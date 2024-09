Presidente de LDU de Quito reveló que intentó fichar a Piero Quispe a inicios de año: “Lamentablemente se fue a México”

Isaac Álvarez, lamentó que el volante de 23 años finalmente tome la decisión de fichar por Pumas UNAM (Ovación)

El espectacular nivel mostrado por Piero Quispe en Universitario de Deportes la temporada pasada, le valió para emigrar al exterior, fichando por Pumas UNAM. No obstante, el cuadro mexicano no fue el único club foráneo que se interesó en los servicios del joven mediocampista, sino que también tuvo una posibilidad concreta de fichar por LDU de Quito, conjunto que pasaba por un gran momento y venía de ganar la Copa Sudamericana de la mano de Paolo Guerrero.

Esto fue revelado por Isaac Álvarez, presidente del elenco ecuatoriano. El directivo no mencionó el nombre del ‘Chico Maravilla’, pero admitió que intentó contratar a un jugador peruano que finalmente optó por irse a México. Recordemos que el volante de 23 años fue el único futbolista nacional en ir al fútbol azteca en dicho periodo de fichajes.

“Hay un par de jugadores que vimos para este año, pero lamentablemente uno de ellos fue a México. No voy a decir el nombre, pero lo miramos”, comentó en entrevista con Radio Ovación.

Piero Quispe fichó por Pumas UNAM y afronta su primera experiencia en el extranjero - Créditos: Getty Images.

Álvarez también indicó que estuvo interesado en otros jugadores peruanos y dejó la puerta abierta para seguir buscando talento en el mercado nacional finalizando esta temporada: “Más adelante, me encantaría. Ahora vamos a mirar cómo viene este año y sería un gusto poder tener a alguien de Perú”, expresó.

Paolo Guerrero no siguió por un tema económico

Isaac Álvarez también reveló que Paolo Guerrero no continuó en LDU de Quito por un tema económico, pero no le guarda ningún rencor e incluso mantienen una relación de amistad:

“El asunto va por una decisión que no era posible por el orden netamente económico, debo decirlo. Le deseamos lo mejor, sé que estuvo en UCV, con él he mantenido contacto, nos hemos saludado. Guardo una buena relación con él y su esposa. Aprovecho para mandarle un saludo y que tenga los éxitos que se merece”, expresó.

Recordemos que, cuando se negociaba la renovación del ‘Depredador’, este puso como condición la continuidad de Luis Zubeldía del cargo de DT, hecho que finalmente no pudo cumplirse y que en su momento incomodó a Álvarez.

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él, me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde porque, en cualquier empresa, es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, declaró a KCH Radio de Guayaquil.

Paolo Guerrero y Alexander Domínguez fueron fundamentales para que LDU gane la Copa Sudamericana 2023

“Alexander Domínguez debió ir convocado”

En otra entrevista, Isaac Álvarez se refirió al choque que sostendrá la selección peruana contra su similar de Ecuador, y lamentó que Sebastián Beccacece, flamante DT del ‘tri’, haya decidido no convocar a Alexander Domínguez, portero clave en el título de la Copa Sudamericana de LDU de Quito y habitualmente citado por los anteriores seleccionadores:

“Siempre vamos a apoyar a la querida selección, respetamos las decisiones que tome el cuerpo técnico de la Tri, pero nos llama la atención la no convocatoria de Alexander Domínguez. Considero que Alexander Domínguez es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano”, señaló en La Red.