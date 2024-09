Eddie Fleischman despotricó contra Jorge Fossati tras derrota de Perú ante Ecuador: “Otro partido sin remates de gol, horroroso”

Eddie Fleischman despotricó contra Jorge Fossati tras derrota de Perú ante Ecuador.

La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo y obtuvo una derrota en condición de visitante ante su similar de Ecuador en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un 1-0 en contra que la ‘bicolor’ recibió y que la hundió aún más en el fondo de la tabla del proceso clasificatorio, complicando las chances para llegar a la cita mundialista. En ese sentido, Eddie Fleischman despotricó contra Jorge Fossati por el desenlace en Quito y el plan de juego desplegado en el campo.

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo cuestionó el planteamiento que ordenó el entrenador urugayo. “Plan de juego de Perú: no recibir goles. Propuesta cuando se va perdiendo: no hay. Necesitaba llegar con toque y habilidad, optó por el pelotazo. ¿Desequilibrio por fuera? No. Los extremos Grimaldo y Reyna no juegan. Otro partido sin remates ni gol. Horroroso”, indicó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, criticó con dureza que la intención ofensiva de la ‘blanquirroja’ sea solo el lanzamiento de balones a los delanteros.

“La fórmula de ataque de Fosatti: que la tenga la defensa, mandar dos o tres puntas y que les lancen pelotazos. Muy pobre y mediocre ir a colgarse los 11 del travesaño a aguantar el 0 ‘per secula seculorum’”, comentó.

Los tuits de Eddie Fleischman contra Jorge Fossati tras derrota de Perú ante Ecuador en Quito por Eliminatorias 2026.

Eso no fue todo, ya que al término del primer tiempo de este partido, Eddie Fleischman puso énfasis en que lo único que resalta en la selección peruana es su capacidad para no recibir goles, algo que se quebró con la anotación de Enner Valencia a los 54 minutos, además de arremeter por las limitadas ideas en el ataque.

“Lo mejor del PT: el 0 en arco propio. Como se apuntó antes, es consistente mientras no le hagan gol. Ese es su plan de juego. En campo rival Perú no dio cuatro pases seguidos. Nula propuesta de ataque”, precisó.

Asimismo, el conductor de Willax Deportes señaló que el modelo de juego de Jorge Fossati, 3-5-2, no encaja con los jugadores que tiene el combinado patrio. “Cuando se tiene una sola idea, recibir un gol trastoca el único plan que es defender. De propuesta ofensiva a su 3-5-2 no le brota una sola idea ni en broma. Al pelotazo y sin extremos prefiere. Ni modo, él es el técnico”, acotó.

Perú y una derrota para el fondo de las Eliminatorias 2026

Y es que Perú viajó a Quito con la consigna de obtener una victoria que le permita seguir con vida en las Eliminatorias 2026. El empate 1-1 con Colombia en Lima ilusionó a una hinchada debido a la entrega y competitividad mostrada por los futbolistas, siendo Sergio Peña, uno de los puntos altos.

Pero ante Ecuador, los jugadores nacionales estuvieron en su propio campo esperando el contragolpe. No obstante, cuando recuperaban el balón, no tenían ideas y tampoco hubo conexión entre los mediocampistas ni los atacantes. El arbitraje también influyó para que la ‘bicolor’ se vea limitada, debido a las tres tarjetas amarillas exhibidas en el primer tiempo.

Bajo ese panorama, Jorge Fossati ejecutó tres cambios en el entretiempo, empero, no hubo mucha variación. Más bien, Enner Valencia abrió el marcador con un golpeo de cabeza tras una asistencia de Alan Franco a los 54 minutos.

La selección peruana cayó en su visita a Quito por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

Eddie Fleischman sobre Jorge Fossati y Ricardo Gareca

A la selección peruana se le ha complicado el rumbo en las Eliminatorias 2026. Las chances se han minimizado al estar ubicada en el último lugar de la tabla.

Sin embargo, Chile tampoco la pasa bien luego de que perdiera de local ante Bolivia, en un duelo donde Ricardo Gareca ha sido cuestionado y criticado con mucha dureza. Por ello, Eddie Fleischman lanzó un irónico mensaje para un cambio de entrenadores entre la ‘bicolor’ y la ‘roja’. “¿No querrá Chile un ‘canjecito’?”, escribió en Twitter.