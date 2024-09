Jorge Fossati explicó ausencia de André Carrillo en convocatoria, pese a continuidad en Corinthians: “Si no es opción 1 o 2, prefiero no traerlo”

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Jorge Fossati para los partidos que afrontará la selección peruana en la fecha FIFA de octubre ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas, fue la de André Carrillo. La ‘Culebra’ no fue considerado la jornada anterior debido a que no venía jugando con Al-Qadisiya, ya que la liga de Arabia Saudita se encontraba en pausa. Además, en la Copa América demostró no encontrarse bien físicamente.

No obstante, tras fichar por Corinthians, sumó bastantes minutos en una liga de alto nivel el Brasileirao y la Copa Sudamericana, por lo que se esperaba su regreso a la ‘bicolor’. Su respuesta fue la siguiente:

“Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”, declaró en conferencia de prensa.

La última vez que André Carrillo fue convocado fue para la Copa América 2024, en la que solo sumó unos minutos contra Chile. Créditos: Getty Images.

El ‘Flaco’ reveló que contempla esta medida con el resto de referentes que no fueron citados como Paolo Guerrero y Christian Cueva, quienes también comenzaron a sumar minutos en Alianza Lima y Cienciano respectivamente.

“Hay jugadores como él, y otros, que tienen un pasado muy importante en la selección. He demostrado que son jugadores que los tenemos en cuenta. Y así como él, si ponemos a Guerrero y Cueva, ellos están reservados”, expresó.

¿Por qué se envió la carta de reserva a Corinthians?

Hace unas semanas surgió la noticia de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió a Corinthians la carta de reserva para André Carrillo. Este hecho hizo que muchos se ilusionen y hasta dieron como hecho su retorno a la ‘bicolor’. Sin embargo, esto no fue así. Jorge Fossati reveló que la FIFA pide que este documento se envíe con bastante anticipación y necesitaban ver el rendimiento del exjugador de Alianza Lima en ese plazo. Finalmente, al notar que todavía no estaba en el nivel que se requería para ser titular o primera opción de cambio en la selección, decidieron no citarlo:

“Los hemos reservados porque queríamos ver los distintos partidos que tenían por delante, porque como saben, la reserva de los del exterior se debe hacer con bastante antelación. Los reservamos por si muestran un nivel importante, los traemos, pero sino, que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan, lo hagan con esa forma que queremos”, comentó.

La Culebra habilitó a Yuri Alberto para el descuento, en el Morumbí. | VIDEO: Central do Timao

