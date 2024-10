“Primero preguntaron por Claudio Pizarro, luego por Paolo Guerrero”: la revelación de Luis Ramírez que demuestra su importancia en Corinthians

Luis Ramírez, clave en la llegada de Paolo Guerrero a Corinthians tras negativa de Claudio Pizarro. - Crédito: Composición Infobae

La retirada de Luis Ramírez del fútbol profesional ha dado lugar al comienzo de una serie de anécdotas inéditas de su etapa como deportista en los diversos clubes por los que pasó en Perú y el extranjero.

Quizás el que más marcó su carrera fue el Corinthians, uno de los más grandes de Brasil. Iniciando la temporada 2011, los altos mandos del Timao establecieron contacto con su entorno para acometer un fichaje que, a todas luces, iba a tener un impacto deportivo e institucional.

Luis Ramírez celebrando una anotación con Corinthians. - Crédito: Gazeta Esportiva

De hecho, el último apartado supone el verdadero nivel que tuvo Ramírez dentro del plantel. No bien llegó, los directivos del club intentaron que fuera un hilo conductor para concretar la incorporación de un goleador peruano de culto: Paolo Guerrero, delantero del HSV Hamburgo de la Bundesliga.

Lo curioso del caso es que la consulta a Cachito llegó después de un intento infructuoso por hacerse de los servicios de otro artillero peruano. En la interna del club estaban haciendo denodados esfuerzos para perfilar un acuerdo con Claudio Pizarro, el icono sudamericano de la élite de Alemania.

Luis Ramírez saludando a Paolo Guerrero a su llegada a Corinthians. - Crédito: Daniel Augusto Jr

“Hubo conversaciones con él, pero no se dio. Les dije que el camino era más accesible con Paolo, porque estaba incómodo en el Hamburgo”, comentó Luis Ramírez al programa Código Fútbol.

En otro momento, el exmediocentro de Perú reconoció que, al principio, existía demasiado escepticismo entre los simpatizantes del Corinthians porque no poseía una línea de carrera europea a diferencia del resto de sus compañeros, entre los que destacaban los míticos Ronaldo y Adriano.

Luis Ramírez entrenando al lado de Ronaldo en Corinthians. - Crédito: Daniel Augusto Jr

“Llegar no es fácil. Para el jugador extranjero es muy difícil. El brasileño mantiene un nivel muy alto. Cuando llegué, la gente me miraba de reojo, Llegaba directamente del fútbol peruano sin un pasaje por Europa. Entonces, fui agarrando confianza”, acotó.

“Comencé muy bien, comencé con el pie derecho. En mi primer partido termino haciendo un gol muy bonito. Eso me llenó de confianza. Me mantuve en buen nivel todo el año, pero a mitad sufrí una lesión que me dejó afuera de la Copa América 2011. Al volver, fui campeón de Brasil”, agregó.

Luis Ramírez durante un partido contra Palmeiras. - Crédito: Gazeta Esportiva

“Me hice hincha del Corinthians”

Después de 4 periodos, con cesiones incluidas, Cachito dijo adiós al Alvinegro para poner un rumbo de regreso a Perú enrolándose a las filas de la Universidad San Martín, en 2015. A pesar de haber dado ese paso, su corazón aún latía por el Timao.

“Siempre me mantengo informado a través de los periódicos que sigo y las redes sociales. Me hice hincha del Corinthians por toda la grandeza que tiene el club y lo conocí en los años que jugué en Brasil”, expresó Ramírez.

En total, el mediocampista de Perú marcó 5 goles en 54 partidos con la camiseta del Corinthians, el primero de ellos en el partido contra São Bernardo. Aunque su definición más significativa fue contra el Ceará, en la jornada 35, considerada como una de las dianas del título 2011.

“Me emocioné mucho cuando marqué porque sabía lo importante que era y necesitaba marcar por el tiempo que pasé en el club. El gol quedó en la memoria de la afición”, zanjó.

Luis Ramírez anotó una de las dianas más importantes del título 2011 del Brasileirao. | VIDEO: YouTube