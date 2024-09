Dónde ver Real Madrid vs Stuttgart HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 1 de la Champions League 2024

Dónde ver Real Madrid vs Stuttgart por la Champions League: canal tv online - Crédito: Club Real Madrid.

Hoy, martes 17 de septiembre, Real Madrid quedó listo para su estreno en el nuevo formato de la Champions League. El vigente monarca se enfrentará al Stuttgart, en el estadio Santiago Bernabéu. A pesar de que los de Ancelotti llegan golpeados por las constantes lesiones, se espera que saquen a relucir todo su potencial en su competición predilecta.

Para buena noticia en el Madrid, están recuperados Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni, dos futbolistas capitales en las formaciones titulares. Aunque con el mediocentro francés habrá cierta cautela, dado que padeció una lesión reiterativa en el pie.

El entrenador Carlo Ancelotti, de otro lado, se encuentra entusiasmado por el debut: “Tenemos la misma ilusión de siempre. Esa que nos lleva a esta competición, donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo y sigue siéndolo. La Champions es especial para el Real Madrid. Intentaremos competir hasta el final, como siempre”.

“La Champions es muy especial. No sólo para el club. Pero como he dicho un montón de veces, no es sólo la competición, sino el día a día: estar aquí, hablar con los jugadores, preparar entrenamientos y aguantar los problemas que surgen. Me considero muy paciente”, añadió.

Vinicius, efecto Champions League. - Crédito: REUTERS

En la misma línea, Dani Carvajal ha asegurado que “los primeros partidos, en todas las competiciones, siempre son importantes. Mañana, con este nuevo formato y más jugando en casa, esperamos con gran ilusión esta competición, pues sabemos lo que significa para el club”.

Entretanto, el plantel del Stuttgart considera el cruce contra el club más ganador de la historia de la Liga de Campeones (15) como un desafío estimulante que asumirán con entera responsabilidad.

“Jugaremos con mucho valor, mucho coraje. Queremos dar un buen rendimiento. Aunque hemos venido con el respeto necesario ante un rival de cualidades extraordinarias. Nosotros queremos dar la sorpresa y presentar nuestro fútbol”, enfatizó Deniz Undav.

Y agregó: “Es un gran reto. Es el Real Madrid. Hay muchas cosas que se pueden destacar. Es un reto enorme y trataremos de explicar a los jugadores la información adecuada. Pero sin olvidarnos de nuestro juego. Estamos en un estadio impresionante y jugaremos ante un equipo impresionante”.

Deniz Undav, máxima estrella del Stuttgart. - Crédito: AFP

Dónde ver el Real Madrid vs Stuttgart

El duelo entre Real Madrid y Stuttgart será transmitido en Sudamérica por ESPN 2 (ESPN en Centroamérica). Solo en Argentina, cabe puntualizar, la señal encargada de la difusión será FOX Sports. En Chile va por ESPN Premium. Otra opción, aunque vía Streaming, es Disney+ Premium.

A nivel internacional, sobre todo en España, la televisación estará a cargo de M+ LaLiga de Campeones, M+ LaLiga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar.

ESPN 2 pasará del debut de Real Madrid en Champions League para la mayoría de países de Sudamérica - Crédito: Puntaje Ideal.

Horarios del Real Madrid vs Stuttgart

El Real Madrid vs Stuttgart por la primera fecha de la Champions League se llevará a cabo hoy, martes 17 de setiembre, en el estadio Santiago Bernabéu a las 14:00 horas en Perú, misma horario de Ecuador y Colombia.

En esa misma línea, el cotejo empezará en Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) sobre las 15:00 horas. Mientras que en Uruguay, Argentina y Brasil dará inicio a las 16:00 horas y en México alrededor de las 13:00 horas.