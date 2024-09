Ricardo Gareca convocado de urgencia por la Federación de Chile tras duras derrotas en Eliminatorias 2026: “Los resultados hipotecaron la clasificación”

Ricardo Gareca convocado de urgencia por la Federación de Chile tras duras derrotas en Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

La selección de Chile vive un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que se ubica en la penúltima posición de la tabla luego de las derrotas ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago. Esto ha provocado una enorme preocupación en el país ‘sureño’, que cada vez ven más cerca la opción de quedar fuera por tercera vez consecutiva del Mundial. Ricardo Gareca ha sido uno de los principales señalados por este mal momento y varios consideran que debe dar un paso al costado. En ese sentido, la Federación de Chile sostendrá una reunión clave con el ‘Tigre’.

Las duras caídas frente a argentinos y bolivianos no han dejado bien parado a un equipo se sumerge en un pozo que no parece tener luz. Por ello, de acuerdo con ‘ADN Deportes’, Pablo Milad, mandatario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, tuvo una conversación vía telefónica con el exDT de Perú tras el batacazo recibido de local ante el elenco ‘altiplánico’. “Ambos resultados hipotecaron la clasificación del combinado nacional a la Copa del Mundo”, especificó el programa radial en su página web.

No se conocieron los detalles de esa primera charla, aunque el citado medo chileno hizo hincapié en que el directivo y el estratega volverán a juntarse luego de las Fiestas Patrias (18 y 19 de setiembre), posiblemente, para analizar lo que pasó en la última doble fecha del proceso clasificatorio, y cómo el equipo podría remontar en la tabla. Esto teniendo en cuenta que son cuatro los puntos los que separan a la ‘roja’ del sétimo lugar (actualmente Paraguay), que otorga un cupo al repechaje mundialista.

Sin embargo, no sería la primera vez que Pablo Milad y Ricardo Gareca se reúnan para hablar sobre un asunto importante. De hecho, luego de la Copa América 2024 en que la selección de Chile fue eliminada en fase de grupos y sin anotar un gol, ambas personalidades se habrían juntado para pedir explicaciones ante el flojo rendimiento mostrado.

Ricardo Gareca y la controversia en Chile por Ben Brereton

Además de los resultados negativos que ha obtenido la selección, Ricardo Gareca ha sido cuestionado en Chile por sacar a Ben Brereton a los 35 minutos del primer tiempo en el partido contra Bolivia en Santiago, para dar ingreso a Vicente Pizarro.

Esto desencadenó las pifias contra el exentrenador de Perú y el evidente malestar del atacante de Southampton de la Premier League de Inglaterra, quien se tomó la mano izquierda al rostro, una expresión de frustración. Inclusive, algunos medios señalaron que la relación entre el DT y el jugador es distante por la barrera del idioma. Ante esta situación, no se ve muy claro el futuro cercano de ambos en la escuadra ‘mapocha’.

Ricardo Gareca sobre la derrota ante Bolivia

Luego de la derrota de 2-1 ante Bolivia, Ricardo Gareca compareció en conferencia de prensa y mostró su tristeza por el desenlace en Santiago pese a las expectativas que tuvo. “Lo que me dolió de esto es que teníamos la expectativa de sacar el partido adelante. La gente que nos apoyó y alentó en todo momento y no le pudimos dar la alegría de los tres puntos”, dijo en primera instancia.

Asimismo, el ‘Flaco’ reconoció que habló con sus dirigidos en el camerino, y trató de animarlos en vista que jugaron un buen encuentro. “Se los dije en el vestuario, me queda la tranquilidad, porque algunas derrotas te dejan vacío, pero esta no me dejó así porque dieron todo, dejaron el alma para revertir el partido”, acotó.

Para finalizar, Gareca Nardi aseguró que el mal momento es de todos en Chile, pero que aún mantiene las esperanzas de revertirlo. “Es una derrota que me duele, como les duele a ustedes (la prensa), la gente y a todo el mundo. Todos estamos muertos en estos momentos, pero eso no significa que estemos acabados o mucho menos. Me duele el resultado, no la forma, esta vez me dolió porque hicimos todos para no tener este resultado. Los dos ataques que hizo Bolivia fueron tremendamente certeros”, sostuvo.

