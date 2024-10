Jeriel De Santis anotó su primer gol con Intercity tras su abrupta salida de Alianza Lima: rompió larga sequía en partidos oficiales

El exdelantero de Alianza Lima se estrenó de cara al arco rival en el empate de su equipo ante Yeclano por la Tercera División de España. (Video: Real Federación Española Fútbol)

El nombre de Jeriel De Santis no es muy bien recordado en el Perú, pero sobre todo en los hinchas de Alianza Lima. Y es que en el semestre del 2024 que estuvo en el cuadro ‘blanquiazul’ como una alternativa de ataque, no pudo mostrar sus virtudes y, más bien, salieron a flote varios errores en la definición. Sin embargo, el fútbol le ha dado una nueva oportunidad al joven delantero y, luego de un par de meses desde su llegada, pudo anotar su primer gol oficial con Intercity de la Tercera División de España ante Yeclano, rompiendo así una larga sequía de cara al arco rival.

El peruano-venezolano salió a préstamo al conjunto de ‘los hombres de negro’ con la intención de recuperar su mejor versión. De hecho, no tardó mucho tiempo en poder marcar: lo hizo por partida triple, aunque en un amistoso ante CFI Alicante.

Empero, al momento de la competición, no tuvo minutos ni tampoco el técnico Héctor Altamirano lo consideró en las convocatorias. Hasta que tuvo su debut en la caída por 2-0 contra Alcoyano el 15 de setiembre.

Pero Jeriel De Santis no desistió y contó con la oportunidad de alinear como titular frente a Yeclano el sábado 5 de octubre. Para esta ocasión, el entrenador Daniel Fernández le otorgó esta posibilidad y no la desaprovechó. A los 17 minutos, Pol Roigé ejecutó un tiro libre desde el costado derecho y mandó el balón al corazón del área contraria. El espigado artillero apareció solo y sin marca para cabecear a contrabote y abrir el marcador en el estadio Antonio Solana.

Jeriel De Santis jugó hasta los 61 minutos en el empate 1-1 de Intercity ante Yeclano por la Tercera División de España. - créditos: CF Intercity

Último gol de Jeriel De Santis en partido oficial

Evidentemente, este gol significó mucho para un futbolista que no anota de manera oficial desde el 30 de abril del 2023, cuando convirtió con Cartagena B de España ante UCAM Murcia en la victoria por 1-0. Esto le sirvió para que su equipo se mantenga en la Cuarta División.

Desde entonces, De Santis jugó con Venezuela sub 23, Boavista de Portugal y Alianza Lima. Y el arco no se le volvió a abrir sino luego de alrededor de un año y seis meses.

Jeriel De Santis celebrando su gol con Cartagena B ante UCAM Murcia. - créditos: FCT

Bruno Marioni sobre el fichaje de Jeriel De Santis por Alianza Lima

Uno de los principales señalados por el fichaje de Jeriel De Santis en Alianza Lima fue Bruno Marioni. El director de fútbol, en conjunto con la plana directiva, decidieron acudir al mercado ante la lesión de Pablo Sabbag en la Copa de Asia, en el cierre de transferencias de la Liga 1, a inicios de marzo.

Pero lo que complicó la situación fue la imposibilidad de contratar a un jugador extranjero, debido a que tenían los cupos completos. En esa línea, solo quedaba indagar por un peruano. Ahí apareció el nacido en Venezuela, que no tenía chances en Boavista de Portugal, pero que por las raíces de su madre, pudo obtener su DNI peruano.

“Teníamos que salir a buscar un delantero más. Al no tener cupo, no teníamos muchas opciones de delanteros peruanos. Nuestra área de scouting tenía visualizado a De Santis como un venezolano peruano, con posibilidades de hacer la documentación. Cuando investigamos, él estaba en proceso de hacer los trámites peruanos, entonces se transformó en una opción real. No teníamos muchas posibilidades, delanteros peruanos no abundan en el mundo”, reveló el dirigente argentino en entrevista con ‘Tiempo Muerto’.

Asimismo, reconoció que la presión que ejerce Alianza Lima haya sido un factor para que no pueda rendir al máximo. “Realmente, veíamos a un jugador de 21 años y con un físico impactante. En algo que vamos a estar de acuerdo es que no tuvo la suerte de hacer goles. Futbolísticamente, para nosotros fue un jugador que venía en un proceso de crecimiento, pero le tocó la lesión de Waterman, Sabbag y Barcos. Realmente le cayó mucha presión sobre sus espaldas”, precisó.

El director general de fútbol del club 'íntimo' se refirió a la contratación del delantero venezolano-peruano y por qué no rindió. (Video: Tiempo Muerto)

Y es que entre los errores que se le recuerdan a Jeriel De Santis están los que cometió en Copa Libertadores. El atacante contó con opciones claras de gol frente a Cerro Porteño en Paraguay, Colo Colo en Chile y Fluminense en Brasil; pero en todas falló.