Zidane Yañez, el ‘10′ chileno que se llama como histórico futbolista francés y eliminó a Perú del Sudamericano Sub 15

Zidane Yañez le anotó doblete a Perú y le dejó al borde de la eliminación en el Sudamericano Sub 15. Crédito: Selección chilena

El ‘clásico del Pacífico’ ´que se disputó este martes 8 de octubre en el Sudamericano Sub 15 tuvo nombre y apellido. Pero más llamó la atención el nombre: Zidane Yañez. El joven delantero engrandeció su figura en el torneo tras el partido ante Perú, donde pudo celebrar un gran doblete que le permitió asegurar la clasificación de Chile a la siguiente etapa de la competencia y dejar a la ‘bicolor’ al borde de la eliminación.

Al ‘Zizou’ chileno se le presentó la oportunidad de exhibir su talento en el campeonato juvenil de la Conmebol y la está aprovechando al máximo. A pesar de que en la primera fecha fue suplente en el choque contra Colombia por decisión técnica, su entrenador le dio la confianza para que arranque de titular en los dos duelos posteriores. Y no defraudó.

Zidane demostró, por ahora, que el nombre que lleva no le queda grande. Ya es la sensación del momento en el Sudamericano Sub 15, tras haber marcado por partida doble no solo ante Bolivia, sino también ante Perú. Es decir, lleva cuatro goles en tres partidos disputados, un promedio incomparable de más de un gol por encuentro.

En el ‘clásico del Pacífico’, clave por el pase a las semifinales del torneo, fue un auténtico dolor de cabeza para la selección peruana. El prometedor atacante de Chile, que lleva la número ‘10′ en la espalda, fue el que rompió la igualdad en el marcador cuando parecía que ningún equipo podía inclinar la balanza.

Doblete de Zidane Yañez frente a la selección peruana. (Video: DIRECTV)

No conforme con eso, cuando Perú se le venía encima al combinado ‘mapocho’ tras encontrar el descuento en los pies de Fabio Vásquez, Yañez le devolvió la tranquilidad a los suyos con un derechazo imposible de contener para el portero Tomas Dulanto, sentenciando el triunfo por 3‑1. No cabe duda de que fue la gran figura del cotejo.

Gracias a ello, Chile aseguró su presencia en las semifinales del Sudamericano Sub 15 a falta de un encuentro pendiente (ante Paraguay), tras haberse afianzado como líder del Grupo A con puntaje perfecto (9 puntos). En tanto, el equipo peruano fue eliminado de la competencia, al quedar completamente sin chances de avanzar de ronda en la cita continental.

Zidane Yáñez es el máximo goleador del Sudamericano Sub 15 hasta el momento. Crédito: Conmebol

Zidane Yañez, la promesa de la ‘roja’ que tiene triple nacionalidad

Más allá de que lleva el apellido del histórico futbolista de Francia, Zidane Yañez se está encargando por sí mismo de hacerse un nombre en el fútbol internacional y, de hecho, por sus buenas actuaciones ya es considerado promesa en el fútbol chileno. No obstante, también podría representar a otros países.

Sucede que el prometedor delantero nació en Estados Unidos y, además, tiene madre puertorriqueña. Es gracias a su padre que ‘Zizou’ tiene la posibilidad de representar a la ‘roja’. Hay que tener en cuenta también ha sumado experiencias con las categorías juveniles de los otros dos combinados, pero todo indica que su su preferencia va más por la escuadra sudamericana, donde la está rompiendo. De todas formas, tiene tres opciones para elegir.

Zidane Yañez es promesa del New York City de la MLS. Crédito: Instagram

Un dato no menor es que Yañez es de la categoría 2008, que fue admitida para disputar este Sudamericano Sub 15 que no se pudo desarrollar el año pasado y tuvo que ser postergado a este 2024. Con 16 añitos encima, es uno de los pocos futbolistas del plantel de la ‘rojita’ que tiene contrato profesional.

A finales del 2023, Zidane estampó su firma hasta el 2028 con el New York City de la Major League Soccer, club que es propiedad del grupo City Football Group, que tiene como principal activo al Manchester City de Inglaterra. De esa forma, aseguró su presencia por mucho tiempo en uno de los equipos más importantes del territorio norteamericano. Y seguirá peleando por trazarse un camino exitoso en este deporte. Por ahora, va en buena dirección.