Perú en el Sudamericano Sub 21 de vóley: grupos y rivales confirmados de la ‘bicolor’ en busca de un boleto al Mundial

Perú peleará por un boleto al Mundial Sub 21 de vóley. Crédito: Norceca

Continúan las acciones en el voleibol internacional. En el calendario de este deporte se aproxima un evento muy importante en la región: el Campeonato Sudamericano Sub 21 2024, que tendrá lugar en Chile. La selección peruana de esta categoría se ha venido preparando para afrontar este torneo y ya se están dando a conocer los últimos detalles del mismo.

Del miércoles 25 al domingo 29 de septiembre, se citarán las escuadras de seis países sudamericanos en la ciudad de Osorno para pelear por la gloria. De hecho, en este certamen se pondrán en juego tres plazas para el próximo Mundial Sub 21 a celebrarse en el 2025 en Indonesia.

En ese contexto, el elenco dirigido por Marcelo Bencardino está realizando una preparación especial en la previa. Recientemente, las jugadoras de la categoría sumaron una experiencia importante en la Copa Panamericana Sub 23 que se disputó en Veracruz, México, fogueándose con equipos relativamente mayores.

La escuadra nacional juvenil culminó su participación en el quinto lugar del certamen de la Norceca, registrando cuatro victorias y dos derrotas. En el trayecto se cruzó con Chile, combinado con el que volverá a medirse en el Sudamericano y no pudo obtener un resultado positivo. La ‘bicolor’ cayó 1-3 en ese duelo con los sureños por los cuartos de final.

La selección peruana sub 21 compitió en la Copa Panamericana sub 23 de vóley. Crédito: Norceca

Ahora queda poco tiempo para afinar los últimos detalles en el plantel y corregir errores. La selección sub 21 hará sus últimos trabajos en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna durante estos días para luego viajar a Osorno e iniciar su pelea por la clasificación al Mundial.

Grupo y rivales de Perú en el Sudamericano Sub 21 de vóley

Tras el sorteo realizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), la escuadra peruana quedó emparejada en una serie bastante complicada. La ‘bicolor’ competirá en el Grupo A con nada menos que Colombia y Brasil. Mientras tanto, el Grupo B lo conformarán Chile, Argentina y Bolivia.

Es importante mencionar que los dos primeros lugares de esta primera etapa clasificarán a las semifinales de la competencia. Por su parte, los equipos que se ubiquen en la última casilla de cada grupo deberán enfrentarse para definir el quinto y último puesto del certamen. Los duelos se llevarán a cabo en el Gimnasio Monumental María Gallardo, un escenario histórico para el voleibol chileno.

Grupos para el Sudamericano Sub 21 de vóley.

El equipo sub 21 de Perú

La selección peruana buscará hacer un gran papel en el Sudamericano Sub 21 de vóley y para ello Marcello Bencardina alista sus mejores armas. En la Copa Panamericana Sub 23 convocó a 12 jugadores, pero su nómina podría tener algunos cambios para esta ocasión. De hecho, el mismo DT ha confirmada que cuatro jugadoras de categorías menores serán promovidas a este equipo para competir en Chile. Por lo pronto, esta es la última lista de convocadas:

‑ Elizabeth Braithwaite (Regatas Lima)

‑ Dayanne Cure (Rebaza Acosta)

‑ Katherine Pauro (Atlético Atenea)

‑ Saskya Silvano (Alianza Lima)

‑ Xina Cortez (Deportivo Soan)

‑ Brissa Nieves (Universidad San Martín)

‑ Fabiana Hurtado (Géminis)

‑ Jeissy Chia (Deportivo Wanka)

‑ Keira Zelada (Universidad San Martín)

‑ Fabiana Távara (Alianza Lima)

‑ Evelyn Gallegos (USIL)

Cabe señalar que Antonio Rizola acompañará al equipo como jefe de la delegación en el torneo en Chile, tal y como también sucedió con la sub 19. El estratega brasileño mantiene expectativas positivas de cara al inicio del campeonato. “Espero que la sub 21 siga la misma línea de la sub 19 y busque el cupo mundialista”, indicó.