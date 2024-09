El conmovedor llanto del ‘Puma’ Carranza al enterarse del fallecimiento de Roberto Chale

José Luis 'Puma' Carranza lamentó muerte de Roberto Chale

Roberto Chale falleció a los 77 años producto de una enfermedad degenerativa. La noticia fue dada a conocer el pasado martes 10 de setiembre, generando múltiples reacciones de diferentes personajes relacionados al fútbol nacional, entre ellos, el exjugador y capitán de Universitario de Deportes, José Luis Carranza.

El popular ‘Puma’ no pudo evitar contener las lágrimas a raíz de la partida de un hermano que le dio el deporte, recordándolo de manera muy emotiva e incluso dedicándole unas palabras a la familia del exfutbolista y entrenador.

“Mi más sentido pésame a toda la familia. Roberto era una persona muy carismática, no hay palabras para describirlo. Lo sentimos, porque en los momentos más difíciles he estado ahí para él y eso me deja tranquilo. Muchos lo hemos ayudado y no hablo de homenajes, sino económicamente”, expresó el exjugador de Universitario durante el programa deportivo ‘La Interna’ de Trivu Tv.

Asimismo, aseguró que ya no existen futbolistas como él. “Era un gran tipo, un tipazo, no hay palabras para él. Pasar tiempo con él era una felicidad enorme, no saben lo carismático y ocurrente que era, tenía esa chispa que los jugadores de ahora no tienen”.

Por otro lado, Carranza reveló cómo fueron los últimos días en vida del ‘Niño terrible’, quien ya no podía hablar ni reconocer a las personas. Además, contó que desde hace un tiempo atrás, la familia junto a un hincha había armado un proyecto para solventar los gastos de la clínica en donde se encontraba internado.

“Solo importaba su salud, ya no podía hablar, ni tampoco nos reconocía, fueron momentos muy duros por eso yo respeto. Son momentos tristes que pasó la familia, siempre estuvimos cerca. Inclusive, hace 10 días, estuvimos en una conferencia de prensa con un grupo chicos para ayudarlo a recaudar fondos. A Dios gracias hay amigos en la fundación de un señor que siempre apoyaba, buscaba algo para apoyar”, señaló.

Evento benéfico para Roberto Chale - Créditos: Facebook Roberto Chale

Roberto Chale dirigió al ‘Puma’ Carranza y trabajó con él

La relación amical entre Roberto Chale y José Luis Carranza data desde muchos años atrás. Y es que una de las primeras veces que coincidieron fue cuando Chale dirigió al ‘Puma’ en Universitario de Deportes en las temporadas 1999 y 2000, campañas en las que consiguieron alcanzar la gloria en el campeonato peruano.

Sin embargo, esto no sería todo, ya que tiempo después (2015 y 2017), Roberto ocupó el cargo de DT del cuadro ‘crema’ y en su último etapa como entrenador, estuvo acompañado de Carranza, quien tuvo la oportunidad de asumir como asistente técnico. Recordemos que cada vez que el ‘Niño terrible’ no podía presentarse por temas de salud, era el exmediocampista quien suplía su lugar.

José Luis Carranza junto a Robert Chale durante su etapa en Universitario - Créditos: Difusión

El sentido mensaje de Universitario

A través de sus redes sociales oficiales, Universitario de Deportes expresó su tristeza por el fallecimiento del exfutbolista y entrenador, a quien le dedicó unas emotivas palabras de despedida. Durante su exitoso paso por el club ‘merengue’, Roberto Chale logró hacerse de diversos títulos nacionales e incluso llegó a clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores en 1967.

“El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de Don Roberto Chale Olarte, leyenda crema que fue 3 veces campeón nacional como futbolista y 2 como director técnico. ¡Descanse en paz, Maestro!”, se puede leer en el mensaje que acompañaba la publicación.