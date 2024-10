Aydan Hammond completó un debut de ensueño en Australia: estreno goleador en el clásico de Sydney anotándole a Andrew Redmayne

Aydan Hammond celebró su primera diana con Western Sydney Wanderers marcándole a Andrew Redmayne. | VIDEO: 10 Football

Aydan Hammond ha vivido una jornada especial el pasado 19 de octubre tras su debut con el Western Sydney Wanderers marcando su primer gol en la A-League 2024/25, para nivelar el score contra Sydney FC, en el clásico de Australia.

La anotación del atacante peruano, de 20 años, permitió establecer una igualada transitoria frente al club más ganador del campeonato, que se había adelantado por intermedio de Joe Lolley.

La definición de Aydan Hammond para certificar el primer gol de Wanderers en la nueva temporada. - Crédito: AS1 Images

En medio de la adversidad, Hammond tiró de esfuerzo y heroicidad para dejar su primer registro oficial en el arranque del curso. A los 56′ minutos, Aydan se instaló en el área, recibió un pase y sacó un derechazo con destino a portería.

Lo más curioso del contexto fue que la víctima del extremo nacional fue el guardameta Andrew Redmayne, el verdugo de la selección peruana en la repesca intercontinental a la Copa del Mundo 2022 que alcanzó notoriedad por sus extravagantes movimientos sobre la línea de meta ocasionando la confusión de los lanzadores.

Hammond recibió una calurosa bienvenida en casa. | VIDEO: Difusión

Fue tal la celebración de Aydan Hammond que se dirigió a una de las tribunas principales del CommBank Stadium para celebrar con los entusiastas aficionados toda vez que la escena era acompañada por un show de pirotécnicos. Aquella diana constituyó su inicio goleador con los Wanderers.

Luego de su desempeño goleador, que dicho sea de paso generó muy buenos comentarios de los aficionados y la prensa local, el estratega Alen Stajcic decidió retirarlo del escenario para darle entrada al histórico Juan Mata. Desde las graderías cayeron vítores y aplausos por el movimiento, dado que se marchaba un deportista prometedor e ingresaba uno consagrado.

Aydan Hammond cuenta con su documentación peruana a la mano en caso de un llamado para las Eliminatorias 2026. - Crédito: Difusión

El duelo acabó, pese a los denodados esfuerzos de los locales, con una incómoda caída 1-2. Fue Patryk Klimala el que decidió el cruce a favor de Sydney FC con un excelente remate de cabeza imposible de bloquear para el portero Tristan Vidackovic.

“Estamos decepcionados y desconsolados por el resultado, pero creo que ambos equipos mostraron señales prometedoras de ser realmente los mejores equipos de la liga este año. Sabíamos que iba a ser un partido de alto ritmo, especialmente al principio, y además con dos equipos muy enérgicos”, analizó el DT Alen Stajcic.

El extremo peruano se enfrentó al 'arquero bailarín' en una ronda de penales correspondiente a la Australia Cup. | VIDEO: Paramount

“Sueño representar a Perú”

Aydan Hammond posee linaje peruano por el lado materno. Desde muy pequeño adoptó varias costumbres sudamericanas por la convivencia con su madre y abuelos. Una vez que se volvió futbolista profesional, tras un largo tiempo en Portugal, asumió la idea de representar a la Blanquirroja.

“Nací en Australia, mi padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeado de su hermosa cultura y de mi familia. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano”, reconoció en una entrevista con Infobae.

”Creo que marcaré más goles esta temporada y, si tengo la oportunidad de jugar con la selección peruana, lo daré todo para dejar huella en el equipo. Mi mayor sueño es jugar en Europa y representar a mi nación, el Perú”, añadió Hammond.

Aydan Hammond conversó en exclusiva con Infobae Perú acerca de su anhelo de representar a la Blanquirroja. - Crédito: Renzo Galiano