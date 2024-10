Patricio Yáñez advirtió que últimas declaraciones de Ricardo Gareca significan su salida de la selección chilena: “Abrió la puerta”

Patricio Yáñez dejó entrever que el ciclo de Ricardo Gareca habría terminado tras la goleada 4-0 ante Colombia (ESPN)

La dolorosa goleada que recibió Chile 4-0 a manos de Colombia en Barranquilla parece haber sido la detonante final para la salida de Ricardo Gareca del banquillo de la ‘roja’. Pese a que en la previa, el presidente de la ADFP, Pablo Milad, señaló que se mantendría en su cargo sea cual sea el resultado, y al respaldo de algunos futbolistas como su capitán, Guillermo Maripán, en su última conferencia de prensa, el ‘Tigre’ puso en duda su continuidad: “No estoy en condiciones para tomar una decisión; necesito enfriarme y estar con mi cuerpo técnico”, declaró.

Para Patricio Yáñez, leyenda chilena de la década de los 80 y que actualmente ejerce como comentarista en ESPN, estas palabras fueron una especie de despedida del ‘Flaco’ e incluso se animó a asegurar que ya estarían negociando la recisión de su contrato:

“A esperar, porque abrió la puerta del Juan Pinto Durán, Gareca, señalando: ‘Esto me lo voy a pensar, voy a reflexionar, no quiero hablar en caliente’. Me parece que están trabajando para llegar a un acuerdo y la salida del DT argentino”, señaló.

Ricardo Gareca y el millonario monto que la Federación le debe pagar para dejar la selección de Chile ante crisis de resultados en Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS

El ‘Pato’ señaló que no toda la culpa es de Gareca, ni tampoco de su decisión de no convocar a varios integrantes de la Generación Dorada como Arturo Vidal, debido a que muchos futbolistas chilenos de la nueva generación no han dado la talla:

“Lo de Bolivia nos terminó por cortar las piernas y decir: ‘Bueno, no tenemos con qué'. Y esto no es porque no esté alguno de los jugadores de la Generación Dorada. Esto no sucede porque no estén Vidal, Isla o porque Bravo se retiró, sino sencillamente porque muchos de los jugadores que están en este proceso, no te dan el ancho”, disparó.

No obstante, sí responsabilizó al exDT de Perú por no ser capaz de que sus jugadores emulen en la selección lo que muestran en sus clubes, donde sí marcan diferencias, y puso como ejemplo el caso de Diego Valdés, figura en América de México:

“No tiene mucha explicación que no den el ancho a nivel de selección, porque a nivel de clubes estos jugadores son importantes. Valdés, hace poco fue elegido mejor jugador del ´futbol mexicano, una liga superior a la chilena, pero resulta que se ponen la camiseta, que pesa algunos gramos, para algunos pesa kilos. Me parece que Gareca no ha tenido la capacidad de levantar, de instruir, de penetrar con un mensaje, porque sencillamente, este grupo de jugadores, a estas alturas de las clasificatorias, ya tiene 4 partidos y 4 derrotas”, añadió.

El técnico de Chile evitó hablar de renuncia luego de goleada frente a Colombia. (Video: TNT Sports)

La cláusula de recisión de Ricardo Gareca con Chile

Si la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) desea rescindir el contrato de Ricardo Gareca de forma unilateral, deberá pagar su cláusula de recisión, la cual se eleva a los 2.7 millones de dólares, referidos al sueldo que le corresponde hasta el fin de su vínculo a finales del 2025. Esta cifra podría reducirse solo si el ‘Tigre’ accede a negociar y llegar a un monto acorde a los intereses de ambas partes.

Cabe señalar que, Chile no tuvo que pagar por la salida del predecesor del ‘Flaco’, Eduardo Berizzo, debido a que este renuncio por decisión propia. No obstante, esto no significa que sus cuentas estén del todo estables, ya que hace solo unos meses tuvieron que pagar 37 millones de dólares a la cadena TNT Sports tras perder un juicio por “no cumplir con los compromisos mínimos de programación estipulados en el contrato de licencia”.