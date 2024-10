“Alianza Lima no tiene cómo competirle a Universitario”: la tajante opinión de Mauricio Loret de Mola sobre una hipotética final de Liga1 2024

En una eventual final, el periodista considera que no tendrían chances ante Universitario.

Mauricio Loret de Mola, periodista deportivo y director de D’Enganche (canal de YouTube), analizó lo que fue la victoria de Alianza Lima sobre Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. En dicho análisis, criticó duramente al equipo que dirige Mariano Soso. Dentro de todas sus palabras, habló de lo que significaría que los clásicos rivales del fútbol peruano vuelvan a encontrarse en una final para definir el fútbol peruano. Si bien Universitario tiene la primera opción para ser bicampeón, todo está muy apretado y el escenario definitorio podría darse una vez más.

“Sport Huancayo pudo empatarlo en algún momento. Cuando el partido iba 2-1, Alianza sin encontrarse en la segunda parte. Con un técnico que cambiaba una cosa, cambiaba la otra, modificaba por aquí, modificaba por allá. No le gustaba lo que veía. Confusión total. Un equipo que nunca funcionó. Ni con línea de tres, ni con línea de cuatro. Ni cuando metió un triangulo normal o un triangulo en el medio. Alianza Lima no transmitió nada y los equipos tienen que transmitir una manera de jugar”, fue la crítica del periodista deportivo.

Sobre lo que sería una nueva final nacional para definir al nuevo campeón de Liga 1 2024, el panelista dejó claro que los ‘cremas’ son mejor equipo que los ‘blanquiazules’ en este momento: “Que no se moleste nadie, pero si Alianza Lima fuerza una final no tiene cómo competirle a Universitario. La ‘U’ es mucho más equipo que Alianza Lima”.

Para Mauricio Loret de Mola, Bruno Marioni es uno de los responsables del juego de los ‘íntimos’, el cual él critica: “¿Cuál va a ser el sustento para mantener a Mariano Soso? Y si se queda Soso, va a tener que quedarse Marioni. Muchas veces los técnicos se quedan en los clubes por el respaldo de los directores deportivos. Eso sí, los dos tienen contrato. ¿Qué pasa si llega otro gerente deportivo y no está de acuerdo con Soso? Y viendo a Marioni y las decisiones que tomó este año, para mí no debería continuar en el 2025. Hoy el clima del hincha de Alianza con Marioni no es bueno. Ha tenido más malas que buenas”. Sin dudas, la incertidumbre por ver qué pasará en Alianza Lima en la próxima temporada es grande y los hinchas estarán pendientes al club.

Un triunfo con pocas luces, pero que genera esperanza en Alianza Lima

En el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva con doblete de Paolo Guerrero. Si bien en menos de 15 minutos ya ganaban 2-0, una distracción de Juan Pablo Freytes terminaría ocasionando el descuento de Carlos Ross y a partir de ahí la visita tomaría las riendas del partido. Con Franco Navarro como entrenador y Marcos Lliuya dominando los hilos del ataque del ‘rojo matador’. La visita estuvo increíblemente cerca de empatar las cosas.

Doblete del delantero nacional de 40 años en Matute. (Video: L1MAX)

Los próximos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima sabe que todavía tiene chances de ganar el Torneo Clausura y buscará no desaprovechar lo que tenga a la mano. Este fin de semana visitarán a Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega y luego cerrarán su participación en el campeonato jugando ante Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Sin dudas, se viene un cierre épico que irá directo a los libros de la historia del fútbol peruano.