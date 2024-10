“Perú tiene que ensuciar el partido a Uruguay”: la estrategia que propone Jose Chavarri para el duelo por Eliminatorias 2026

El panelista de Al Ángulo dejó claro que hay que "ensuciar" el partido

La selección peruana de fútbol recibirá a esta noche a los uruguayos en el Estadio Nacional por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa del encuentro por Movistar Deportes, Jose Chavarri, panelista de ‘Al Ángulo’, analizó lo que será el desarrollo del partido.

Perú está obligado a vencer a un Uruguay que, si bien tiene problemas en la interna, marcha en un gran momento en la tabla de posiciones, por lo que será un partido durísimo. A raíz de ello, el exscout del Twente tuvo palabras bastante tajantes al referirse sobre cómo debe afrontar este duelo el equipo que dirige Jorge Fossati.

“Me permito decir que Perú tiene que ensuciar el partido. Llevarlo a la anarquía, al desorden, a cortar las jugadas, a intentar de que Uruguay no nos desborde. Hoy, jugar bonito debe estar en un segundo plano. Hay que intentar trabar lo más posible”, sentenció Chavarri desde el Estadio Nacional en la previa del encuentro.

Un once titular inesperado

Perú formará con un equipo inesperado. Alexander Callens como carrilero y Oliver Sonne como interior son dos apuestas que han dado que hablar en la previa del partido entre peruanos y uruguayos. Estas son las alineaciones de ambos equipos.

Formación de Perú: Pedro Gallese; Andy Polo, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Alexander Callens; Oliver Sonne, Jesús Castillo, Sergio Peña; Edison Flores y Alex Valera.

Formación de Uruguay: Sergio Rochet; Manuel Ugarte, Santiago Bueno, Guillermo Varela; Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Nahitan Nández, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez, Cristian Olivera.

Pedro García, reconocido periodista deportivo que también forma parte del programa televisivo, analizó así a los once que saldrán a la cancha esta noche en el José Díaz ante los ‘charrúas’ dirigidos por Marcelo Bielsa: “Es una formación inédita de Perú. No por el 3-5-2, que se respeta, sino porque algunos van a ocupar posiciones que normalmente no ocupan. Eso es llamativo. Es algo que por ahí liga, pero si sale mal, no saldrá más o menos mal...saldrá recontra mal”, concluyó tajantemente.

Otro tema que tocó García fue el de la falta de creatividad y talento ofensivo en el once nacional. El periodista lo comparó con una situación que vivió Venezuela en el empate 1-1 ante Argentina jugado en Maturín: “El partido de Venezuela vs. Argentina hubo una particularidad que se repitió en el de Brasil y es que el desequilibrio es lo que arma el partido, lo que arma el gol. Venezuela venía jugando e intentando, pero no tenia desequilibrio. Cuando aparece Soteldo por un costado de la cancha y le sale el marcador y, sin espacios, él se los genera con habilidad y engaño. Perú no tiene esa y si las tiene, las tiene pero en el banco de suplentes”.

Los números de Jorge Fossati con la selección peruana

Hasta el momento, Jorge Fossati dirigió nueve encuentros al mando de la ‘bicolor’. En ellos, obtuvo tres triunfos (todos en amistosos), tres empates y tres derrotas. Es decir, no ganó un solo partido oficial. Estos fueron los partidos:

Perú 2-0 Nicaragua

Perú 4-1 República Dominicana

Perú 0-0 Paraguay

Perú 1-0 El Salvador

Perú 0-0 Chile

Perú 0-1 Canadá

Perú 0-1 Argentina

Perú 1-1 Colombia

Ecuador 1-0 Perú

Fueron cinco los partidos oficiales hasta el momento. ¿Lo más preocupante? No solo el hecho de no haber ganado uno solo, sino también que Perú solo anotó un gol en dichos encuentros: tres por Copa América y dos por Eliminatorias Sudamericanas.