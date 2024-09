“¿Quién mier... es Soso?”: Pedro García enfurecido, arremetió contra DT de Alianza Lima tras polémica con árbitro Joel Alarcón

Pedro García criticó con duras palabras a Mariano Soso, técnico de Alianza Lima, por sus duros reclamos al árbitro.

Alianza Lima venció a Sport Boys con un contundente 3-0 en el Estadio Nacional por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Con este resultado, el cuadro ‘íntimo’ continúa firme en la tabla de posiciones y no le pierde el rastro a Universitario, actual líder del campeonato.

El equipo dirigido por el DT Mariano Soso logró darle vuelta a la página tras la dura derrota sufrida frente a Atlético Grau en Sullana, donde se generaron varias polémicas que tuvieron como protagonistas al árbitro Joel Alarcón y al estratega argentino.

Todo inició cuando el juez cobró un penal a favor del equipo ‘albo’ a raíz de una falta del defensor Renzo Garcés sobre el delantero Neri Bandiera. Esta decisión terminó generando la molestia del plantel ‘blanquiazul’ al término del encuentro.

En ese sentido, tanto jugadores como comando técnico ingresaron al campo de juego para reclamarle a Alarcón. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de Soso, debido a que se dirigió con duras expresiones en contra del réferi.

Mariano Soso increpó fuertemente al árbitro Joel Alarcón tras su actuación en la derrota de Alianza Lima 1-0 ante Atlético Grau (Anderson Ciprián)

¿Qué dijo Pedro García sobre la actitud de Mariano Soso?

Bajo ese contexto, el periodista deportivo Pedro García, se refirió con dureza a la actitud mostrada por el exDT de Melgar, lanzando un contundente comentario.

“Tengo la sensación de que es irrespetuoso, es desubicado de su parte. ¿Quién mierda es Soso? para decirle al árbitro que su trabajo es un desastre o que le diga, hiciste un partido de mierda. Me parece que no va, no me gusta la gente desubicada”, señaló el comunicador en el programa deportivo de YouTube ‘Doble Punta’.

Otro de los que también se le vio ofuscado fue el delantero Paolo Guerrero, quien apenas escuchó el pitazo final, se acercó a la terna arbitral y empezó a reclamarle aireadamente. Ninguno de los dos personajes mencionados ha recibido una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El 'Depredador' explotó con el arbitraje en el choque en Sullana por el Torneo Clausura 2024. (Video: L1 MAX)

Así fue el reclamo de Mariano Soso a Joel Alarcón

Si bien fue Mariano Soso el que alejó a sus dirigidos del tumulto, el entrenador también aprovechó en cuestionar a Joel Alarcón, a quien le dirigió fuertes palabras: “No va a hablar”, le dijo a sus jugadores. No obstante, luego se volvió contra el árbitro y le dijo lo siguiente: “Arbitraste para el ‘orto’, un partido de mierda hiciste”.

Por su parte, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, también se pronunció al respecto y señaló que vio bastante nervioso a Alarcón durante todo el cotejo, por lo que no descartó emitir un reclamo contra la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

“Puede haber sido o no (penal), es una jugada difícil a lo mejor para tomar una decisión. Sí me quedan muchísimas dudas de la tranquilidad con la que un árbitro debe encarar un partido de fútbol, se le vio muy nervioso a Alarcón y es algo que la Conar tiene que ver, la Liga tiene que verlo”, sostuvo en un inicio.

Además, agregó que “los árbitros tienen que venir con la clara intención de ayudar al espectáculo, no de perjudicarlo. Hoy se lo vio muy nervioso, discutiendo con los jugadores, nos condicionó con dos faltas. Hubo dos acciones que probablemente fueron manos de Grau y no mandaron al VAR, cuando nosotros recibimos una exhaustiva y minuciosa atención en el VAR cuando nos toca en contra. Pedimos a la Conar, como lo hemos hecho innumerables veces, que tome acciones con los arbitrajes para que estén a la altura del espectáculo”.