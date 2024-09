Paolo Guerrero dio sorpresiva respuesta cuando fue comparado con Claudio Pizarro y generó inédita reacción de Jefferson Farfán

El 'Depredador' se refirió a su semejanza con el 'Bombardero de los Andes' y otros 'cracks'. (Video: Enfocados)

Paolo Guerrero ha venido siento noticia desde hace unas semanas. Y es que su desvinculación con César Vallejo no llegaba a buen puerto, hasta que la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol le permitió salir libre y tener la posibilidad de fichar por Alianza Lima. De hecho, su contratación se oficializó hace unos días y fue presentado por todo lo alto el domingo 1 de setiembre ante los hinchas ‘íntimos’ en Matute.

Evidentemente, uno de los personajes más felices con esta noticia fue Jefferson Farfán, su amigo de toda la vida y que lo pudo entrevistar nuevamente, junto con Roberto Guizasola, en el famoso programa de YouTube, ‘Enfocados’. En ese sentido, como parte del arranque de la segunda temporada, el ‘Depredador’ volvió a ser el primer invitado y, entre otros temas, se refirió a la comparación con Claudio Pizarro con una sorpresiva respuesta que generó una inédita reacción de la ‘Foquita’.

Luego de la entrevista, tocó la seccción ‘Dame que te doy’, donde la visita tiene que referirse a las semejanzas que le lancen los conductores. ‘Cucurucho’ comenzó y comparó al experimentado delantero con Flavio Maestri, a lo que seleccionó a este último. “Porque hacía goles”, respondió. “¿Era mejor que tú?”, cuestionó el exlateral, a lo que Paolo afirmó.

La siguiente semejanza fue con Gianluca Lapadula, y Guerrero no dudó ni un segundo en elegir a ‘Lapa’. Jefferson Farfán se rió y le pidió que hable de verdad. La réspuesta fue la misma. “¡Impresionante! ¡Qué humildad!”, agregó el exjugador de Schalke 04.

Iván Zamorano fue el otro exfutbolista mencionado, y Paolo Guerrero eligió al chileno. “Este ni la piensa. Creo que ya se quiere ir. Lo que pasa es que han venido a hacerle el cabello y está apurado”, expresó Farfán de manera desconcertada. “Tenemos 15 nombres”, agregó para ponerle la cuota de humor al momento.

Ahí fue cuando la ‘Foquita’ mencionó el nombre de Claudio Pizarro, y el ‘Depredador’ escogió al ‘Bombardero de los Andes’. “Porque hacía goles y dejó el nombre del Perú en alto en Europa. Siempre lo admiré”, fue su respuesta, ocasionando que Farfán se quede mudo y sin reacción.

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro

La relación entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro empezó en Bayern Munich, club donde el ‘Bombardero de los Andes’ llegó luego de una notable temporada con Werder Bremen. El ‘Depredador’ era una de las jóvenes promesas de Alianza Lima y salía al extranjero por primera vez. El exjugador de Chelsea lo apoyó bastante y, según contó el exHamburgo, lo acogió en su casa en innumerables ocasiones para que pueda adaptarse a Alemania.

El fútbol los juntó en la selección peruana, donde compartieron en diversos compromisos amistosos, de Copas Américas y Eliminatorias Sudamericanas, cuando Pizarro era el capitán. Sin embargo, no pudieron tener éxito juntos en el ataque. Este llegó luego de una reforma del DT Ricardo Gareca en la ‘bicolor’.

Paolo Guerrero y su relación con Claudio Pizarro

En los últimos años, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro han estado distanciados. Esto debido a unas polémicas declaraciones de la madre del ‘Depredador’, Doña Peta, en relación a una posible intervención del ‘Bombardero de los Andes’ en el caso del ‘doping’ y el castigo que tuvo.

En entrevista con ‘La Fe de Cuto’ el año pasado, el nacido en Chorrillos contó cómo es su relación actual. “Después de lo que pasó en el ‘doping’, no volvimos a tener más contacto. Él no se comunicó conmigo y yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado hablar con él, pero perdimos el contacto, no hablamos más”, dijo en primera instancia.

Asimismo, contó que pese a todo, lo ha admirado y le gustaría retomar el contacto. “Me encantaría hablar porque fue una de las personas que me inspiró, fue un centro delantero importante de Perú, de Alianza Lima. Cuando estuvo en el club, todos los jóvenes lo admirábamos. Después, haber jugado conmigo me orgullece muchísimo, una honra haber jugado con un ‘crack’ como lo fue. Siempre mi respeto y admiración por lo que fue como futbolista. Siempre dejó muy en alto al Perú y la calidad que tuvo fue importantísima”, agregó.

