Pasión y controversia: Cecilia Tait, a solas con Infobae Perú, habló fuerte y claro sobre su conflicto con el presidente de la Federación Peruana de Vóley

La exvoleibolista criticó gestión del actual presidente de la FPV. (Video: Paula Elizalde)

Una de las voleibolistas más destacadas en la historia del Perú es, sin duda alguna, Cecilia Tait, quien nunca ha tenido reparos en mostrarse tal cual es: directa y sin pelos en la lengua. Recientemente, la popular ‘zurda de oro’ protagonizó un altercado con Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de vóley, luego de que lo acusara por malversación de fondos.

Por su parte, el directivo no se quedó callado y salió al frente a defenderse. Asimismo, también insinuó que Tait pedía dinero por una canción donada. Infobae Perú se puso en contacto con la exvoleibolista para conocer su versión de los hechos.

La leyenda nacional señaló que ella seguirá trabajando a favor del vóley peruano pese a la reelección de Vegas, con quien hoy en día no mantiene una buena relación. Por otro lado, se refirió a los planes que tiene para que el deporte que tanto le dio continúe creciendo en nuestro país.

Cecilia Tait en exclusiva con Infobae Perú - Créditos: Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

- ¿Cómo ves los primeros meses de Antonio Rizola en el Perú? ¿Crees que ha sido positivo su trabajo hasta el momento?

La Federación Internacional está colaborando muchísimo en el desarrollo y crecimiento de las 222 federaciones y una de ellas es Perú. Yo como miembro de la junta administrativa, en el 2022 pedí el Mundial Sub 17. También tenemos la búsqueda de talentos 2032, con más o menos 40 niñas de 12, 13 y 14 años con tallas bastante importantes. Creo que siempre nos estamos enfocando en la medalla de Seúl, en el pasado y ya llegó el momento de arrancar por completo esa página, empezar de cero. El entrenador Rizola ha venido con mucha expectativa, estamos esperando que continúe el súper trabajo que hizo en Colombia. El tiempo es clave, entonces hay que tener mucha paciencia. Recuerden que el vóley es un deporte de mucho entrenamiento y requiere tiempo.

- ¿Crees que el grupo que integra actualmente la selección peruana de vóley ya llegó a su techo?

Sí y no porque no sean buenas, sino que hay jugadoras excepcionales en todo sentido. Hay generaciones que todas son buenas y van a la par, pero también hay otras que son todo lo contrario. En este proceso la Liga Nacional de Vóley cumple un rol fundamental. Acá el problema es que las jugadores se acostumbran a enfrentarse entre ellas mismas y ya se conocen, entonces cuando participan de un campeonato internacional sufren un choque de realidad porque ahí no pueden superar a nadie. La preparación de las chicas debería ser afuera, no acá. Hay chicas que se van a estudiar a Estados Unidos y juegan en sus universidades, pero cuando las llaman a la selección ya no quieren regresar, porque a veces no hay agua, no hay un proyecto como tal.

- ¿Cuáles crees que son las diferencias entre la voleibolista actual y la de tu época?

Las comparaciones son odiosas, todo ser humano es único e irrepetible y cada generación exactamente lo mismo. Yo me voy a enfocar en qué es lo que queremos lograr. Si usted padre de familia se da cuenta que su hija cada tres o cuatro meses necesita cambiar de zapatillas por la talla o si a los 10 años ya mide más de 1.70 esa es la que quiero. Ahora yo me dedico a mirar chicas altas cuando estoy caminando por la calle, es una cosa increíble. Por eso cuando tengan a alguien con todas estas características, escríbanme por redes que yo siempre respondo.

- ¿En qué consiste el proyecto 2032?

Necesitamos que en las regiones y en las provincias participen el IPD y las municipalidades o gobiernos regionales para que puedan tener su propia búsqueda de talentos, porque la Federación Internacional paga un formador y la Federación Peruana se encarga de poner los asistentes, pero este proyecto es integral. Mi sueño y mi ilusión es que las chicas no solamente jueguen en el campo, sino que sepan oratoria, que hablen inglés, que tengan una buena nutrición, que sepan analizar un partido, etc. Yo una vez al menos las traigo a mi casa y les enseño a preparar una mesa, porque cuando tu sales al extranjero y no estás preparada, puedes pasarla muy mal porque siempre te invitan a las embajadas. Tu cuerpo es tu capital, entonces tienes que cuidarlo y tienes que prepararlo, porque el día que tu capital comience a reducir y te dé menos, la única que pierde es la jugadora. Si tú le comienzas a hacer una formación integral desde el inicio, ella ya va a ir por la vida con esa mentalidad. La formación es mental, física y del alma, porque si tu alma está en tranquilidad puedes lograr lo que sea. Representar al país no es solo entrenar, pero lamentablemente los anteriores entrenadores no se dieron cuenta de eso.

- Pusiste en duda tu continuidad en el proyecto 2032. ¿Continuarás pese a la reelección de Gino?

Yo voy a seguir trabajando para el Perú, de eso no habría por qué tener dudas. Mi cargo, el del Comité Olímpico Internacional, lo voy a tener hasta que tenga 70 años, es decir, tengo ocho años más para seguir trabajando para nuestro país. Su reelección no va a hacer que yo deje de lado todo lo que vengo haciendo para que el vóley siga creciendo. Aparte, no es que Cecilia Tait solo esté trabajando para la Federación, yo también estoy trabajando en conjunto con todas las municipalidades, especialmente la de Lima. La Tait no es que se siente a ver sus cargos y a disfrutar de todas las comodidades que tiene, a mí me han elegido para hacer cosas en mí país y eso es lo que estamos logrando. No importa con quién tenga que hacerlo, lo importante es Perú, la camiseta. Esa camiseta me dio tanto y de verdad te digo que yo no sé qué sería de mi vida si no me hubiera dedicado al vóley.

- ¿En qué quedó el tema con Gino Vegas, presidente de la FPV?

Si alguien trata de insinuar que Cecilia Tait recibe dinero por una canción que fue donada por un amigo, tajantemente no. Que Cecilia Tait demoró la creación de una comisión encargada del Mundial, tajantemente no. La Federación Peruana de Vóley tuvo dos oportunidades, una que sí recomendé a una empresa que organizaba eventos pero finalmente fue rechazada por la Federación y la segunda contrató a un grupo de especialistas, pero tampoco siguieron trabajando de la mano porque el señor Vegas tuvo un problema con el encargado de marketing. Entonces, ¿qué tiene que ver la Tait con eso? Yo no me puedo quedar callada, porque estaban usando mi nombre para perjudicarme cuando lo único que yo siempre he hecho es ayudar al vóley y lo voy a seguir haciendo, esté el señor Vegas o esté ‘Juancito Pérez’. Ellos están de pasada, pero el vóley peruano es para siempre y no se va a detener por personas. Si ha salido reelegido lo aplaudo y que se ponga a trabajar, acabó el Mundial y se acabaron los dimes y diretes, yo no tengo tiempo. Un par de personas no me van a detener, tal vez no tenga la forma y debo reconocerlo, por eso le pido disculpas al público, a los vóleylovers y a mis seguidores. La verdad que yo me indigné tremendamente con lo que pasó, me llamó corrupta. Yo he sido tres veces congresista y no tengo ninguna denuncia. Nadie tiene derecho de denunciar o hablar de alguien sin tener pruebas y yo sí tengo las pruebas.

- Una clara prueba de que eres muy considerada a nivel internacional es que premiaste en los Juegos Olímpicos de París 2024...

Eso pasa cuando eres elegido por unanimidad. Una mujer, jugadora, negra y de un pueblo joven que sus colegas son multimillonarios como el príncipe Alberto, la princesa Ana, entre otros. Yo soy una más, ellos trabajan conmigo. ¿Ustedes creen que yo hubiera salido elegida si ellos hubieran visto algo raro en mi CV? Imposible pues. No vengan a subestimar a las personas, que mi único objetivo es trabajar por el vóley y devolverle todo lo que me dio. Nadie tiene ni idea lo que es ser una sobreviviente y decir ‘vivo porque tengo una misión’, entonces respeten mi trabajo. No soy una pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, aparte soy muy directa y como en ese momento estaba indignada, utilicé una palabra dura.

- Tu carácter te ha llevado a estar donde estás hoy en día y a la gente también le gusta que seas sincera...

Bueno, desde que me conocen siempre he sido la misma. El día que yo cambie y acepte todo, ahí preocúpense. Son varias las cosas a las que tiene que responder el presidente, felizmente ya no estamos en campaña y ya no puede decir que estoy interviniendo. Yo como miembro de la Junta Administrativa si vuelvo a salir elegida, no es que yo me voy a quedar calladita y no voy a seguir preguntando a dónde fue la plata. Yo puse mi cargo a disposición y me lo rechazaron, porque yo no estoy mintiendo, ni estoy inventando. Hay un faltante de 250 mil soles y, ¿me tengo que quedar callada porque tengo un cargo internacional? Prefiero que me saquen. Hay una persona que gana un millón de soles en comisiones, tendría que haber traído más o menos 11 millones de soles para la Federación, pero no están. Si quieren engañar con los 43 votos de las ligas, me parece muy bien, pero en su momento tendrán que asumir las consecuencias. Si yo te elijo sabiendo que tienes algunos ‘anticuchos’ serios, yo estoy siendo cómplice. Para mí el tema ha quedado zanjado en cuanto a la forma en que me expresé y pido disculpas, porque me alteré un poco. Ya él tendrá que responder ante la justicia.

La exvoleibolista dejó en claro que no iban a dejar que usen su nombre para beneficiarse. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Qué le dirías a Vegas?

Felizmente no pertenezco a la Federación. Parece que hay alguien que se ha olvidado que me pidió que sea su vicepresidenta y yo le dije que no, porque le iba a hacer la vida cuadritos. Federico Tong, que es el jefe del IPD, está muy interesado en colaborar. El Programa de Apoyo al Deportista salió por la Ley 28036 que yo presidía, porque antes no podíamos recibir ni un pollo a la brasa porque era considerado malversación de fondos. De lo que sí me arrepiento es que yo quería que democráticamente salgan elegidos los presidentes de la Federación y ahí están los resultados. Si estas elecciones eran con votos populares, Vegas no salía. Igual vamos a darle el beneficio de la duda señor presidente reelegido, para mí lo pasado pasado. La idea es que ahora haga mejor su trabajo, que los cambios que tengan que hacer los hagan y yo le recomiendo no contar con una persona que gana más que el presupuesto que recibe una Federación para un campeonato.

La exvoleibolista señaló que seguirá trabajando a favor del vóley peruano. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo?

Primero, retomar el tema de la televisión que me parece importante, porque todo entra por los ojos. Con la Federación Internacional estamos intentando traer campeonatos para aparte de poder darle rodaje a la selección, que la gente se acostumbre a apoyar al equipo como en el Mundial Sub 17. Otra de las cosas que quiero hacer es crear un plan de desarrollo para la selección masculina, que más triunfos está trayendo pero no les dan bola. Les está yendo bien porque se mantiene un equipo, Gala ha hecho un súper trabajo y lo sigue haciendo.

La exvoleibolista dio a conocer cuáles son sus objetivos a futuro con el vóley peruano. (Video: Paula Elizalde)

Recordemos que Cecilia Tait también es miembro del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Voleibol, además es parte de la Junta Ejecutiva de la Confederación Sudamericana de Voleibol. En todas las entidades ocupa roles sumamente importantes y actualmente, es la cara del vóley peruano a nivel internacional.