Alianza Lima mandó carta a la FPF pidiendo explicación sobre la contratación de médico que seguiría trabajando en Universitario

Alianza Lima mandó carta a la FPF por contratación de médico que seguiría trabajando en Universitario.

Estos días han sido de trabajos a la máxima exigencia en las instalaciones de la Videna. Y es que la selección peruana se prepara para lo que serán las fechas 7 y 8, respectivamente, de las Eliminatorias Sudamericas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El técnico Jorge Fossati ha puesto mucho énfasis en los trabajos para que la ‘bicolor’ llegue de la mejor manera para los duelos ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito.

Sin embargo, en el complejo deportivo de San Luis ha habido un movimiento de último momento. Se trata de Jaime Vásquez Yzaguirre, quien ha venido desempeñando el rol de médico en Universitario de Deportes, y ahora mudará sus funciones a la Federación Peruana de Fútbol, en lugar de Julio Segura, lo que ha generado el reclamo de parte de Alianza Lima al pedir que se esclarezca su situación para evitar un posible conflicto.

A través de las redes sociales, se viralizó el documento del club ‘blanquiazul’ con una clara intención de solicitud de que todo se maneje de forma transparente. “Hemos tomado conocimiento que el doctor Jaime Vásquez Yzaguirre ha sido incorporado al área médica de la selección peruana de fútbol, quien también estaría desempeñando labor profesional en el club Universitario de Deportes”, indica en primera instancia la masiva enviada a nombre de ‘Tito’ Ordóñez, delegado de la institución ‘íntima’.

De la misma manera, la entidad ‘victoriana’ explicó que este pedido es para saber si es que el médico compaginará sus funciones en la FPF y la ‘U’, o dejó su cargo en el club de Ate.

“Nuestra solicitud de información es conocer si el mencionado profesional ha renunciado al club antes mencionado, y si existe constancia de esa presunta renuncia en caso se haya efectuado”, señala la misiva que dirigida a Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF.

Para finalizar, Alianza Lima enfatizó en que este fichaje del máximo ente del balompié nacional no es adecuado, ya que sería tratado por un especialista que podría seguir ligado a Universitario, club con el que compite por la Liga 1 2024.

“No dudamos de las capacidades profesionales que dicho facultativo deba tener, pero nos preocupa sobremanera que, teniendo en cuenta lo importante que es para nuestro club la tranquilidad e integridad física y emocional de nuestros jugadores para esta fecha doble de las Eliminatorias y la situación expectante del desarrollo de la Liga 1, resulta evidente que no es conveniente que dichos jugadores sean tratados por un profesional vinculado a uno de los equipos, cuyo protagonismo viene siendo parte de la competencia directa con nuestro club deportivo”, sostuvo.

Alianza Lima envió carta a la Federación Peruana de Fútbol en torno a contratación de médico de Universitario. - créditos: Twitter

Eddie Fleischman sobre contratación de médico de Universitario a la FPF

Ante esta carta, Eddie Fleischman no dudó en arremeter contra Jorge Fossati al considerar como el principal responsable de que Jaime Vásquez Yzaguirre parta rumbo a la FPF, que dejó de lado a un histórico como Julio Segura, quien ha estado en varios procesos de la ‘bicolor’.

“Nuevo conflicto en la selección generado por Fossati. Resulta que el DT no quiere como médico al Dr. Segura (por años médico de Perú) y quiere que sea el Dr. Vásquez, médico de la ‘U’”, precisó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el periodista deportivo fue claro en mencionar que Vásquez debería renunciar a su cargo en Universitario, si es que ya no lo hizo, para evitar un conflicto de intereses.

“Hay conflicto de intereses. No puede asumir ambas labores, tendría que renunciar. Alianza ya reclamó”, añadió.

Eddie Fleischman y su tuit sobre contratación de la FPF de médico de Universitario.

Jorge Fossati no dirigirá ante Colombia

A raíz de una sanción por Conmebol en la Copa América 2024, el técnico de Perú, Jorge Fossati, estará ausente en el choque con Colombia en Lima. El uruguayo se pronunció al respecto y mostró su disconformidad con la decisión del ente regional.

“Si digo la frase que me generó, no quedaría bien parado. Del Ministerio de Cultura me llamarían la atención. Me cayó muy mal. Sinceramente, no lo esperaba. Mi único interés es que le respete a Perú y a la selección, adentro y fuera de la cancha. Lo que digo es que, si nosotros, en general, somos autocríticos... Déjense un espacio, en donde cuando vean a la selección de Perú que la perjudican con injusticias. No por este caso, sino en general...”, dijo en rueda de prensa.

Jorge Fossati revela la reacción que tuvo al enterarse la amonestación que recibió. Canal N