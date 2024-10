Se agudizan los problemas para Marcelo Bielsa previo al Perú vs Uruguay: tres referentes de la ‘celeste’ confirmaron fuertes acusaciones de Luis Suárez

Se agudizan los problemas para Marcelo Bielsa previo al Perú vs Uruguay: tres referentes confirmaron fuertes acusaciones de Luis Suárez

A pocos días del crucial duelo ante Perú por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el ambiente en el seno de la selección uruguaya se torna cada vez más tenso. Tres futbolistas de la ‘celeste’ han confirmado las fuertes acusaciones realizadas por Luis Suárez contra el director técnico Marcelo Bielsa, avivando la polémica interna.

Los jugadores respaldan las declaraciones del ‘Pistolero’, quien acusó al entrenador argentino de falta de liderazgo y cuestionó sus métodos de trabajo. Las voces discordantes apuntan a un supuesto desgaste en la relación entre el estratega y los referentes del plantel. Bielsa habría perdido el respaldo de gran parte del grupo por su estilo confrontacional y exigente.

Se trata de Federico Valverde, Sergio Rochet y Naithan Nández, quienes a su llegada al país oriental para sumarse a los entrenamientos de cara a la fecha FIFA, fueron consultados acerca de las palabras del ‘Pistolero’, quien, ya retirado de la selección nacional, acusó al ‘Loco’ de tratar mal tanto a los jugadores como al personal de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF).

Suárez reveló actos como no saludar, maltratar a algunos futbolistas como Agustín Canobbio, mandándolo a realizar actividades propias de los sparrings durante la Copa América, impedir que los empleados del Complejo Celeste interactúen con el plantel, entre otros hechos cuestionables.

El primero en pronunciarse fue Valverde, quien sorprendió al confirmar que mucho de lo dicho por el delantero del Inter Miami era cierto. Si bien el volante del Real Madrid prefirió no profundizar en el tema, asegurando que es mejor resolverlo todo en el vestuario, el solo hecho de no desmentir a su excompañero causó todo un revuelo en el país oriental:

“Hay cosas que sí son verdad, no hay que desmentir nada, al final siempre hay que ser sincero. Los problemas es mejor hablarlos dentro del equipo y con las personas que hay que hablarlas. Hay que seguir para adelante, nosotros tenemos que ir con la ilusión y con el orgullo de vestir la camiseta de la selección, y pensar solamente en ganar y darle lo mejor al país”, declaró.

Federico Valverde respaldo a Luis Suárez. Crédito: Agencias

Sergio Rochet y Naithan Nández, los más reflexivos

Luego, fue el turno de Sergio Rochet, quien llegó un poco más lejos, ya que no solo avaló las declaraciones de Luis Suárez, sino que también dejó en claro que se tiene que mejorar el ambiente en la selección ‘charrúa’. Incluso señaló que la AUF debe formar parte de la solución:

“Luis tomó la decisión de querer expresarse y está en todo su derecho. Lo único que puedo decir es que contó cosas que sí ocurrieron. En lo que a mí corresponde, estoy acá y creo que hay que solucionar las cosas que sucedieron en la Copa América y tratar de mejorar el ambiente ahora. No hablamos entre nosotros, pero con los más experimentados vamos a hablar. Va a ser inevitable tener una charla, no solo cuerpo técnico-jugador, sino también la AUF”, comentó el portero del Internacional de Porto Alegre.

“Según lo que yo creo, estas cosas se resuelven de puertas para adentro. Lo que queremos como jugadores, es lo mejor para la selección de Uruguay. Sucedieron algunos inconvenientes que sí hay que solucionarlos, y tenemos que arreglarlos puertas adentro. Saber que la prioridad es tener un ambiente de armonía en la selección, en el que estemos todos contentos, no solo los jugadores, sino funcionarios y cuerpo técnico”, agregó.

El delantero uruguayo mostró el lado crudo del técnico argentino en la interna del equipo. (Video: DIRECTV).

Posteriormente, Naithan Nández no solo ratificó las acusaciones de Suárez contra Bielsa, sino que defendió su derecho a expresarlo, así les haya tomado a todos por sorpresa. El mediocentro que juega en Arabia Saudiata respaldó al ‘Pistolero’ por su posición de referente y capitán. Asimismo, coincidió con Rochet con que hay aspectos en la convivencia que se tienen que mejorar:

“Luis contó un poco lo que pasó en la Copa América, en la convivencia. Él decidió hacerlo público. Creo que está en todo su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán. Nosotros no sabíamos que Luis iba a hablar. Nosotros no somos quiénes para darle el ok a nadie, creo que estamos bastantes grandes ya. Estamos bastantes grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo y está en todo su derecho. Nosotros ahora estamos acá y hablaremos en la semana, veremos las cosas que no se hicieron bien o cosas que podemos hacer mejor en el día a día, en la convivencia, en general”, indicó.