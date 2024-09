Carlos Zambrano desmintió y amenazó a periodistas por comentarios sobre suplencia en Perú vs Ecuador: ”Se las tengo jurada”

Carlos Zambrano aclaró su condición física para el duelo Perú vs Ecuador por las Eliminatorias 2026

La selección peruana no pudo con Ecuador y registró una nueva derrota por 1-0 en Quito por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los jugadores de la ‘bicolor’ no pudieron ocultar su malestar al término del encuentro y esto quedó en evidencia con las declaraciones del defensa Carlos Zambrano.

El central nacional analizó lo que fue el rendimiento del equipo dirigido por Jorge Fossati y reconoció que el gol del rival fue responsabilidad de la defensa. Sin embargo, dejó en claro que aún falta mucho para que el proceso clasificatorio culmine, por lo que aún hay chances de conseguir un cupo para la próxima cita mundialista.

“Siempre un error te cuesta el partido, eso duele y mucho. Igual nos pasó con Colombia, pero aún falta bastante. Soy muy optimista y positivo con el grupo, con mis compañeros y sabemos que lo vamos a levantar”, expresó en conversación con los medios de comunicación.

Asimismo, agregó que “estas dos últimas fechas todo el mundo nos tiraba pura mierda, decían que el equipo estaba mal y creo que contra una de las mejores selecciones, que fue Colombia, demostramos que cuando queremos, podemos. Así que va a ser importante que la gente siga apoyando, porque queda mucho todavía”.

¿Qué dijo sobre su suplencia ante Ecuador?

Con respecto al motivo de su suplencia, Zambrano dijo lo siguiente: “Es incómodo que especulen tantas estupideces. Averigüen bien lo que está pasando en la interna de la selección, no inventen, no traten de desunir al grupo ni busquen hacerle daño. Creo que cualquier compañero en la defensa puede hacerlo bien. Santamaría hizo un gran trabajo y estoy contento por él, no solamente soy yo quien tiene que estar porque simplemente hice un buen partido contra Colombia. Somos 30 jugadores de los cuales todos son titulares”.

Al ser consultado si la decisión se basó en el poco tiempo de adaptación a la altura, el ‘Kaiser’ respondió que no de manera muy rotunda. “¿Qué adaptación? Si hemos estado 14 horas aquí, no sé de qué tonterías hablan. Igual después voy a lanzar los nombres de dos idiotas que no los aguanto más y se las tengo jurada, porque inventan cosas. Si son periodistas, que digan las cosas como son”.

“Hablé con el ‘profe’ y las cosas se decidieron así. Querían aprovechar que Santamaría tenía más recorrido en altura, que él podía hacer las cosas mejor que yo. Y lo hizo bien. Lamentablemente por una pequeña molestia tuvo que salir. Yo le dije al ‘profe’ que así esté un minuto o 90, voy a matar por el país”, finalizó.

Alineación de Perú ante Ecuador por Eliminatorias 2026 - Créditos: FPF

Charla entre Carlos Zambrano y Jorge Fossati

En medio de este panorama, se dio a conocer la posible charla que habrían tenido Carlos Zambrano y Jorge Fossati en la previa del partido contra Ecuador. Y es que en el programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes, el periodista Horacio Zimmermann reveló detalles de lo que habría pasado en la interna.

“Aparentemente, Zambrano habría hablado con Fossati y le habría dicho que no se sentía con la misma comodidad ni con la misma fuerza que en los partidos que disputa en el llano. La decisión se habría dado por ese lado”, explicó el comunicador.