Periodista de DIRECTV hizo exhaustivo análisis del Perú vs Colombia: el punto débil de los ‘cafeteros’, el renacer de James Rodríguez y la posible convocatoria de Kevin Serna

Periodista DirecTV analizó el Perú vs Colombia por el reinicio de las Eliminatorias 2026.

El reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está punto de empezar y Perú se jugará el todo o nada frente a Colombia en Lima, este viernes 6 de setiembre en el estadio Nacional. La ‘blanquirroja’ saldrá con la misión de celebrar su primer triunfo en las Clasificatorias, pues no tendrá margen de error porque vive un momento complicado: último en la tabla de posiciones con dos puntos.

No es el mejor momento futbolístico de la ‘bicolor’ y será difícil revertir todo ante el subcampeón de la Copa América 2024. Adrián Magnoli, periodista de DirecTV, hizo un exhaustivo análisis con Infobae Perú del encuentro entre el combinado nacional y los ‘cafeteros’. Es palabra autorizada porque fue futbolista de Boca Juniors, y director técnico de diferentes clubes importantes como Deportivo Pereira. Argentino nacionalizado colombiano conoce de fondo el presente del equipo de Néstor Lorenzo.

Reveló el punto débil de los colombianos, la realidad de James Rodríguez, el jugador peruano que genera preocupación al rival, las chances que tiene Kevin Serna de ser llamado, y mucho más.

Adrian Magnoli es periodista de DirecTV y también exfutbolista y extécnico.

- ¿Cómo analiza el Perú vs Colombia?

Es otro momento, Perú ya tiene más tiempo de trabajo, no es como el año pasado cuando terminó último en la Eliminatoria. En la Copa América yo le vi cositas, le vi un cambio. Es una selección necesitada con un técnico que se la está jugando, y si no saca un resultado positivo contra Colombia, es ganar no empatar. Seis van directo al Mundial y el otro va por repechaje. Perú tendría que estar por historia, por lo que sembró Ricardo Gareca, por los jugadores importantes que tienen en varias ligas.

- Es innegable la superioridad de los ‘cafeteros’....

Colombia es el niño de la película, realmente ha crecido muchísimo, está noveno en el ranking FIFA. Está haciendo las cosas muy bien que tiene muchos jugadores de jerarquía con un muy buen presente. El único tema es James Rodríguez... ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién fue el mejor de la Copa América? Terminó la Copa América y solo faltó ofrecerle a Alianza Lima y Sporting Cristal. Lo ofrecieron al todo el mundo, no lo agarró nadie. El único que levantó la mano fue Rayo Vallecano, y tuvo que firmar de último momento porque no tenía equipo. Lo que pasa es que James se pone la camiseta de la selección y rinde, se transforma, le gusta jugar ahí; pero perdió ritmo de competencia. Hace 50 días jugó con Argentina y no tocó pelota desde ese día, esa es la ventaja que tiene Perú, un James que no tiene ritmo.

- ¿Cree que la selección peruana tiene chances de sacar un triunfo?

No entiendo cómo Perú le hace más partido Argentina, que a Colombia. No sé si Perú tiene ese síndrome, que tienen muchos, que cuando vienen los grandes se agrandan y cuando viene un equipo de la misma altura, se relajan. No sé si es mental eso. Se viene un partidazo, que puede cambiar la historia de Perú, para bien o para mal. Si Colombia pierde se encienden las alarmas, luego viene Argentina en Barranquilla, y si pierden se generará morbo.

Los dos últimos goles fueron anotados por Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula.

- ¿Cuál es el ambiente entre los colombianos previo al partido con Perú?

El común denominador de los hinchas apuestan cuántos goles se la va hacer a Perú, nosotros que somos periodistas y analizamos... no pensamos así. Hay que parar un poquito porque esto es Eliminatorias y en la pasada, Perú nos sacó del Mundial en Barranquilla. No estaba en los planes de nadie, Colombia se falló goles y Perú no llegó nunca, no pasaba la mitad de la cancha y de pronto Colombia quedó afuera. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar.

- ¿Qué jugador destaca en el combinado nacional?

Me encanta Luis Advíncula, es eléctrico, va y viene, el temperamento que pone es el mismo temperamento que tiene en Boca Juniors. Me gusta Gianluca Lapadula, me gusta cómo se mueve, ojalá tenga más minutos en Italia porque juega en los segundos tiempos. Carlos Zambrano también es bueno, Pedro Gallese tiene una experiencia que está marcada.

- Colombia es un equipo compacto, ¿cuál es su punto débil?

Colombia es un equipo que te ataca, que te puede comer la espalda, pero al salir por derecha con Johan Mojica y Lucho Díaz se desprotegen un poco, fíjate en el gol que le hace Argentina, por salir como salieron los agarraron mal parados y por ahí entró Lautaro. El lado derecho de Perú es el que veo fuerte, que puede proyectar y sorprender. El equipo titular es el siguiente, anota: Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba y Lucho Díaz. La selección está estructurada, no cambia, los 20 y pico de partidos invicto que tuvo es con el mismo equipo.

- ¿Es una ventaja que Néstor Lorenzo conozca el fútbol peruano?

Néstor Lorenzo es un ‘pillo’, hizo con un equipo equipo una cosa muy grande. Si vos mirabas ese Melgar de Néstor, jugaba siempre igual. Fue una sorpresa y siempre jugaba igual, siempre los mismos cambios, el ‘9′ era bárbaro (Bernardo Cuesta). Lo que más trabaja Lorenzo es el grupo humano, transforma un equipo en una familia y cuando la familia se lleva bien, quieren estar juntos y en la cancha se respaldan.

- Se anima a dar un score...

Yo creo que sale 1-1, será un empate duro y apretado. Que le sirve mucho a Colombia y no le sirve a Perú.

Nestór Lorenzo, el entrenador argentino que debutó con Melgar de Perú y disputó la final de la Copa América 2024 con la selección colombiana.

- ¿Son reales las posibilidades de que Kevin Serna sea convocado a la selección colombiana?

Yo creo que tiene que hacer fila un poquito más, por tres partidos buenos con Fluminense no creo que lo convoquen. Hay otros que están haciendo fila, que están golpeando la puerta hace rato. El ‘Cucho’ Hernández es un goleador que tiene la MLS. Está Luis Sinisterra que es el suplente de ‘Lucho’ Díaz en la selección. Kevin Serna juega por el lado de ‘Lucho’ y está volando. Néstor Lorenzo no convoca más que 26 o 27, no es un tipo de 30 o 32 jugadores. Yo creo que va estar más adelante junto con Miguel Monsalve, Devis Vásquez, y muchos más.

- ¿Cómo se tomó la sorpresiva salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima?

Una verdadera lástima porque lo aprecio muchísimo, es un tipo muy inteligente y capacitado. El jugador lo quiere mucho, mejora al futbolista, no solo es un buen técnico, también es buen entrenador, es la dos cosas. Sacó a Pereira campeón, es como decirte que va a dirigir a Real Garcilaso o Inti Gas y lo sacó campeón y los llevó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Le ganó a Boca Juniors en Pereira y casi le gana en la Bombonera. Me sorprendió que lo saquen, y acá llegó a Medellín, está volando, están contentísimos. Cuando salió de Alianza Lima, a los dos días el técnico de Medellín que es Alfredo Arías que era muy bueno, llevaba 14 partidos invicto y cuando perdió lo sacaron. ¿Para qué? Para que otro equipo no se lleve a Restrepo.