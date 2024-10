Agustín Lozano respaldó a Jorge Fossati como DT de Perú: “No hay una razón para sacarlo, estamos así porque no se trabajó hace años en menores”

El presidente de la FPF confirmó la continuidad del DT uruguayo en la 'bicolor' y explicó el motivo. (Video: Fuera del Sistema)

La selección peruana vive una situación crítica en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que se ubica en la penúltima casilla, lejos de los puestos de la zona del repechaje y con un juego que no logra sacar la mejor versión de varios futbolistas. Sin embargo, pese a todo, Agustín Lozano, presidente de la FPF, respaldó con firmeza la continuidad del entrenador uruguayo y explicó el motivo.

“Las recomendaciones de Juan Carlos como director deportivo siempre han tenido su lugar y no van a dejar de tenerla. Si él lo expresó así (que en noviembre se tomarán decisiones), seguramente que en su oportunidad llegará ese mensaje a mi persona, pero hoy día, el técnico es Jorge Fossati, no hay una razón como para pensar en su permanencia o no permanencia, de ninguna manera”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Fuera del Sistema’.

De la misma manera, aseguró que la explicación del pésimo momento de la ‘bicolor’ se debe al nulo trabajo de menores de hace muchos años.

“Lo que queremos encontrar en la selección, es algo que muchos critican, analizan el momento, pero no por qué estamos así. No seamos justos con alguien e injustos con otros. ¿Por qué estamos así en la selección? Porque no se trabajó de hace años y, ¿por qué no lo dicen? Cuando Agustín Lozano no era presidente y salía a decirles hace años que no se está trabajando en menores, me criticaban”, comentó.

Jorge Fossati solo consiguió un triunfo en cuatro partidos con Perú en las Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Agustín Lozano se mostró ofuscado y enfatizó que no se le puede exigir mucho a Jorge Fossati, teniendo en cuenta la cruda realidad del fútbol peruano.

“Nadie contrata un técnico para perder, todos quisiéramos ganar. Pero yendo nuestra realidad, hay que ver qué exigimos, qué tenemos para exigir. Hoy nos quejamos de que no tenemos tal o cual cosa, pero qué fácil es decirlo. ¿Por qué mejor no decir ‘no se trabajó en menores‘? Lo miraron como una isla y, ¿qué lograron con eso?”, cuestionó.

Agustín Lozano y su indirecta a Edwin Oviedo

Eso no fue todo, ya que el máximo dirigente de la Federación Peruana de Fútbol le dejó una indirecta a Edwin Oviedo, su antecesor en el cargo. “Tenemos mucho talento y muy buenas referencias. Creo que si Perú tiene algo de riqueza en el fútbol es que hay un gran talento. Si hace ocho años atrás se hubiera trabajado en menores, el chico de 16, que hoy tuviera 24, estaría en un gran nivel de competencia. No se hizo y hoy hay que cargar con eso”, precisó.

Para finalizar, el exalcalde de Chongoyape reconoció su responsabilidad por el presente del balompié nacional. “Yo asumo la responsabilidad, pero lo que hoy día vivimos, es por haberle dado la espalda al trabajo sincero y real, formativo de menores. Nunca se hizo”, sostuvo.

Agustín Lozano fue vicepresidente de la FPF cuando Edwin Oviedo era presidente. - créditos: ANDINA

Juan Carlos Oblitas sobre futuro de Jorge Fossati en Perú

Luego del triunfo en casa ante Uruguay, Juan Carlos Oblitas respaldó a Jorge Fossati en su cargo, pero también lo volvió a hacer tras la goleada sufrida en Brasil.

“Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto”, acotó.

El director deportivo de la FPF, dio sus impresiones sobre el resultado de la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en Eliminatorias 2026?

La selección peruana volverá a la acción en las Eliminatorias 2026, concretamente en noviembre. El 15 se medirá en condición de local ante Chile, mientras que cuatro días después tendrá un duelo crucial contra Argentina en Buenos Aires. La ‘bicolor’ tiene la obligación de ganar para soñar con la clasificación al Mundial del 2026.