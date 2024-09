Peruano de 20 años que busca su convocatoria para las Eliminatorias 2026 tendrá como compañero a campeón del mundo en la liga de Australia

Aydan Hammond jugará al lado del histórico Juan Mata. - Crédito: Western Sydney Wanderers

Aydan Hammond, de 20 años, contará con la presencia de un futbolista de élite en Western Sydney Wanderers de la A-League de Australia. El delantero peruano compartirá plantel con el histórico Juan Mata, campeón de la Eurocopa 2008 y de la Copa del Mundo 2010 con España.

De 36 años, el asturiano decidió extender su trayectoria en las antípodas. Tras haber militado en los últimos años en el Vissel Kobe de Japón, y recientemente entrenado con el Nordsjaelland de Dinamarca, llegó a un acuerdo para integrarse al WSW.

Juan Mata firmó un contrato de una temporada con Western Sydney Wanderers. - Crédito: WSW

“Estoy muy emocionado de unirme a los Western Sydney Wanderers, el único equipo australiano que ha ganado la Liga de Campeones asiática, y no puedo esperar para llegar y entrenar con el equipo para prepararnos para la próxima temporada”, reconoció Mata a los canales oficiales del club.

“Me siento agradecido y emocionado por esta nueva aventura, ¡y ansioso por intentar ganar otro campeonato en una liga diferente!”, agregó el centrocampista de 36 años.

Mata, de 36 años, inicia su destino en Australia. | VIDEO: WSW

A su vez, el entrenador Alen Stajcic valoró su integración al Western Sydney Wanderers: “La incorporación de Juan a nuestro club y equipo no tiene precio. Es uno de los jugadores más respetados, talentosos y premiados de una generación”.

“No solo aporta un talento futbolístico y un éxito que rara vez se ve en el fútbol de clubes australiano, sino también una humildad para compartir sus experiencias y conocimientos. Juan ayudará a nuestro equipo a desempeñarse bien en el campo, pero aún más importante, será una figura importante para impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro joven equipo”, finalizó.

Aydan Hammond se entrena con el plantel principal del Western Sydney Wanderers FC con miras a la nueva temporada en Australia. - Crédito: @aydannh17

La presencia de Mata, como bien dice el estratega del WSW, contribuirá en el desarrollo de los futbolistas emergentes como Aydan Hammond, quien recientemente extendió su vínculo hasta 2026 y ahora se encuentra a la espera de una oportunidad para asentarse entre los inicialistas.

El contrato del surgido en el Valencia CF durará solo una temporada, considerando que su estreno en la A-League empieza a mediados de octubre. Se prevé, desde luego, que sea titular en el esquema y desarrolle el buen fútbol que llevó en el Chelsea, Manchester United y Galatasaray.

Juan Mata, destino Western Sydney Wanderers. - Crédito: BBC

Hammond sueña con Perú

Aydan quiere darse la alegría de ser llamado por la Bicolor para el proceso mundialista 2026, así se lo hizo saber a Infobae Perú, en julio pasado, en una entrevista exclusiva: “Siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano”.

“El éxito en mi carrera futbolística es un gran objetivo para mí, pero ayudar a devolver a mi familia todo lo que han sacrificado por mí es mi mayor objetivo personal. Mi mayor sueño es jugar en Europa y representar a mi nación, el Perú”, agregó Hammond.

De 20 años, el extremo australiano-peruano se formó en las divisiones menores del Clube de Futebol Os Belenenses (POR) para luego incorporarse al Central Coast Mariners y finalmente recalar en el Western Sydney Wanderers de la A-League.

Aydan Hammond cuenta con su documentación peruana a la mano en caso de un llamado para las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Paramount