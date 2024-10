Giancarlo Granda desconcertado por convocatoria de Oliver Sonne y lo comparó con Claudio Pizarro y Raúl Ruidíaz: “No se ven sus cualidades”

El periodista se refirió a la presencia del lateral de Silkeborg IF y lo comparó con Claudio Pizarro y Raúl Ruidíaz.

La selección peruana tiene dos nuevas oportunidades para tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Los rivales serán Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia, encuentros que serán decisivos para la ‘bicolor’. Justamente, uno de los jugadores que volvió a ser citado fue Oliver Sonne, que debutó en el proceso clasificatorio ante Ecuador en Quito. En ese sentido, Giancarlo Granda quedó desconcertado por su convocatoria y lo comparó con Claudio Pizarro y Raúl Ruidíaz.

“A mí lo que me sorprende es que no hace nada maravilloso en la selección. O sea, es un jugador que recibe la pelota, la toca al costado, no se proyecta, marca bien porque defiende; es más defensivo de lo que ataca. Entonces, nosotros tenemos que empezar a salir a ganar”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Palabra de Hincha’.

En eso, el panelista Renato Luna aseguró que pudo ver seis partidos del lateral de Silkeborg IF y “para defender en el mano a mano, no es bueno, porque no es muy veloz para retroceder y en el 1 contra 1 se pierde. Es mejor atacando de mita de cancha para adelante y tiene buena técnica”.

El relator de fútbol entendió la idea de su compañero, pero expresó que su equipo pelea por el título de Dinamarca, lo cual hace que su función sea diferente. “Lo que pasa es que él juega en un equipo que está de mitad de tabla hacia arriba y que tiene las licencias en algunos partidos para salir a ganar”, dijo.

Oliver Sonne juega en Silkeborg IF desde el 2021 y es un titular habitual por el lateral derecho. - créditos: Morten Kjaer

Giancarlo Granda comparó a Oliver Sonne con Claudio Pizarro y Raúl Rudíaz

Ahí fue cuando Giancarlo Granda comparó el caso de Oliver Sonne con los de Claudio Pizarro y Raúl Ruidíaz en la selección peruana, quienes no rindieron al nivel que mostraron en sus clubes.

“Claudio Pizarro jugaba bien todos los fines de semana en Alemania y siempre fue titular. Y venía acá y, lamentablemente, no se le daban las cosas. ¿Raúl Ruidíaz no hacía goles todos los fines de semana en Estados Unidos? Y cuando llegaba al Perú, ¿rendía?”, cuestionó.

Otro jugador que fue mencionado por el experiodista de GOLPERU fue Waldir Sáenz, que tampoco pudo reeditar sus buenas actuaciones en Alianza Lima con la ‘bicolor’. “Muchas veces, el futbolista que rinde en un club y en la selección no. Waldir (Sáenz) hacía 200 goles en Alianza y llegaba a la selección y le pegaba al quinto bote. El equipo de Gareca no tenía gran momento en sus individuales, pero como colectivo trascendía”, precisó.

A Claudio Pizarro y Raúl Ruidíaz les costó rendir en la selección peruana, pero sí destacaron a nivel de clubes en el extranjero.

Giancarlo Granda manifestó que Oliver Sonne no ha podido brillar en la ‘blanquirroja’, en parte, por el sistema que pretende el técnico Jorge Fossati, alegando que no le permite mostrar sus virtudes futbolísticas

“Lamentablemente, sea por el sistema de Perú, porque no lo ayuda, o porque no tenemos un funcionamiento que lo respalde, o porque no juega mucho de lateral volante, no se ven sus cualidades. Jugando de lateral volante, debería atacar más de lo que defiende en una línea de cuatro, y es lo que menos se le ha visto”, señaló.

Por el contrario, el narrador especificó que el entrenador uruguayo debería ser más flexible y modificar su esquema de juego para que los carrileros puedan ser aprovechados. ‘Oli’, Luis Advíncula y Andy Polo por derecha; y Marcos López por la izquierda, han sido los más perjudicados.

“Si el técnico va a mantener el sistema, hay que darle más libertades a los laterales volantes. Si lo va a poner a Sonne, ok, pero que le dé más libertades para atacar. Porque si no, no avanzamos”, comentó.