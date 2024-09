“Fue la última vez que Chile nos gana”: figura de Perú dio rotundo mensaje previo al Sudamericano Sub 21 de vóley

La jugadora de 17 años compartió sus conclusiones luego de disputar la Copa Panamericana Sub 23 en México. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana de vóley se alista para un nuevo reto internacional. En el horizonte está el Sudamericano Sub 21, donde la ‘bicolor’ buscará su clasificación al Mundial de la categoría, que se celebrará el próximo año en Indonesia. Para ello, el equipo dirigido por Marcello Bencardino se prepara arduamente y las jugadoras ya están bien mentalizadas en la previa de la competencia.

Recientemente, se llevó a cabo la Copa Panamericana Sub 23 en Veracruz, México y Perú se hizo presente con la sub 21 nacional con la intención de fortificar a este grupo juvenil y darle experiencias importantes antes del campeonato venidero en Osorno, Chile. Tras ello, el combinado patrio logró ubicarse en el quinto puesto del torneo de la Norceca.

Sin embargo, hubieron cuestionamientos luego de las derrotas ante el anfitrión en la fase de grupos (0-3) y, posteriormente, ante su similar chileno por los cuartos de final (1-3). En ese contexto, Elizabeth Braithwaite -una de las figuras del equipo- se pronunció al respecto y aseguró que no se volverá a repetir una caída en el ‘clásico del Pacífico’ a pocas semanas del inicio del Sudamericano.

“No necesitamos críticas después de los partidos, a algunas les puede bajonear. Nosotras sabemos qué hemos hecho mal. Cuando jugamos contra México y perdimos 3-0, despertamos. Contra Chile teníamos un objetivo, no se pudo cumplir, pero ya nos hemos propuesto que esa va a ser la última vez que nos va a ganar. Estoy convencida”, declaró a ‘La Cátedra Deportes’ en su arribo a Lima.

Elizabeth Braithwaite en acción durante la Copa Panamericana Sub 23 de vóley. Crédito: Norceca

“Todas queríamos traer una medalla a Perú, ese era nuestro principal objetivo, pero lo que también quería el profesor Marcello era reforzarnos y darnos una idea de lo que será la competencia en el Sudamericano Sub 21. Cuando jugamos con Chile, en el primer set que le sacamos, pudimos demostrar hasta qué nivel podemos llegar. Ahora vamos a entrenar día y tarde para enseñar a la gente de lo que estamos hechas. Nosotras ponemos sangre, sudor y lágrimas en la cancha”, añadió.

Elizabeth Braithwaite tan solo tiene 17 años (en diciembre cumple 18) y ya juega con una categoría mucho mayor. Su altura es una de sus principales virtudes, ya que mide 1,93 metros y ha demostrado tener una importante proyección en este deporte. Ella milita actualmente en Regatas Lima y se ilusiona con llegar a la selección adulta en un futuro.

En búsqueda de un nuevo Mundial

La selección dirigida por Marcello Bencardino duplicará esfuerzos en los días que restan antes de hacer maletas a Osorno. La intención de esta escuadra juvenil es repetir los éxitos de la sub 17 y sub 19, clasificando al Mundial Sub 21 del siguiente año. Para conseguir ese objetivo, necesita estar dentro del podio del torneo sudamericano. “Del Panamericano hemos vuelto más fuertes”, asegura Braithwaite.

Perú peleará por un boleto al Mundial Sub 21 de vóley. Crédito: Norceca

El equipo peruano competirá en el Grupo A del campeonato que se realizará en Osorno y tendrá como rivales a Colombia y Brasil. En el Grupo B están Argentina, Bolivia y el anfitrión chileno. El desafío luce bastante complicado para la ‘bicolor’, pero nada es imposible.

Cabe mencionar que solo los dos primeros de cada serie clasificarán a las semifinales de la competencia, mientras que los últimos pelearán por el quinto lugar. Este certamen se llevará a cabo del miércoles 25 al domingo 29 de septiembre, de acuerdo a cronograma oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).