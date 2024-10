“Renato Tapia podría jugar en Atlético Madrid, ¿qué tanta diferencia hay con Rodrigo de Paul?”: la opinión de José Chávarri, ex ‘scout’ del fútbol holandés

Para el también comentarista de fútbol, el peruano no tiene nada que envidiar del jugador de Atlético de Madrid. (Video: Pase Filtrado)

Renato Tapia cuenta con un amplio recorrido en España. Por eso su nombre es reconocido en cada uno de los rincones de aquel país. Incluso puede prestarse para comentarios elogiosos o comparaciones llamativas. Un caso ejemplar fue el realizado por José Chávarri, actual panelista de Al Ángulo, cuando lo equiparó -en todos los sentidos- con el argentino Rodrigo de Paul.

“Me voy a meter en un problema con esto y no sé cómo me voy a salir”, partió diciendo el actual comunicador deportivo en respuesta al potencial de Tapia en una entrevista con Pase Filtrado. “Pasé varios años junto a él y lo conozco. No sé si me considera amigo, espero que sí. Fue un chico que en su momento me calló la boca”, continuó.

Renato Tapia en el partido Perú vs. Argentina, por Eliminatorias 2026. Foto: Paula Elizalde / Infobae

Chávarri, en esa misma frecuencia, se arriesgó en posicionar a Renato en niveles superiores pese a su actualidad: “Si creo que, tranquilamente, no hubiera tenido ningún problema para jugar en Atlético Madrid. ¿Por qué? Es muy extraño lo que le ha ocurrido. Habría que analizar por qué cierto entrenador lo puso o lo termina poniendo en una posición que no es la suya”.

Y el ‘scout’ del Twente, el primer club que apostó por Tapia, planteó una semejanza más que inesperada. “Saquemos a Rodrigo de Paul de esa estructura que es Argentina, campeona mundial. Saquémoslo. ¿Qué tanta diferencia hay entre Rodrigo de Paul y Renato Tapia? Mencióname algo que tenga Rodrigo de Paul y que, probablemente, no tenga Renato Tapia. Creo que tranquilamente puede jugar en el mediocampo del Atlético Madrid”, acotó.

Para el panelista de 'Al Ángulo', el mediocampista de la selección pudo pudo estar tranquilamente en el equipo que dirige el 'Cholo' Simeone. (Video: Pase Filtrado)

Renato Tapia, afianzado en LaLiga

Al llegar a su máximo nivel en los Países Bajos, tras experiencias en Football Club Twente, Willem II y Feyenoord, Renato Tapia decidió migrar hacia otro lado. En esas apareció la posibilidad para trasladarse a LaLiga (España), en lo que supuso uno de sus pasos más destacados.

A mediados del 2020, cuando aún tenía 24 años, el mediocentro de Perú estampó su firma en Celta de Vigo por cuatro temporadas. Su paso por Balaídos presentó ciertos claroscuros que pudo superar por su entereza. Entremedias, existió la posibilidad para mudarse a la Ligue 1 (Francia), pero un bloqueo en las operaciones impidió el movimiento.

Renato Tapia permaneció cuatro temporadas en Celta. - Crédito: Faro de Vigo

En total, Tapia defendió la camiseta del Celta en 120 partidos -entre LaLiga y Copa del Rey- registrando varias nominaciones a futbolista del mes dentro de la institución. Aunque no pudo dejar su huella goleadora, su presencia llegó a ser muy valorado por los simpatizantes, quienes hasta el día de hoy conservan gratos recuerdos suyos en la ciudad de Vigo.

“Me dijeron que me querían renovar y al final, por rueda de prensa, me enteré que no. No fue cierto que fui a negociar con un contrato con otro club, sabía que si otro equipo me ofrecía algo, las opciones de que el Celta me ofreciese algo mejor eran nulas”, relató Renato.

Renato dice adiós a los vigueses después de cuatro temporadas totalizando 120 partidos. | VIDEO: renatotapiac

Leganés, nueva era de Tapia

Una vez que Renato se desmarcó de los vigueses, se mantuvo por más de un mes analizando una serie de posibilidades para mantener su trayectoria en Europa. Aparecieron varios clubes que hicieron consultas, pero finalmente se decantó por el CD Leganés, campeón del ascenso de España que volvió a la élite con la consigna de hacerse un lugar entre los grandes.

“Existe un proyecto deportivo ambicioso. Es un club que estaba muy interesado en contar con Renato. Tenía una necesidad en esa posición, los tiempos calzaron. Fue un club que mostró mucho interés en sumar a Renato a sus filas. Hizo un esfuerzo en lo económico y le sedujo el proyecto a Renato. Después de evaluarlo durante días se tomó la decisión de venir a Leganés”, indicó su agente a Infobae Perú.

Hasta el momento, Renato Tapia es considerado dentro del plantel ‘pepinero’ como una pieza fundamental por su vasta experiencia en LaLiga. Solo se espera que recupere su plenitud física para que se convierta en un inamovible en el sistema del entrenador Borja Jiménez.

Tapia ha firmado por dos temporadas con los Blanquiazules. - Crédito: CD Leganés