Periodista uruguayo analizó el Perú vs Uruguay: la fortaleza de Jorge Fossati, la ausencia de Gianluca Lapadula, la “bomba” Suárez-Bielsa y el caso Darwin Núñez

Cada vez falta menos para que reinicien las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por su parte, la selección peruana volverá a la acción frente a su similar de Uruguay el próximo viernes 11 de octubre desde las 20:30 horas locales en las instalaciones del Estadio Nacional.

El duelo entre ambas escuadras será uno de los más esperados debido a todos los condimentos que contiene. Jorge Fossati se enfrentará por primera vez al equipo que alguna vez dirigió, a esto se le suma el regreso de Darwin Núñez, además de la polémica entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez, exjugador de la ‘celeste’.

En ese sentido, desde Infobae Perú buscamos conocer cómo ven el enfrentamiento desde el otro lado, por lo que, conversamos con Gonzalo Gabriel, periodista uruguayo de Radio Universal, quien se refirió a la larga lista de bajas con la que tendrá que afrontar su selección, el drama que se vive en la interna y la ausencia de Gianluca Lapadula.

- ¿Cómo ven desde Uruguay a la selección peruana?

A Perú lo vemos como un rival de respeto, sobre todo cuando es local. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y además tiene la ventaja de que tiene un entrenador uruguayo, eso hace que conozca muy bien a nuestra selección y a nuestros jugadores. Es verdad que está teniendo una muy mala Eliminatoria, pero no deja de ser local y podría ser un buen momento para recuperarse.

- ¿Sientes que Uruguay está en la obligación de sumar de a tres ante Perú?

No, no siento que esté en la obligación de sumar de a tres, pero sí es una buena instancia para intentar recuperar puntos que perdió en el camino luego de haber tenido un muy buen arranque. Esta es una Eliminatoria que además de ser muy larga, tiene menos presión porque todos los equipos tienen más chances de clasificar.

- ¿Crees que Perú atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos?

Hablar de que atraviesa una de las peores crisis de su historia sería sinceramente mentir, porque desconozco toda la historia. Desde que yo tengo uso de razón creo que sí atraviesa una de las peores, es un equipo que en los últimos años nos había acostumbrado a verlo mejor posicionado, luchando siempre en todas las ediciones de la Copa América y obviamente el hecho de que este no sea así sorprende mucho.

- Sin Gianluca Lapadula, ¿crees que Uruguay llega con más confianza?

Sin duda que las bajas que tiene Perú son importantes, sobre todo la de Gianluca Lapadula, que si bien no viene pasando uno de sus mejores momentos, es un delantero que siempre ha sido clave y siempre se le ha prestado mucha atención. Sin embargo, Uruguay también tiene varias bajas, lo cual hace que el encuentro sea un poco más parejo. De hecho, muchos de los jugadores que convocó Fossati son de la liga local.

- ¿Qué opinas de las recientes declaraciones de Luis Suárez?

Las declaraciones de Suárez han sido una bomba acá en Uruguay. Ha sido muy criticado por muchos y defendido por otros. Yo si bien defiendo lo que ha logrado Marcelo Bielsa como entrenador, se sabía a viva voz de los problemas internos que habían en cuanto al trato humano y al respeto, sobre todo del resto de trabajadores que habían en el complejo celeste. Eso causó que ahora cuando Suárez salió a hablar y a confirmar todo, a mí me da la sensación de que casi es un último mandato como capitán. Es el único jugador con la espalda para poder sobrellevar esto y tratar de cambiar algo que evidentemente está mal. Ningún uruguayo quiere que mañana jugadores no acepten una convocatoria por el trato. Una de las críticas más fuertes fue que los jugadores no podían ni hablar con los de la cocina o los de limpieza, y se sabe que el futbolista uruguayo es muy noble e históricamente siempre ha habido mucho cercanía, entonces lo que ha contado Suárez ha chocado bastante. Obviamente que sacude la interna, pero decir que Suárez ha estropeado el vestuario, creo que no está bien. Después habrá que ver cómo repercute esto en Bielsa.

- ¿Sientes que la polémica con Marcelo Bielsa podría generar tensión en la interna del equipo?

No sé si se haya generado tensión en la interna, pero sí cambia la situación y el panorama. No sé si todos los jugadores están de acuerdo con lo que dijo Suárez, pero creo que la gran mayoría sí y por eso él sale a declararlo, para cargar en la espalda con todo lo que estaba pasando. Obviamente que sí genera una situación difícil, porque ahora hay que ver cómo repercute en el otro lado. Muchos hablan de que la única solución es la salida de Bielsa, pero para mí no. Por otro lado también veo muy difícil que Marcelo cambie sus actitudes, entonces habrá que ver si los resultados lo respaldan como para que no importe lo que esté pasando en cuanto a la parte humana.

- ¿Cómo analizas el trabajo que viene haciendo Bielsa en Uruguay?

Yo creo que el trabajo que viene haciendo Bielsa tiene sus puntos muy altos y sus puntos en discusión. Futbolísticamente Uruguay tuvo un cambio desde la llegada de Bielsa, de hecho consiguió resultados históricos ante Brasil y Argentina en la Eliminatoria. Ahora se ve un equipo intenso, veloz y que va al frente, pero también se vio diezmado cuando tuvo bajas importantes como por ejemplo después de la Copa América. Después ha recibido críticas fuertes, porque las ausencias no se han podido sustituir y ha sido muy caprichoso con ciertos jugadores.

- ¿Es un gran alivio que Darwin Núñez pueda estar ante Perú?

Con el tema de Darwin se da una particularidad. Sin duda, es el principal delantero de Uruguay hoy en día, obviamente poder contar con él es clave para estos partidos que se vienen. Acá se ha generado la controversia y estoy siendo muy sincero, si él queda habilitado de forma provisoria más allá que después habrá que esperar a ver qué pasa con el fallo del TAS. Si el fallo llega a ser negativo, Uruguay pierde a Darwin para enfrentar a Brasil y Argentina, por lo que muchos preferían que no estuviese en esta doble fecha y sí para esos dos partidos.

- ¿Qué se sabe del resto de jugadores sancionados?

A nivel sanciones, tanto Federico Valverde como Nahitan Nandez cumplieron con el de Venezuela su partido reglamentario luego de acumulación de tarjetas amarillas. Mathías Olivera, José María Giménez y Ronald Araújo, sancionados por CONMEBOL en la Copa América, cumplirán con su castigo en el partido con Perú y quedarán habilitados para el encuentro con Ecuador. Rodrigo Bentancur (4) no es elegible todavía. Darwin Núñez (que tenía 5 partidos de sanción) está habilitado por el TAS para disputar los dos partidos de esta Fecha FIFA.