Partidos de hoy, lunes 30 de setiembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy lunes 30 de setiembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el fanático del fútbol. Esto debido a que si bien es el inicio de una nueva semana, el balón no dejará de rodar y habrá choques, tanto en la Liga 1 como en Europa y algunos campeonatos de Sudamérica.

En el Torneo Clausura, Atlético Grau sostendrá un duelo clave de local contra UTC. El estadio Campeones del 36 de Sullana será el escenario de un duelo en donde los dos equipos tienen objetivos distintos. El cuadro ‘albo’ lucha por mantenerse entre los ocho mejores del certamen para tentar un cupo a la siguiente edición de la Copa Sudamericana; mientras que el ‘gavilán del norte’ roza la zona de descenso, por lo que le urge un triunfo para comprometer aún más a César Vallejo.

En LaLiga de España, Villarreal jugará contra Las Palmas en el marco de la jornada 8 en el estadio de La Cerámica. El ‘submarino amarillo’ cuenta con una oportunidad valiosa para hacerse con la victoria y trepar a la tercera casilla de la tabla, tan solo por detrás de Barcelona y Real Madrid. No obstante, el elenco de Gran Canaria se ubica en el último lugar, de ahí que será un rival complicado y que buscará empezar a escalar posiciones.

Por otro lado, en la Premier League, Southampton visitará a Bournemouth como parte de la fecha 6. Los ‘santos’ tienen la necesidad de ganar para salir de la penúltima ubicación del campeonato inglés, de ahí que intentará apelar a la capacidad futbolística de sus mejores hombres como el chileno Ben Brereton, Aaron Ramsdale, Ryan Fraser, entre otros.

Ahora, el jugador que será la atracción del día es Cristiano Ronaldo, quien disputará un compromiso con Al Nassr ante Al Rayyan en la jornada 2 del grupo B de la Champions League de Asia. La estrella ‘lusa’ viene de anotar 2 goles de manera consecutiva en la Liga Profesional Saudí y su consigna será la de continuar en esa racha positiva para tentar el máximo título continental de clubes.

Para finalizar, en Sudamérica también habrá acción. En la Liga Profedional Argentina se desarrollarán tres partidos: Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán, Racing Club vs Platense y Lanús vs Gimnasia La Plata. En tanto que en Uruguay, el actual semifinalista de la Copa Libertadores, Peñarol, se medirá en casa con Racing de Montevideo para arrebatarle el liderato a Danubio, con el que lo separan 3 puntos.

Partido de Liga 1

- Atlético Grau vs UTC (13:00 horas / L1 MAX)

Partido de LaLiga de España

- Villarreal vs Las Palmas (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partido de Premier League

- Bournemouth vs Southampton (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partido de Serie A

- Parma vs Cagliari (13:45 horas / Disney+)

Partido de Superliga de Turquía

- Kayserispor 0-3 Besiktas (Finalizado)

Partidos de Champions League de Asia

- Al Sadd 2-0 Esteghlal (Finalizado)

- Persépolis 1-1 Pajtakor Tashkent (Finalizado)

- Al Wasl 0-2 Al Ahli (Finalizado)

- Al Nassr vs Al Rayyan (13:00 horas / Disney+)

Partidos de Liga Profesional Argentina

- Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán (17:00 horas / ESPN Premium, Disney+, AFA Play)

- Racing Club vs Platense (19:00 horas / TNT Sports, Disney+, AFA Play)

- Lanús vs Gimnasia La Plata (19:15 horas / ESPN Premium, Televisión Pública, AFA Play)

Partido de fútbol uruguayo

- Peñarol vs Racing de Montevideo (18:00 horas / GolTV, Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Patriotas Boyacá vs Deportivo Cali (16:00 horas / Win Sports)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Técnico Universitario vs Mushuc Runa (15:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol chileno

- Huachipato vs Coquimbo Unido (16:00 horas / Max Chile, TNT Sports)

- Audax Italiano vs O’Higgins (18:30 horas / Max Chile, TNT Sports)

Partido de fútbol boliviano

- San Antonio Bulo Bulo vs Blooming (14:00 horas / Tigo Sports)