Gol de penal de Patricio Álvarez tras fría definición en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2024

Alianza Lima enfrentó a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

Patricio Álvarez dejó su nombre bien firmado en el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau disputado este miércoles 18 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El guardameta del cuadro piurano se lució con una buena ejecución de penal para abrir el marcador de la contienda en el Estadio Municipal “Campeones del 36″.

En un duelo muy reñido de inicio a fin en la ciudad de Sullana, el club ‘íntimo’ no encontró forma de dar el golpe a su contendiente. El elenco local supo manejar el juego a su merced y cuando parecía que todo iba a terminar igualado sin goles, una inesperada acción en área aliancista cambió el rumbo de la historia.

Sobre el final del tiempo reglamentario, Alianza Lima no supo defender lícitamente, después de que Renzo Garcés golpee con el codo a Neri Bandiera en el área. En un primer momento, el árbitro no pudo dar cuenta de la falta. No obstante, luego acudió al VAR para hacer la revisión respectiva y finalmente decidió pitar el penalti a favor de Grau pese a los reclamos de los jugadores ‘blanquiazules’.

Tras ello, el encargado de ejecutar desde los 12 pasos fue Patricio Álvarez. El guardameta del conjunto local corrió al área rival para enfrentar a Ángelo Campos en el mano a mano y no falló. El ‘Pato’ resolvió la situación con mucha tranquilidad, engañando al arquero rival tras definir sutilmente al palo derecho.

Próximo desafío de Alianza Lima en la Liga 1 2024

Tras el duro reto que afrontó en Piura contra Atlético Grau, ahora Alianza Lima se debe preparar para un nuevo desafío en la Liga 1 2024. Esta vez en Lima, pero en condición de visitante, el cuadro ‘íntimo’ enfrentará a Sport Boys en un choque válido por la jornada 12 del Torneo Clausura.

Este duelo está previsto para disputarse el sábado 21 de septiembre desde las 20:30 de horas de Perú, de acuerdo al fixture oficial del campeonato. Y no se desarrollará en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde la ‘misilera’ suele actuar de local, sino en el Estadio Nacional, por decisión de la misma directiva del club con el objetivo de recaudar fondos importantes de taquilla.

Alianza Lima buscará sumar tres puntos en esta contienda, que le permitan afianzarse en lo más alto de la tabla del Clausura y seguir ilusionado con el trofeo. Por su parte, Sport Boys pelea por evitar caer a la zona del descenso y aumentar su chance de alcanzar los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2025.