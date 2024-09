Luis Advíncula desconocía nueva regla y provocó carcajadas de periodistas previo al clásico Boca Juniors vs River Plate: “Me mataste”

El jugador peruano causó las risas en conferencia de prensa por desconocimiento de una nueva norma. (Video: ESPN Argentina)

En Argentina existe una gran expectativa por lo que será una nueva edición del superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 21 de setiembre en La Bombonera y reunirá a dos de los clubes más grandes de ese país. Luis Advíncula, con la camiseta del cuadro ‘xeneize’, será parte de este cotejo y buscará aportarle a su equipo para conseguir el triunfo. Sin embargo, en la previa, el jugador peruano protagonizó una graciosa escena que desató las risas de los periodistas ‘gauchos’.

Como parte de la conferencia de prensa antes del famoso partido, ‘Lucho’ fue uno de los que se presentó junto al zaguero del elenco ‘millonario’, Paulo Díaz.

En eso, recibió la siguiente pregunta de un comunicador: “¿Cómo imagina ese partido con esta característica de la zona de capitanes?”. A lo que respondió de manera sorpresiva: “Creo que me mataste, ni sabía que había eso, no tenía ni idea”, provocando las carcajadas de todos los asistentes, incluyendo al futbolista chileno.

De la misma manera, Luis Advíncula aseguró que él no suele intercambiar palabras con los árbitros, pero que aprueba esa norma. “Yo trato de hablarle lo más mínimo a los árbitros, siempre me he caracterizado por eso, y si van los capitanes, mejor”, señaló.

¿De qué se trata la ‘zona de capitanes’? Sucede que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) la implementó con la intención de que los árbitros sean rodeados por los futbolistas durante un partido, sea por reclamos u otra situación, siempre de forma alturada y sin exasperaciones.

Bajo ese panorama, solo los capitanes estarán autorizados en dirigirse al colegiado y hacer las respectivas quejas o comentarios. Si un jugador que no porte la cinta, interviene en esta área, será amonestado de manera automática.

Solo hay una excepción a esta indicación si es que el capitán es el arquero, de ahí que este deberá avisar con anticipación al juez principal quién será su reemplazo si la acción se encuentra lejos de su portería. El mismo caso si es que el capitán inicial es expulsado, se elegirá a otro representante.

Luis Advíncula fue partícipe del último superclásico argentino en abril de este año, aportando con una asistencia. - créditos: Hernán Cortez/Getty Images

En el choque entre Deportivo Riestra y Huracán el 13 de setiembre de este año, la norma tuvo su estreno. Ahora, como bien se conoce, los capitanes de cada equipo son identificados en la previa de los compromisos y son los que coordinan con el juez principal qué equipo inicia con el balón, además de en qué lado de la cancha estará cada escuadra.

Luis Advíncula y otra situación amena en conferencia de prensa

Luis Advíncula vivió otro ameno momento en conferencia de prensa. Esta vez, la consulta estuvo relacionada a cuál sería su jugada soñada en el Boca Juniors vs River Plate. “La mía creo que dar una asistencia sería bonito. A último minuto y ganarlo por 1-0″, comentó, soltando una sonrisa pícara y para continuar con el buen ambiente.

Por otro lado, el ‘Rayo’ reconoció que los dos elencos no llegan en las mejores condiciones, aunque resaltó el apoyo de los hinchas en estos momentos. “Un clásico es un partido aparte. Sabemos que, si bien no hemos tenido buenos partidos, venimos de una derrota que nos dolió mucho, pero sabemos que el hincha de Boca, por más que esté disconforme, siempre va a apoyar. Creo que el sábado va a ser así. Somos un equipo que tenemos grandes partidos, como otros donde no se dan las cosas”, precisó.

Tanto ‘xeneizes’ como ‘millonarios’ se ubican en la décima o novena posición, respectivamente, de la Liga Profesional Argentina, con el mismo puntaje (21) y a nueve del líder Vélez Sarsfield. En esa línea, el exfutbolista de Sporting Cristal admitió que este partido podría destrabar la diferencia entre ambos.

“Estamos en la mitad del torneo. Creo que los dos equipos grandes no podemos estar en el momento que estamos en la tabla, siempre tenemos que pelear el campeonato. Aún queda bastante por jugar, así que no sé si será un punto de quiebre o no, pero es un partido clave. Creo que en un clásico nunca hay favoritos, siempre son partidos trabados y ahí se ven las cosas”, sostuvo.

'Lucho' contó cómo sería una acción individual en la que él sea el protagoniste del superclásico argentino. (Video: ESPN Argentina)