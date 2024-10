Alex Valera salió al frente por cuestionamientos a su profesionalismo: “De loco no voy a perjudicar a la selección peruana”

Alex Valera aún no ha sido capaz de anotar en las Eliminatorias 2026. - Crédito: Getty Images

El delantero peruano Alex Valera, quien se ha lucido con un doblete en la reciente victoria de Universitario de Deportes sobre Asociación Deportiva Tarma (2-1) por el Torneo Clausura 2024, ha respondido con firmeza a todas aquellas personas que “están diciendo que no soy profesional” a raíz de una dolencia surgida en la antesala del Brasil vs Perú, por la fecha 10° de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, que lo hizo perderse el envite en Brasilia.

El ‘9′ del vigente monarca de la Liga 1 de Perú, en plena zona mixta, ha dejado muy en claro que su imagen está viéndose demasiado mellada por críticas maliciosas y sin mayor sentido . Asimismo, ha explicado cómo ha surgido la lesión que lo ha terminado dejando en el dique seco en el inicio de la segunda rueda del proceso clasificatorio mundialista.

Alex Valera, el máximo goleador peruano de Liga 1 2024. - Crédito: Universitario

”Estaba haciendo calentamiento, giré y sentí un hincón, no me podía levantar. Quise correr, me pusieron ampolla, pero no podía. Yo no podía hacer algo que perjudique a la selección. Están diciendo que no soy profesional, eso incomoda. No le debo a nadie, no me corro”, manifestó Valera.

No es la primera vez, según ha explicado Alex, que sufre una situación semejante en la Blanquirroja. Ha recordado que, hace no mucho, atravesó un proceso personal fuerte que lo hizo alejarse del plantel previa aprobación del entrenador Jorge Fossati.

El delantero anotó de penal el primero de los 'cremas' en el Monumental. (Video: GOLPERU)

“En la Copa América no me sentía bien emocionalmente y dije ‘sabe qué profesor, no me siento bien, quiero que me entienda. Yo lo dije, ¿me entienden? Si no me sentía bien en ese partido lo digo, no tengo vergüenza de decir algo que, de repente, no estoy pasando un buen momento. Soy futbolista, pero también un ser humano”, reveló.

“Hay periodistas, como lo dije hace rato, que dicen cosas que no saben en realidad y eso incomoda. Quieran o no, la gente solamente consume lo que vende títulos y no terminan de ver toda la información. Entonces, creo que eso está mal y esa es mi incomodidad, porque prácticamente me están diciendo que no soy profesional; en mi club no tengo ningún problema”, zanjó.

Alex Valera aduciendo lesión, en Brasilia. - Crédito: Getty Images

Defensa irrestricta a Valera

Los ataques en contra de Alex han encontrado también respuesta en Universitario de Deportes. Desde la cúpula del club crema no han dudado en cerrar filas con su goleador desoyendo cualquier cuestionamiento que ponga en tela de juicio su actitud profesional.

Asimismo, la dirección técnica destacó el esfuerzo de Valera para que su proceso de recuperación sea el más rápido posible al igual que la responsabilidad de los trabajadores cremas. “Mucho mérito del cuerpo médico porque estuvo encima, fue haciendo todos los plazos indicados”, precisó Fabián Bustos.

Ahora, lo que viene para la ‘U’ es un partido de alta intensidad contra Sporting Cristal, oponente con el que quieren dar el último golpe de autoridad en el Clausura 2024. “Es un equipo grande, tiene buenos jugadores y nos hará un buen partido. Depende de nosotros seguir así. Tenemos que trabajar el partido, concentrarnos y hacer lo que venimos haciendo bien”, estableció Valera.

El delantero logró su doblete frente a los tarmeños. (Video: GOLPERU)