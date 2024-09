Reimond Manco señaló cruda similitud entre Jorge Fossati y Juan Reynoso tras malos resultados: “Es raro que haga lo mismo”

La selección peruana está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos y el técnico Jorge Fossati es señalado como el principal responsable. El DT uruguayo ha tenido algunas decisiones que han causado polémica y sus últimas declaraciones le jugaron en contra. Se cuestiona su cambio de actitud y la forma en que responde a los cuestionamientos que le hace la prensa.

El entrenador ha protagonizado algunos momentos tensos con los periodistas deportivos. En ese sentido, el futbolista Reimond Manco no fue ajeno a la situación y criticó a Fossati por no saber manejar las opiniones en contra debido a la crisis de resultados que atraviesa la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: no ha ganado ningún encuentro y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones.

“No existe selección de un país futbolero que esté pasando por estos resultados y que no te critiquen, pero Jorge Fossati tiene que entender y darse cuenta de que no es nada en contra de él porque cuando se ha tenido que hablar bien, se han dicho cosas buenas porque así lo ameritaba y cuando tocó criticarlo, se ha criticado. Yo entiendo que el profesor Fossati se moleste si es que se le falta el respeto, pero nadie le gusta que el falten el respeto”, apuntó el exfutbolista en su programa de Youtube ‘Doble punta’.

Fossati se lanzó contra la prensa por "no defender a Perú". | VIDEO: DSPORTS

Además, Manco comparó la situación de Fossati con lo que le pasó a Juan Reynoso cuando estaba al mando de la ‘bicolor’, quien también tuvo mala relación con los hombres de prensa cuando los resultados no se daban y finalmente fue cesado de su cargo.

“Juan Reynoso no tuvo un buena relación con la hinchada y con la prensa. Me parece raro y extraño que Fossati viendo lo que hizo Reynoso que terminó dejando el cargo, entre para hacer lo mismo. Yo pensé que iba a ser distinto porque cuando llegó a la ‘U’ empezó a construir , lo hizo bien porque eso le está dando resultados a Universitario hasta ahorita”, añadió.

La selección peruana cayó en su visita a Quito por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

Tenso enfrentamiento entre Sergio Peña y Alan Diez

El mal momento de la selección peruana no solo se percibe en lo futbolístico también en el ambiente que lo rodea. Jorge Fossati no es el único que ha tenido algún tiene de inconveniente con la prensa nacional, también lo tuvo Sergio Peña. El volante protagonizó un fuerte cruce de palabra con Alan Diez tras el choque con Ecuador que terminó por 1-0 en Quito.

El jugador de Malmo FF encaró al periodista deportivo cuando le estaba haciendo una entrevista, y lanzó una sorpresiva declaración: “No hablo contigo porque me gusta hablar con gente positiva que tira para adelante”. El comunicador no se quedó callado y le pidió que le explique el por qué le había dicho eso: “Yo siempre tiro para adelante, para todos. Se molestó Peña con nosotros, no les gusta que los critiquen”.

Ese polémico episodio generó muchas reacciones en redes sociales, y mucho cuestionaron duramente al ‘10′ de la ‘blanquirroja’ por su actitud ya que no es la primera vez que tiene ese tipo de respuestas provocadoras. Además, suele tener declaraciones con poca autocrítica.

Peña había sido considerado en una de las figuras en el partido con Colombia debido a su gran desempeño, uno de los mejores encuentros que tuvo con la camiseta de la ‘bicolor’, y se ganó los elogios de muchos, pero todo cambió luego de la dolorosa derrota con los norteños por la fecha 8 de las clasificatorias.