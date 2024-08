Paolo Guerrero llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima

Paolo Guerrero llegó al Perú y se unirá a Alianza Lima. El ‘Depredador’ dejó la comodidad de su morada en Río de Janeiro para afrontar, probablemente, el reto más personal de toda su carrera. Y es que defenderá la camiseta del equipo de sus amores en el fútbol profesional e intentará arruinarle la fiesta a su clásico rival, Universitario, en el año de su centenario.

El centrodelantero peruano, con un ‘outfit’ celeste, pasó la puerta de viajes internacionales del aeropuerto Jorge Chávez al mediodía del sábado 31 de agosto. Al exHamburgo lo acompañaron su pareja Ana Paula Consorte, la hija de la brasileña, sus dos pequeños hijos y la nana.

La gente de Alianza lo estaba esperando con una movilidad que lo transportaría a su nuevo hogar. El gerente deportivo, Bruno Marioni, formó parte de la delegación ‘victoriana’. Este último protagonizó un caluroso saludo con el capitán histórico de la selección peruana con un abrazo incluido.

Paolo Guerrero fue recibido por Bruno Marioni en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ahí, afuera del terminal aéreo, lo esperaban un grupo grande de medios de comunicación, los cuales esperaban obtener una declaración suya. Sus primeras palabras como futbolista ‘íntimo’. La prensa logró su cometido, ya que el ‘nueve’ se acercó y brindó declaraciones.

“Un sueño cumplido”, fue lo primero que dijo ante las consultas de los hombres de prensa. Posteriormente, Guerrero contó detalles de su viaje de Brasil a Perú y lanzó invitación para su presentación que se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

“Todo bien, un poco cansado del viaje, viajar con dos bebés es un poco complicado, pero nada los espero mañana en el estadio”, expresó.

Paolo, por último, le envió un mensaje a todos los hinchas del ‘equipo del pueblo’. “Arriba Alianza toda la vida”, acotó con una sonrisa enorme dibujada en su rostro. De esta manera, se alejó de la valla de seguridad y abordó el carro junto a su familia.

Paolo Guerrero dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima - Créditos: Captura de Canal N.

Presentación de Paolo Guerrero en Matute

El domingo 1 de setiembre, desde las 13:00 horas, Guerrero será presentado por todo lo alto en el estadio donde dio sus primeros golpes al balón, Matute. Este lucirá repleto con cerca de 30 mil almas luego de que las entradas se acabaran en dos días.

Alianza se ha encargado de realizar una campaña de promoción con el anuncio del delantero a través de sus redes sociales. Desde un video hasta fotografías de su tío ‘Caico’ Gonzales, quien tapó en el club y perdió la vida en el trágico accidente del Fokker.

Matute estará repleto para la presentación de Paolo Guerrero como nuevo jugador de Alianza Lima.

Posible debut de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero ya está en Lima para sumarse a los entrenamientos bajo la dirección de Mariano Soso. El atacante de 40 años no quiere perder más tiempo en su preparación física. Tendrá un poco más de 10 días para ponerse a punto y tratar de meterse en la lista de convocados para el duelo ante Carlos A. Mannucci.

El parón por las Eliminatorias Sudamericanas podría no ser suficiente. El experimentado futbolista no juega hace dos meses cuando formó parte de la derrota de la selección peruana ante Argentina por la Copa América 2024. Desde ese momento, no compitió y tampoco se le vio haciendo trabajos de esfuerzo de manera individual.

En caso el ‘Depredador’ muestre estar apto para la competencia en las dfierentes sesiones, podría hacer su estreno con la camiseta ‘blanquiazul’ el próximo sábado 14 de setiembre cuando su elenco reciba a Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura.