Reimond Manco cuestionó elogios a Paolo Guerrero tras su primer gol con Alianza Lima: “Dos días antes lo mataban”

El 'Rei' se refirió a la anotación del 'Depredador' y los halagos que recibió en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Fuera del Sistema)

Sin duda que la gran noticia del último mercado de fichajes fue la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. Luego de una situación tensa con César Vallejo, el ‘Depredador’ finalmente pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en Primera División. El debut con Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva fue el esperado, ya que hizo su debut, aunque recién en su tercer partido, contra Sport Boys, tuvo su estreno de cara al gol, causando una gran cantidad de elogios. En ese sentido, Reimond Manco cuestionó estos halagos al mencionar que días atrás era criticado.

Todo empezó cuando Percy Olivares en su canal de YouTube, ‘Fuera del Sistema’, mencionó que muchos comunicadores se habían subido a una ola con comentarios desmedidos sobre el delantero peruano, a lo que el ‘Rei’ dijo lo siguiente.

“Eso es parte de la cultura. Somos un país sensacionalista, pero no son consecuentes con lo que dicen. He escuchado cuando comentan los partidos, gente que dice ‘la figura del partido’ o ‘¡qué extraordinario!’, pero dos días antes lo mataban. Entonces, no son consecuentes con lo que dicen”.

De la misma manera, Manco especificó que “al matar me refiero con que dicen que no está en forma, que no está para 90 minutos ni para la selección. Después juega, hace un gol y ya lo están pidiendo para la selección”.

Alianza Lima enfrentó a Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Reimond Manco valoró que Paolo Guerrero se mantenga vigente a sus 40 años y que con su rendimiento aún pueda aportarle a Alianza Lima, dejando al aire la posibilidad que recupere el nivel de hace algunos años.

“Me parece extraordinario que Paolo esté jugando, es un referente y no tiene que demostrarle nada a nadie. Es alguien que está recuperando su fútbol. No sé si llegue a tener el mismo nivel que tuvo en su mejor momento, pero en un buen nivel le puede servir mucho a Alianza”, señaló.

Asimismo, el actual jugador de Real Club Independiente de la Copa Perú reconoció que todavía no se ha podido apreciar el máximo performance del máximo goleador de la selección peruana.

“Todavía no ha llegado a ese momento. Creo que eso se va a ver con una seguidilla de partidos, con una regularidad donde él, que vive del gol, empiece a marcar y a tener una forma de hacer la diferencia dentro de Alianza, que todavía no se ha visto”, acotó.

Paolo Guerrero hizo su debut con Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci porel Torneo Clausura 2024. - créditos: Liga 1

Eso no fue todo, ya que el ex’jotita’ hizo hincapié en que los halagos a Paolo Guerrero deben bajar, ya que si el siguiente compromiso no tiene un buen rendimiento, será criticado otra vez.

“Creo que tiene que ir de a pocos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que comentamos. Se viene otro partido el mismo fin de semana, y esa misma persona que lo alabó, si Paolo no juega bien, lo va a matar. Hay que ser muy cuidadosos con lo que se comenta”, sostuvo.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras su primer gol oficial con Alianza Lima?

Para Paolo Guerrero, el gol ante Sport Boys tuvo un significado especial, lo cual explicó luego en rueda de prensa: “En todo momento siempre pensé en hacer un gol con esta camiseta a nivel profesional, era mi sueño y llegó el día, mi primer gol con el equipo de mis amores”.

El exfutbolista de Corinthians reconoció que su anotación se dio en un momento clave, cuando Alianza Lima necesitaba del triunfo para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

“Estoy muy feliz con el resultado, con el gol, con el desempeño de mis compañeros. Después del tropiezo del miércoles éramos conscientes que hoy teníamos que responder en la cancha, ahora continuar trabajando porque viene Melgar. Fue un lindo momento, más aún en este escenario que es la casa de la selección. Estoy feliz en especial por el resultado. Ahora hay felicidad, pero faltan cinco finales, no podemos bajar los brazos”, apuntó.