva talento y fútbol en sus botines.

'Aladino' anotó su primer tanto en amistoso con Ají de Calca.

La selección peruana, entre ceja y ceja

Intentando superar la mala temporada, Cueva tiene la firme convicción de regresar a la selección nacional para auxiliar a los suyos en el camino sinuoso de las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Aunque sus posibilidades hoy son remotas, confía que podrá ponerse a punto para despertar el interés de un comando técnico que ya conoce.

“El deseo de estar en la selección siempre estará presente. Aunque no esté convocado, siempre hay tiempo para un mensaje o una llamada. Estoy agradecido con Fossati y su equipo técnico por ayudarme durante mi recuperación en España”, reconoció.

Christian Cueva tendrá poco más de 3 meses para demostrar sus credenciales en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“Extraño mucho ese ambiente. Siempre hay contacto y con los convocados y no convocados, siempre he tenido esa forma de sobre todo mantener un grupo, eso que es importante y sinceramente me siento feliz porque de cierta manera nos sostiene eso, porque nosotros a pesar de estar convocados o no estamos en contacto con los compañeros, deseando lo mejor a la selección”, añadió Christian.

Aquella actitud de Cueva, por lo menos, gana enteros en la valoración de Fossati para un futuro llamamiento en la Blanquirroja: “Es un referente para todos los jóvenes y para los mayores es un jugador que quieren mucho, como persona y jugador. Para mí es un privilegio poder ayudarlo”.