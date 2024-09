Jorge Fossati lanzó fuerte indirecta a Colombia ante pregunta por cambio de localía: “No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde”

Jorge Fossati señaló que Perú no saca ventaja de sus condiciones climatológicas, como lo hace Colombia con el calor de Barranquilla (Deportes RCN)

Jorge Fossati encendió la polémica contra Colombia, rival al que enfrentará la selección peruana este viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. El estratega nacional reprochó a unos periodistas ‘cafeteros’ por la costumbre de su país de afrontar sus encuentros como local a un horario de extremo calor en Barranquilla, hecho que calificó como un intento de sacar ventaja.

Esto ocurrió durante una entrevista que brindó el ‘Nono’ al medio colombiano Deportes RCN. La nota transcurría con normalidad, hasta que uno de los comunicadores le preguntó por la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de cambiar la localía del Estadio Monumental al Estadio Nacional, y si la ‘bicolor’ sacaba algún beneficio al respecto.

El uruguayo comenzó recordando que antes de su llegada, el ‘coloso de José Díaz’ era habitualmente el escenario de los partidos de la ‘blanquirroja’ y esto se cambió por decisión suya. Posteriormente, lanzó una indirecta, afirmando que su intención es netamente futbolística y no de aprovecharse de ningún factor climatológico:

“Nosotros ya habíamos cambiado de estadio, del que tradicionalmente jugaba, por una simple razón: porque en el Estadio Monumental entra el doble de aficionados que en el Nacional, y porque a mi gusto, el estado del campo de juego era mejor en el Monumental que en el Nacional. Yo no ando buscando ventajitas, ni que voy a jugar a una hora inapropiada en el medio del calor, o que voy a buscar ese tipo de ventajas. La FPF tampoco lo hace”, señaló.

Jorge Fossati espera sumar su primera victoria oficial al mando de la selección peruana - Créditos: FPF

“El que las tiene hechas tiene sospechas”

Posteriormente, reveló que la decisión de retornar al Estadio Nacional pasa por el mal estado en el que quedó el ‘coloso de Ate’ tras los festejos por el centenario de Universitario, y porque la dirigencia ‘crema’ incumplió una serie de acuerdos a la que llegó con la FPF:

“Ahora tuvimos que cambiar nuevamente porque desgraciadamente, el Monumental no está en condiciones. Hubo en el medio un festejo del centenario de Universitario, que hizo que la cancha quedara en muy malas condiciones, amén de otras cosas que no cumplió el club, con respecto a lo que se había acordado con la FPF para tener el Monumental en las mejores condiciones”.

Finalmente, volvió a lanzar la indirecta contra los colombianos e incluso se animó a citar un viejo refrán, el cual indica que quienes sospechan de algo negativo, es porque ellos también lo hacen:

“Por eso se ha decidido volver al Estadio Nacional, no para sacarle ventaja a nadie. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde. Yo no busco ese tipo de ventajas, por ahí al revés sí. ‘El que las tiene hechas tiene sospechas’, decía mi abuelita”, disparó.

La última vez que Colombia jugó en Barranquilla por Eliminatorias, derrotó 2-1 a Brasil (REUTERS/Luisa Gonzalez)

¿Cuándo visitará Perú a Colombia?

El choque contra Colombia como visitante es uno de los últimos que afrontará la selección peruana en su camino al Mundial Norteamérica 2026. Este se disputará en la fecha 15 de las clasificatorias, la cual tendrá lugar en la fecha FIFA de septiembre del 2025. Cabe mencionar que, de los tres cotejos que afrontaron los ‘cafeteros’ en Barranquilla, solamente en el que chocaron con Uruguay (2-2) se disputó a las 15:30 horas. Contra Venezuela (1-0) y Brasil (2-1) jugaron a las 18:00 y 19:00 horas respectivamente.