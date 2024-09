Juan Manuel Vargas se burló de presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima y recordó la suya en Universitario: “Así se llena el estadio”

Juan Manuel Vargas se burló de presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima y recordó la suya en Universitario.

El domingo 1 de setiembre se llevó a cabo la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Luego de algunos meses de incertidumbre, finalmente el ‘Depredador’ oficializó su fichaje por el equipo de sus amores para disputar lo que resta de la Liga 1 2024 y toda la temporada 2025. Sin embargo, mientras se realizaba el show en el estadio Alejandro Villanueva, Juan Manuel Vargas se burló de la presentación del delantero y recordó la suya en Universitario de Deportes, comparando el marco de hinchas en el estadio.

A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Loco’ subió una historia en la que aparece él con la camiseta de la ‘U’ ingresando a la cancha del estadio Monumental junto a su hijo y con los reflectores encima. Esto sucedió en el marco de la Noche Crema 2017.

“Esto es una presentación. Así se llena el estadio”, escribió el exjugador, añadiendo emojis de manitos juntas, una carita con lentes oscuros y otro de un payaso.

Juan Manuel Vargas y su post de burla en Instagram a la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

¿Cómo fue el regreso de Juan Vargas a Universitario?

Luego de haber dejado Perú el 2004, Juan Manuel Vargas transitó en el fútbol argentino, italiano y español alrededor de 13 años. En esa línea, no fue sino hasta el 2017 que decidió volver al elenco ‘merengue’ en la gestión de César Vento luego de haber jugado una temporada en Real Betis.

Evidentemente, esto generó una enorme expectativa en los hinchas, quienes esperaban el regreso de su hijo pródigo. Y de hecho, en la Noche Crema 2017 fue presentado a lo grando junto al resto del plantel que afrontó esa campaña. En aquella ocasión, el estadio Monumental lució repleto de aficionados, que con la presencia del potente futbolista, se ilusionaron con salir campeones nacionales.

Momento del recibimiento de los fanáticos de la 'U' en el estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Lamentablemente para el entorno de Universitario, el equipo no pudo pelear por el título de la Liga 1 y acabó en el cuarto lugar de la tabla acumulada, logrando un cupo a la fase 1 de la Copa Libertadores del año siguiente. Juan Vargas anotó 4 goles y brindó 4 asistencias en 27 partidos.

Sin embargo, el 2018 fue una temporada para el olvido. Y es que el elenco ‘estudiantil’ culminó en el puesto 11 en el Apertura, y en el Clausura acabó en el cuarto puesto. Justamente, en el segundo certamen la pasó mal y rozó con la zona de descenso, dónde salió en base a un notable empuje de los hinchas y la consecución de resultados positivos. En la tabla general, el ‘Loco’ y compañía fueron novenos y sin torneos internacionales.

Juan Manuel Vargas sobre su regreso a Universitario el 2017

Al final del 2018, Juan Manuel Vargas decidió retirarse del fútbol y no lo hizo público. Simplemente no apareció en la foto del plantel de Universitario y se mantuvo alejado de los focos.

Empero, en setiembre del 2023, confesó que la decisión de volver al Perú el 2017 no fue la mejor decisión que tomó. “Yo he podido seguir jugando pero he tomado decisiones que me han hecho dejar el fútbol, me han hecho dejar Europa. Una de ellas fue el haber regresado temprano, yo dije que ya habían pasado 11 años fuera, ya era hora de regresarme. Hubiera querido mantenerme fuera, quizás en España o Italia, pero ya son cosas que se tomaron decisiones y ya no hay marcha atrás. Hay que seguir con lo que decidí hacer, y bien o mal, aprendes de eso”, declaró en entrevista para Susana Gutiérrez Rivera.

“A veces tomamos decisiones equivocadas, no somos perfectos, tenemos errores todos los días. Tratamos de aprender y no volver a equivocarnos. En la vida personal y como futbolista, me ha enseñado a lo que soy ahora. Trato de madurar, estar más con la familia y compartir otras cosas. Al final disfruté todo este momento y me siento tranquilo”, añadió.

El 'Loco' habló de la decisión que tomó cuando regresó a la 'U' hace siete año. (Video: Susana Gutiérrez Rivera)