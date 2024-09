‘Loco’ Vargas reveló por qué se burló de Paolo Guerrero y su presentación en Alianza Lima: “Me dijeron de todo”

El 'Loco' aclaró el motivo de su publicación sobre la presentación del 'Depredador' en Alianza Lima. (Playzon sports)

La presentación de Paolo Guerrero en su regreso a Alianza Lima fue por todo lo alto. El estadio Alejandro Villanueva lució repleto el pasado domingo 1 de setiembre al estilo del fútbol europeo. Pero, al parecer, no le gustó a todos.

Juan Manuel Vargas, uno de sus excompañeros en la selección peruana, realizó polémica publicación en su cuenta de Instagram. “Esto es una presentación, así se llena un estadio”, escribió, desatando múltiples comentarios y versiones de una mala relación con el delantero.

El ‘Loco’ reapareció ante las cámaras este viernes 13 en su programa de Youtube llamado Playzon Sports y aclaró su post sobre el ‘Depredador’. Desde un inicio, el exjugador de Universitario desmintió que esté peleados y resaltó su amistad.

Juan Manuel Vargas y su post de burla en Instagram a la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

“No pasó nada, siempre jodo a ese hue…, con ese hue… nunca ha habido un problema, hemos tenido una amistad de muchos años”, fue lo primero que dijo Vargas, argumentando que todo se trató de una broma y que su relación con ‘PG9′ está intacta, a pesar de ya no comparten como lo hacían en la ‘bicolor’.

Asimismo, Juan Manuel manifestó lo que no le gustó del evento del exHamburgo en Matute. “Me hubiera gustado que su presentación sea en la noche, de día no se ven las luces, ni nada, lo veo por ahí, justo estaba con Paolo Maldonado viendo”.

El exlateral izquierdo agregó que no habló del tema con Paolo; no obstante, uno de los amigos más cercanos sí se comunicó con él. “Sí lo hablé con (Roberto) Guizasola, él sabe como jodo, pero lo pueden malinterpretar”.

Si bien no hubo problemas con Guerrero, los fanáticos de Alianza Lima no lo tomaron de la mejor forma “Saltó toda la hinchada, me bombardearon las redes, me dijeron de todo”. Minutos más tardes, añadió que no le importa esos comentarios. “La gente malinterpreta las cosas y comienza a hincar”.

Vargas le deseó todo lo mejor al futbolista de 40 años en su nuevo reto con la camiseta ‘blanquiazul’. “Me da gusto que cumpla su sueño de retirarse en Alianza, que sea feliz y le va a dar una categoría, va a jugar y va a ser feliz”.

Juan Manuel Vargas negó tener problemas con Paolo Guerrero y destacó su amistad con el delantero de Alianza Lima.

‘Loco’ Vargas habló del debut de Paolo Guerrero

Por otro lado, el ‘Loco’ se refirió al estreno de Paolo Guerrero con Alianza Lima. Y es que el ‘Depredador’ se encuentra concentrado con el equipo dirigido por Mariano Soso y podría sumar sus primeros minutos ante Carlos A. Mannucci este sábado 14 de setiembre.

Juan Manuel expresó que el capitán histórico de la selección peruana podría sumarle mucha jerarquía al club ‘íntimo’, sin embargo, no lo ve siendo titular ante el ‘tricolor’ el fin de semana. “Va a entrar, que vaya de menos a más”.

‘PG9′ podría hacer su debut oficial en la Primera División de Perú. Cabe recordar que él se marchó del país cuando estaba en las inferiores del ‘equipo del pueblo’ y fichó por Bayern Munich, donde finalmente jugó de manera profesional por primera vez.

Paolo Guerrero podría debutar con Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci.

Por último, Vargas descartó que el experimentado delantero represente una peligro para la interna de Alianza. Reveló detalles de cómo era en el vestuario de la selección nacional tiempo atrás e incluso deslizó que no aceptará la cinta de capitán como respeto a Hernán Barcos.

“Él va a tener que acoplarse a la gente que está ahí. Paolo es un tipo que ni habla, conversara, jode un poquito, pero no es como Jefferson y yo. Es tranquilo. No creo que vaya a malograr el camerino, no va a querer pelearse, te apuesto que no va a querer aceptar la capitanía”, finalizó.