Christian Cueva respondió a hinchas de Cienciano que le pidieron “hacer dieta” para mejorar su estado físico en el Torneo Clausura 2024

Christian Cueva se refirió a las críticas respecto a su estado físico (Cienciano Noticias)

Christian Cueva hizo su debut oficial con Cienciano en la victoria 2-1 sobre UTC en Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. ‘Aladino’ quedó muy contento por su debut, pues volvió a disputar un partido oficial a nivel de clubes tras casi un año, y así lo demostró en una entrevista brindada al canal oficial del ‘papá':

“Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, estoy pasando por un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas dentro y fuera de la cancha, pero siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y sobre todo el club, que apuesta por mí. Lo voy a asumir como si fuese mi vida. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo, pero tengo que trabajar mucho”, declaró.

El volante de 32 años participó de la jugada del segundo tanto, obra de Carlos Garcés, y se mostró contento por poco a poco ir agarrando ritmo de juego y aportar su grano de arena al equipo:

“El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue importante participar y volver a sentirme importante”, mencionó.

Cienciano enfrentó a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

“Algunos hinchas creen que debes hacer dieta”

Los meses de inactividad no pasaron en vano para Christian Cueva, pues se le vio algo subido de peso. Por este motivo, la reportera de Cienciano Noticias le trasladó la inquietud de algunos hinchas, quienes creen que debe hacer dieta y ejercicio para ponerse a pleno físicamente. Ante ello, el exjugador de Alianza Lima expresó que está abierto a escuchar todo tipo de críticas, con el fin de mejorar:

“Siempre van a haber opiniones, yo particularmente estoy siempre tratando de escuchar mucho. Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida, creo que eso, para mí es importante. Siempre va a haber críticas y opiniones, y yo estoy siempre tratando de ser mejor y encontrar esa línea en mi camino, en mi vida, de ser cada vez mejor persona. Agradecido con la vida porque todavía estoy aquí, con todas las oportunidades que me da”, expresó.

Posteriormente, le preguntaron sobre el hecho de que se hable mucho de su vida privada y lo que hace fuera de las canchas, a lo que contestó con autocrítica, aceptando que tuvo errores pero con el compromiso de encaminarse:

“Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal, quiero encontrar el camino que en algún momento tuve y no pude sostener, que es enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron y me dieron desde muy niño, hasta que dejé mi casa. Lo que más deseo es, en lo que tenga que corregir en la vida, yo como todo ser humano siento que me he equivocado mucho, pero mi corazón no tiene esa maldad, y eso es lo que quiero para mis hijos. Por eso en este momento de mi vida que no es fácil, estoy convencido de que aquí en Cusco, en Cienciano, con las personas que tengo a mi alrededor lo voy a conseguir y lo voy a transformar en algo positivo”.