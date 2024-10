Alexia Sotomayor, promesa de la natación peruana, ganó su primer título sudamericano y se emocionó hasta las lágrimas: “Tuve miedo”

La nadadora peruana de 18 años ganó su primera presea dorada en la categoría mayor en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos Cali 2024. (Video: Zportyz Colombia)

A corta edad, Alexia Sotomayor sigue demostrando que es una de las mejores cartas de la selección peruana de natación en el presente y futuro. Hazañas por doquier adornan su prometedora carrera y ahora, en la ciudad de Cali, logró una nueva gesta que seguramente representará un punto de quiebre importante para ella: ganó su primer título sudamericano absoluto.

Desde bastante pequeña, ‘Ale’ ha acumulado triunfos, récords y medallas de todos los colores. Pero nunca antes se había subido a lo más alto del podio en un Sudamericano absoluto. En Colombia llegó el día que tanto esperó y por el que luchó bastantes años, lo cual la llevó emocionarse hasta las lágrimas.

Sotomayor se consagró en la prueba de 200 metros espalda con un tiempo de 2min 17s 02c. La representante peruana, considerada promesa en la disciplina, se impuso ante la colombiana Jasmin Pistella (2:17.33) y la brasileña Alexia Assuncao (2:17.75), para celebrar su primera presea dorada en la categoría mayor.

“De verdad estoy super feliz, es algo por el que he entrenado mucho. No es mi mejor marca, pero luché hasta el final. Tuve un comienzo duro de campeonato, me costó, pero ver en la pantalla la medalla de oro me emocionó mucho. Es mi tercer sudamericano y ser campeona siempre lo tuve en mis planes”, declaró al medio ‘Zportyz’ tras su victoria.

Alexia Sotomayor ganó su primer oro en la categoría mayor. Crédito: Instagram

Anteriormente, el mejor resultado que había obtenido ‘Ale’ fue una presea de bronce en su debut absoluto en Buenos Aires 2021. Ahora, logró superarse así misma. “Llegar a la medalla de oro y escuchar el Himno Nacional es algo que he soñado mucho. Es la primera vez que subo a lo más alto del podio en campeonato de mayores”, expresó emocionada.

“Agradezco mucho a mi familia porque son los que me apoyan bastante en esto, son los que me han dejado ir desde muy pequeña a Estados Unidos para entrenar sola. Todo fue persiguiendo un sueño. Esta medalla es el resultado de todo el sacrificio que he hecho en este tiempo”, añadió.

Una revancha victoriosa

Para lograr esta conquista, Alexia Sotomayor tuvo un trayecto difícil. Incluso, dudó en participar de la cita en Cali por un temor de antaño. Sucede que años atrás, en esa misma ciudad colombiana, la nadadora nacional sufrió una dura lesión en la rodilla tras un accidente en el Panamericano Junior, según contó. A pesar de que tenía miedo de que eso vuelva a suceder, decidió participar y se cobró la revancha de la mejor manera posible.

La emoción de la nadadora peruana tras su victoria en el campeonato disputado en Cali. (Video: @fecnacolombia)

“Después de mucho tiempo, se logró subir a un podio internacional, y no me lo imaginé que sucedería, pero terminar siendo campeona sudamericana y poder entonar el Himno Nacional en lo más alto, fue realmente increíble. Llegar aquí fue duro, tomó sangre, sudor y lágrimas”, indicó en una publicación en Instagram.

“Decidiendo eventos para el torneo, dudé mucho si debía nadar el 200 espalda, especialmente porque venía muy cerca al 100 mariposa, evento cual terminé retirando para priorizar la final del 200. María Isabel Barragán (su entrenadora) creyó más que yo, y recordé lo que es confiar, fue la decisión correcta, y lo logramos (...) Se logró la revancha, y exactamente, en el mismo evento donde sucedió mi lesión”, agregó.

De esta manera, Alexia Sotomayor selló su primer gran éxito en la categoría absoluta y buscará mantenerse por la misma senda de cara a los desafíos internacionales que se aproximan. Ella buscará volver a flamear la bandera en lo más alto.